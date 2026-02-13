La Capital | Zoom | noches

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Del 14 de febrero al 18 de abril, el ciclo reunirá a figuras nacionales e internacionales en distintos escenarios de la ciudad

13 de febrero 2026 · 12:44hs
Este fin de semana largo comienza en Rosario un nuevo ciclo de música latinoamericana que promete volver a llenar de ritmo las noches de verano. Desde este sábado 14 de febrero y hasta el 18 de abril, los rosarinos podrán disfrutar de Las Noches de Lunario, el festival local que reúne a artistas internacionales, nacionales y locales de diversos géneros en distintos escenarios emblemáticos de la ciudad.

Como ocurrió el año pasado, la propuesta combina música en vivo con una experiencia cultural completa: además de los recitales, habrá propuestas gastronómicas y turísticas para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de los fines de semana de verano al ritmo de la buena música. El evento no solo recibirá artistas de diferentes puntos del país y del mundo, sino que también se prepara para recibir a turistas que llegarán con el objetivo de vivir la ciudad a pura fiesta.

El ciclo comienza este sábado 14 de febrero con la presentación de La Delio Valdez y Agarrate Catalina en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito. La grilla incluye cumbia, indie, rock y pop, con nombres destacados como Cuarteto de Nos y Sin Bandera el 16 de febrero; Living Colour el 15 de marzo; y más adelante Él Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi e Indios, entre otros.

La grilla completa de las Noches de Lunario

Sábado 14 de febrero: Se presentan La Delio Valdez y Agarrate Catalina en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Domingo 15 de febrero: Actúan Cuarteto de Nos y Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Lunes 16 de febrero: Se presenta Sin Bandera en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Viernes 20 de febrero: Actúan El Zar, Gauchito Club y Koino Yokan en el Bioceres Arena.

Sábado 21 de febrero: Se presenta Florian en el Centro Cultural Güemes.

Viernes 27 de febrero: Actúan Emmanuel Horvilleur, Abril Olivera y Amira Chediak en el Bioceres Arena.

Jueves 5 de marzo: Se presentan Living Colour y Eruca Sativa en el Bioceres Arena.

Sábado 7 de marzo: Actúan Él Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi e Indios en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Ese mismo sábado también se presentan Catupecu Machu y Massacre en el Bioceres Arena.

Sábado 21 de marzo: Se presenta Muerdo en el Centro Cultural Güemes.

Sábado 18 de abril: Cierra el ciclo Los Fabulosos Cadillacs en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

Cómo comprar entradas para las Noches de Lunario

Las entradas para todas las fechas se pueden adquirir por la página web oficial de entradaplay.com con tarjetas de todos los bancos y en 6 cuotas sin interés para clientes del Banco Macro.

De manera presencial (solo en efectivo) se venden en Amadeus (Córdoba 1369 local 9).

