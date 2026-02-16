La Capital | Policiales | Detenidos

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La policía secuestró un inhibidor de alarmas que habrían utilizado para intentar robar un Toyota Corolla al que dañaron en la puerta de conductor y el baúl

16 de febrero 2026 · 14:44hs
Cinco personas fueron aprehendidas este lunes al mediodía en pleno centro de Rosario tras intentar robar un auto estacionado en Italia al 100. La policía los alcanzó tras una persecución y entre los detenidos identificaron a una menor. Llevaban un inhibidor de alarmas.

El hecho se dio cerca de las 11 del lunes cuando agentes de la Policía Motorizada advirtieron movimientos sospechosos de dos personas que estaban dentro de un Toyota Corolla en Italia y Salta. Al dar la vuelta manzana notaron que los mismos individuos se retiraban en otro auto en dirección a la zona norte.

Tras una breve persecución, los agentes alcanzaron en la zona de Estanislao y Moreno al Chevrolet en el que se movían los sospechosos. En el vehículo identificaron a cinco personas: Aaron Agustín G., de 18 años; Benjamín Lionel S., de 20 años; Victoria Mailén F., de 30 años; Nahuel Nicolás G., de 29 años, y la menor V. T. M., de 16 años.

Respecto del Toyota Corolla, que al parecer los presuntos delincuentes quisieron robar, los agentes constataron que tenía daños en la puerta del conductor y en el baúl. También secuestraron un inhibidor de alarmas.

