Javkin en la Legislatura: "Rosario ha recuperado su vida como no la tenía desde hace muchísimo tiempo"

Antes del discurso del gobernador, el intendente, funcionarios y legisladores concentraron sus declaraciones en la nueva etapa institucional de Santa Fe y en la reciente protesta policial

15 de febrero 2026 · 09:47hs
La Legislatura de Santa Fe. El intendente Javkin participó de la apertura de sesiones

La Legislatura de Santa Fe. El intendente Javkin participó de la apertura de sesiones

El gobernador Maximiliano Pullaro abrió este domingo el período Nº 144 de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe con un discurso ante la Asamblea Legislativa centrado en seguridad, educación, producción y obra pública.

El acto institucional se realizó desde las 10 en el recinto de la Cámara de Diputados y marca un cambio histórico en el calendario político provincial: es la primera vez que la apertura se concreta el 15 de febrero, tal como establece la Constitución reformada en 2025. Hasta el año pasado, el inicio formal del período ordinario era el 1º de mayo.

Con una movilización de trabajadores públicos autoconvocados afuera de la Legislatura reclamando mejoras salariales, la conversación de quienes iban llegando al recinto giró en torno a la autonomía municipal y al conflicto que surfeó el gobierno provincial con la Policía de Santa Fe esta semana.

Pablo Javkin: "Estamos bajando cifras no solo en homicidios"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que “el gobernador siempre es muy metódico y acostumbra estos discursos a planificar y plantear el año de trabajo". "Seguramente con anuncios importantes”, sumó.

En clave institucional, el intendente subrayó el avance de Rosario en el proceso de autonomía municipal tras la reforma constitucional.

Consultado por el reciente conflicto policial, Javkin defendió la resolución adoptada por el gobierno provincial y puso el eje en la situación de los efectivos más jóvenes. “Hay un trasfondo muy claro en un sector muy joven de la fuerza. Eso es lo que asomó”, sostuvo.

También señaló que entre quienes promovieron incidentes durante la protesta habría personas vinculadas a episodios anteriores. “Empiezan a aparecer las cosas de siempre”, dijo, aunque evitó atribuir intencionalidad política directa. “Acá lo que hubo fue una cuestión genuina que el gobierno registró rápido y corrigió”, agregó.

En ese sentido, puso el foco en los resultados en materia de seguridad en la ciudad. “La ciudad ha recuperado su vida como no la tenía desde hace muchísimo tiempo. Estamos bajando cifras no solo en homicidios, en robos, te diría del siglo anterior”, aseguró.

Clara García: “Más trabajo, más democracia”

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García (Partido Socialista), destacó el simbolismo de que la apertura del período ordinario se realice el 15 de febrero, tal como establece la Constitución reformada en 2025. “Creo que el simbolismo de estar aquí un 15 de febrero nos da la pauta de una Constitución que implica más trabajo, más sesiones, más democracia”, sostuvo la legisladora al ingresar al Palacio Legislativo.

García consideró que el esquema anterior, que fijaba el inicio el 1° de mayo, respondía a “muchas otras cosas antiguas, quizás ya fuera de época, de una política que necesita estar mucho más cerca y en el ritmo de la gente”.

La dirigente socialista anticipó un año con fuerte actividad parlamentaria, especialmente por las leyes derivadas de la reforma constitucional. “Vamos a tener un año de mucho trabajo. El primer año de esta Legislatura tuvo una fuerte impronta de las reformas estructurales de las leyes que el gobernador necesitaba para dar un giro a esta gestión”, afirmó.

Entre los proyectos más urgentes mencionó la nueva ley orgánica de municipios, que deberá sancionarse antes de septiembre, y también anticipó debates en materia de Justicia y educación. “Hay una veintena de leyes de muchos temas. Hemos hablado mucho de la ley de municipios porque es de la más inminente, pero también de la Justicia. Me gusta pensar en una nueva ley de educación”, señaló.

Pablo Cococcioni: “Tenemos que proyectar la Justicia a dos, cinco y hasta diez años”

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, planteó que el inicio del período legislativo abre una etapa de “transformaciones profundas” en el sistema judicial santafesino y sostuvo que el mensaje del gobernador debía marcar el rumbo de esas reformas.

Según explicó, el objetivo es avanzar hacia un modelo “más moderno, eficiente y con mayor capacidad de respuesta”, con foco en los fueros más exigidos.

Uno de los puntos centrales, indicó, es reforzar el fuero laboral y el fuero de familia, especialmente en Rosario, donde la demanda judicial creció en los últimos años. “La presión que atraviesan los tribunales exige acelerar los tiempos de respuesta”, sostuvo.

Cococcioni también puso el acento en la necesidad de planificar el rediseño institucional a mediano y largo plazo. “Las reformas deben pensarse con horizonte de dos, cinco y hasta diez años”, afirmó, al señalar que la Justicia provincial necesita superar las urgencias coyunturales.

Por último, anticipó que hacia fines de 2026 la provincia contará con una Corte Suprema con cambios en su integración, lo que implicará “nuevas dinámicas de funcionamiento interno” y una etapa distinta en la articulación institucional.

Baclini: "Tenemos que ir mirando un Poder Judicial a 2, a 5, a 10 años"

Por otra parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baclini, planteó la necesidad de reformas estructurales y anticipó que 2026 será un año de inflexión para la integración del cuerpo.

Baclini sostuvo que el Poder Judicial debe dejar de pensar en la urgencia y proyectarse en el tiempo. “Tenemos que ir mirando un Poder Judicial a 2, a 5 y a 10 años”, afirmó.

Consultado sobre las expectativas frente al mensaje del Ejecutivo, el magistrado remarcó que existen “expectativas en cambios estructurales dentro del funcionamiento que son necesarios”, con especial énfasis en profundizar la oralidad en los fueros civil y laboral y reconoció que Rosario presenta una sobrecarga particular en los juzgados de Familia y Laboral.

“Seguramente para fin de año vamos a tener una Corte distinta”, anticipó Baclini, en referencia a la inminente renovación de integrantes prevista para 2026.

El recambio implicará una reorganización interna y nuevas dinámicas de funcionamiento. “Vamos a tener que articular distintas formas de trabajo y de acuerdos internos; será muy importante la visión a futuro que se tenga”, advirtió.

La redefinición del máximo tribunal se inscribe en un proceso más amplio de transformación institucional que el Ejecutivo provincial viene impulsando en coordinación con la Legislatura.

José Goity: “Tenemos que construir la ley de los aprendizajes”

El ministro de Educación, José Goity, confirmó que el gobierno provincial ya trabaja en una futura ley educativa para adecuar el sistema a la nueva Constitución santafesina. “La reforma no parte de cero”, sostuvo el funcionario, y recordó que desde diciembre de 2023 la gestión impulsa cambios que ahora encuentran respaldo en el nuevo marco normativo.

Uno de los puntos que remarcó como novedosos es que la Constitución fija la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación en base a los aprendizajes. “Eso obliga a implementar evaluaciones que permitan medir resultados y rendir cuentas”, señaló.

En ese marco, adelantó que el objetivo es diseñar una norma “de futuro” y no una ley que consolide el estado actual del sistema. “Tenemos que construir la ley de los aprendizajes”, afirmó.

Consultado por la situación salarial docente, el ministro evitó anticipar escenarios en el contexto de la negociación paritaria, aunque reconoció que la caída del poder adquisitivo y las restricciones fiscales condicionan la discusión.

“Vamos a buscar siempre la mejor propuesta posible”, sostuvo, pero insistió en que el debate educativo no puede limitarse a la cuestión salarial y debe incluir calidad, organización y resultados pedagógicos.

