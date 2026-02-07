El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

El incremento, registrado en comparación con el mismo mes del año pasado, se tradujo en un impacto económico superior a los 13 mil millones de pesos

La variada agenda cultural y recreativa, sumada alos eventos y actividades al aire libre, resultadon vlaves para potenciar la experiencia de los visitantes a Rosario durante este enero.

Rosario cerró enero con un balance turístico muy positivo, marcado por un crecimiento del 25 por ciento en la cantidad de visitantes en comparación con el mismo mes de 2025. El dato confirma el fortalecimiento del destino y el impacto de una estrategia sostenida de promoción, trabajo conjunto y ampliación de la oferta turística .

De acuerdo a los datos relevados por el Observatorio del Ente Turístico Rosario (Etur), más de 150 mil visitantes llegaron a la ciudad durante el primer mes del año , lo que generó un impacto económico superior a los 13 mil millones de pesos, beneficiando de manera directa a sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

Uno de los indicadores destacados del período fue la duración de las estadías, ya que la mayoría de los turistas se hospedó entre tres y cinco noches, reflejando un mayor nivel de permanencia en la ciudad. A su vez, se registró una importante afluencia de excursionistas de localidades aledañas , que eligieron a la Cuna de la Bandera para visitas de un día, especialmente los fines de semana.

Sobre este crecimiento turístico, la secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad, Alejandra Mattheus, consideró que “los números de enero confirman que Rosario se consolida como un destino urbano cada vez más elegido”, y destacó: “Haber registrado un crecimiento tan importante en la cantidad de visitantes respecto del año pasado es el resultado de una estrategia sostenida de promoción, de una oferta diversa y de un trabajo articulado que venimos construyendo desde hace tiempo”.

En ese sentido, la funcionaria sostuvo: “El impacto económico generado demuestra además la importancia del turismo como motor de desarrollo local, con beneficios concretos para la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios vinculados a la actividad”.

“Otro dato muy positivo es el aumento en la permanencia de los turistas, con estadías promedio de entre tres y cinco noches, lo que habla de una ciudad que ofrece múltiples experiencias y propuestas a lo largo de todo el año”, agregó Mattheus.

Por último, resaltó: “La amplia y variada agenda cultural, deportiva y recreativa, sumada a los eventos y actividades al aire libre, fueron claves para potenciar la experiencia de quienes nos visitaron, al mismo tiempo que fortaleció el disfrute de los rosarinos”.

Procedencia de los visitantes

De acuerdo a la información recolectada en las Unidades de Información Turística (UIT), la mayor parte de las consultas correspondió a visitantes provenientes de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, interesados principalmente en conocer los principales atractivos de la ciudad, su agenda de actividades y la marca de recuerdos Muy Rosario, que continúa consolidándose como un emblema identitario y uno de los productos más demandados.

Este crecimiento estuvo acompañado por una intensa agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas, sumada a eventos y propuestas al aire libre que potenciaron la experiencia turística durante todo el mes. En ese marco, se destacó el trabajo articulado entre el sector público y el sector privado, clave para fortalecer la planificación, la promoción del destino y la generación de propuestas atractivas tanto para turistas como para residentes.

El balance de enero posiciona a Rosario como uno de los destinos urbanos más dinámicos del país y marca un comienzo de año alentador para el turismo local, con expectativas de continuidad en los próximos meses a partir de una oferta diversa, una agenda activa y una estrategia de desarrollo turístico basada en la cooperación y el crecimiento sostenido.