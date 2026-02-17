Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

El gobierno provincial confirmó la reducción de la alícuota como parte del plan de alivio fiscal de la mano de la ley tributaria

El ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que el cambio en Ingresos Brutos sigue la agenda de reducción de impuestos.

El gobierno de Santa Fe anunció este martes un descuento en el pago del impuesto a los ingresos brutos . La modificación establece una reducción de la alícuota para comercios y servicios de hotelería , dos rubros que este año ya accedieron a otros beneficios previstos en la ley tributaria 2026 .

El Ministerio de Economía confirmó que las empresas de ambos sectores pueden acceder a una alícuota del 2,5 por ciento . De esta manera, la cartera apunta a sostener una política que permita aliviar costos, sostener puestos de trabajo y fortalecer la actividad.

Fuentes oficiales destacaron que el comecio y la hotelería son dos de los rubros más dinámicos en Santa Fe. En base a este diagnóstico, los funcionarios decidieron implementar una reducción para quienes cuenten con una facturación anual máxima de 180 millones de pesos en cualquiera de estas categorías.

De acuerdo a la reglamentación aprobada a fines de 2025 por la Legislatura, los contribuyentes que cumplen con las condiciones antes mencionadas comenzarán a pagar con una tasa menor este año. Esto implica una baja efectiva del impuesto que impacta directamente en la estructura de costos de comercios y establecimientos hoteleros de toda la provincia.

La política de alivio fiscal del gobierno santafesino apunta a sostener el empleo y fortalecer la actividad económica. Desde la Casa Gris indicaron que el recorte en el impuesto a los Ingresos Brutos coincide con este objetivo, ya que contribuye a mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas, sobre todo las que se dedican al turismo y generan consumo interno.

El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, defendió el cambio en la alícuota: "Seguimos avanzando con nuestra agenda de reducción de impuestos y cumpliendo con lo establecido en la ley tributaria 2026". El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, se pronunció en términos similares sobre la necesidad de "acompañar el crecimiento" con herramientas concretas.

La alícuota reducida del 2,5 % sólo está disponible para comercios y contribuyentes del rubro de la hotelería que no los 180 millones de pesos de facturación anual. De este modo se prioriza el acompañamiento a pequeños y medianos emprendimientos, definidos por voceros de la cartera de hacienda como una parte central del entramado productivo y del empleo.

Un descuento con un trámite simple

Desd el Ministerio de Economía recordaron que no hacen falta trámites complejos para acceder al beneficio. El recorte en Ingresos Brutos se basa en información que ya está disponible en los registros fiscales.

Fuentes oficiales subrayaron que los criterios para aplicar la alícuota diferencial fueron definidos con criterios claros y apoyados en datos ya existentes en el sistema tributario provincial. Esto garantiza un esquema transparente y previsible para los contribuyentes alcanzados.

Por otra parte, el gobierno provincial ratificó el plan para implementar una estrategia de difusión de los beneficios tributarios. La estrategia incluye a las cámaras empresarias y entidades representativas de cada sector.