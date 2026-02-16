Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

OVACIÓN
En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron
Policiales
Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
Política
Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones
Ovación
El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó
La Ciudad
Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
Economía
La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Policiales
Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
La Ciudad
Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad
Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
Policiales
Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso
Policiales
Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Analisis
La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable
La Ciudad
La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida
Ovación
Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Policiales
Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Política
Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Policiales
Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
POLICIALES
Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario
LA CIUDAD
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe