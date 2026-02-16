La Capital | Policiales | Detenidos

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Este sábado y domingo registraron picos de más de 270 móviles en la calle, decenas de detenciones y más de 10.000 controles en una sola jornada

16 de febrero 2026 · 17:36hs
La Policía de Santa Fe realizando controles de rutina. Varios detenidos durante los primeros días del finde XXL

La Policía de Santa Fe realizando controles de rutina. Varios detenidos durante los primeros días del finde XXL

La Policía de Santa Fe desplegó durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero uno de los operativos de mayor magnitud registrados en Rosario en lo que va del año. Los datos oficiales de la Unidad Regional II consignan 52 aprehensiones en dos días, junto a más de 80 intervenciones bajo el artículo 10 bis de la Ley Orgánica Policial, la norma que habilita la detención preventiva por averiguación de identidad o antecedentes, y un despliegue que superó en ambas jornadas los 200 móviles activos por hora.

El sábado: 36 detenidos y diez mil controles

El sábado 14, la actividad policial alcanzó uno de sus picos más altos del año. Se realizaron 10.091 identificaciones, 5.918 a personas y 4.173 a vehículos, en una sola jornada. Ese día se concretaron 36 aprehensiones y 45 intervenciones por artículo 10 bis.

El despliegue territorial contó con un pico de 260 móviles en calle: 210 de la Policía de Santa Fe y 50 de fuerzas federales, con un promedio horario de 231 patrulleros activos. En zonas consideradas críticas, se llegó a desplegar hasta 80 binomios de caminantes.

Los controles se sostuvieron desde el jueves previo, cuando ya se habían registrado 9.220 intervenciones preventivas, y el viernes la cifra trepó a 10.852 identificaciones, el número más alto registrado en lo que va del año.

El domingo: fútbol y 16 detenidos más

El domingo 15, parte de los recursos fueron afectados al operativo de seguridad por el partido entre Rosario Central y Barracas Central, lo que redujo la cantidad de controles en la vía pública. Aun así, se registraron 16 aprehensiones y 36 actuaciones por artículo 10 bis.

Pese a eso, la presencia de móviles fue mayor que el día anterior. Se registró un pico de 274 patrulleros en calle, 234 provinciales y 40 federales, con un promedio de 218 unidades activas por hora.

Destacan la coordinación provincial y federal

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, el operativo no se limitó a recuperar los niveles habituales de patrullaje, sino que incorporó mayor presencia en corredores críticos y controles dinámicos. La estructura provincial operó de forma predominante, con coordinación de fuerzas federales en ambas jornadas.

El esquema de identificación masiva, que el jueves ya había superado las nueve mil intervenciones, se mantiene como herramienta central de los operativos preventivos en la ciudad, combinando controles vehiculares y pedestres en puntos considerados de alto riesgo.

