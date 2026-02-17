La Capital | Economía | Ingresos Brutos

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

El gobierno provincial confirmó la reducción de la alícuota como parte del plan de alivio fiscal de la mano de la ley tributaria

17 de febrero 2026 · 13:00hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que el cambio en Ingresos Brutos sigue la agenda de reducción de impuestos.

El gobierno de Santa Fe anunció este martes un descuento en el pago del impuesto a los ingresos brutos. La modificación establece una reducción de la alícuota para comercios y servicios de hotelería, dos rubros que este año ya accedieron a otros beneficios previstos en la ley tributaria 2026.

El Ministerio de Economía confirmó que las empresas de ambos sectores pueden acceder a una alícuota del 2,5 por ciento. De esta manera, la cartera apunta a sostener una política que permita aliviar costos, sostener puestos de trabajo y fortalecer la actividad.

Fuentes oficiales destacaron que el comecio y la hotelería son dos de los rubros más dinámicos en Santa Fe. En base a este diagnóstico, los funcionarios decidieron implementar una reducción para quienes cuenten con una facturación anual máxima de 180 millones de pesos en cualquiera de estas categorías.

Menor carga fiscal en Ingresos Brutos

De acuerdo a la reglamentación aprobada a fines de 2025 por la Legislatura, los contribuyentes que cumplen con las condiciones antes mencionadas comenzarán a pagar con una tasa menor este año. Esto implica una baja efectiva del impuesto que impacta directamente en la estructura de costos de comercios y establecimientos hoteleros de toda la provincia.

La política de alivio fiscal del gobierno santafesino apunta a sostener el empleo y fortalecer la actividad económica. Desde la Casa Gris indicaron que el recorte en el impuesto a los Ingresos Brutos coincide con este objetivo, ya que contribuye a mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que se dedican al turismo y generan consumo interno.

>> Leer más: Ley tributaria: cómo es el plan de Santa Fe para bajar los impuestos

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, defendió el cambio en la alícuota: "Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la ley tributaria 2026". El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, se pronunció en términos similares sobre la necesidad de "acompañar el crecimiento" con herramientas concretas.

La alícuota reducida del 2,5 % sólo está disponible para comercios y contribuyentes del rubro de la hotelería que no los 180 millones de pesos de facturación anual. De este modo se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, definidos por voceros de la cartera de hacienda como una parte central del entramado productivo y del empleo.

Un descuento con un trámite simple

Desd el Ministerio de Economía recordaron que no hacen falta trámites complejos para acceder al beneficio. El recorte en Ingresos Brutos se basa en información que ya está disponible en los registros fiscales.

Fuentes oficiales subrayaron que los criterios para aplicar la alícuota diferencial fueron definidos con criterios claros y apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial. Esto garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.

Por otra parte, el gobierno provincial ratificó el plan para implementar una estrategia de difusión de los beneficios tributarios. La estrategia incluye a las cámaras empresarias y entidades representativas de cada sector.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía, Luis Caputo.

Denuncian a Luis Caputo por interferir en la medición de la inflación

Los bancarios acordaron un nuevo incremento salarial.

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

El funcionario espera que la reforma laboral haga crecer el empleo formal.

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Las estadísticas del Indec quedaron bajo sospecha luego de que se cancelara la publicación del nuevo IPC en enero.

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Lo último

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

El secretario general de la entidad local, Miguel Vivas, afirmó que ante el avance sobre los derechos laborales, "el paro era una medida que había que tomar"

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos
Zoom

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Ovación
Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Policiales
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

La Ciudad
Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura