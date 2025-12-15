Turismo: Rosario cerró un gran año con 20% más de visitantes que 2024

El fin de semana largo más elegido por el turismo fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural.

Rosario cerró un año muy auspicioso en materia de turismo y así lo convalida el balance que elaboró el Observatorio del Ente Turístico Rosario, en el que se refleja un considerable y sostenido crecimiento de todos los índices con respecto al 2024. En cuanto a la cantidad de turistas, la ciudad tuvo un 20% más que el año pasado, superando los 2.400.000 visitantes , lo que también repercutió positivamente en el movimiento económico que genera la actividad.

Si bien el transcurso del 2025 venía configurando un resultado favorable, a tal punto de posicionar a Rosario entre los primeros lugares más visitados del país, las autoridades municipales señalaron que los indicadores concluyeron superando las expectativas. Como ejemplo, se destacó el aumento del 4% en la ocupación hotelera total .

Así, el impacto económico superó los $171 mil millones de pesos , los visitantes fueron un 20% más que en 2024 y durante los fines de semana largos se registraron porcentajes de ocupación superiores al año pasado. Todos estos índices configuraron un balance destacable para la ciudad.

Ocupación hotelera

Otro de los aspectos positivos que tuvo el 2025 estuvo vinculado a los fines de semana largos. El más elegido por los visitantes fue el comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, en el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural, cuando la ocupación hotelera alcanzó el 95%, lo que representó un 33% más que en 2024. El impacto económico de ese fin de semana fue significativo, con un derrame estimado en $3.249.513.930 para los distintos rubros de la ciudad.

En importancia le siguieron el fin de semana del 17 al 20 de abril y el del 21 al 24 de noviembre, ambos con una ocupación hotelera del 75%.

“El trabajo planificado y coordinado en forma conjunta entre lo público y privado, impulsado y articulado por una gestión política en pos de un mayor posicionamiento del sector, fueron determinantes para la consolidación de Rosario en materia turística”, aseguraron desde el área de Turismo local.

En cuanto a la valoración de los visitantes, más del 80% calificó su estadía en la ciudad como “excelente” o “muy buena”, mientras que el 99% aseguró que volvería.

Los datos anuales de 2025 arrojan una ocupación hotelera total del 50%, lo que representa un incremento del 4% respecto a 2024. La estimación de visitantes totales alcanzó los 2.400.000, frente a los 2.000.000 del año anterior. De ese 20% de aumento, el 14% correspondió a excursionistas y el 6% a turistas hospedados. En términos económicos, el impacto estimado se ubicó en $171.900.000.000.

Fines de semana XL

Durante el año se registraron diez fines de semana largos que potenciaron la actividad turística en Rosario. Entre ellos, el primero se dio entre el 1 y el 4 de marzo, en el marco del Carnaval, con una ocupación hotelera del 65% y un impacto económico estimado en $3.187.674.445, lo que significó un 5% más que en 2024. Del 22 al 24 de marzo, la ocupación fue del 56%, con un derrame de $2.345.380.676.

El fin de semana del 17 al 20 de abril, correspondiente a Semana Santa y potenciado por el recital de Los Piojos, alcanzó una ocupación del 75% y generó un impacto económico de $1.465.187.524, lo que representó un incremento del 70% respecto al año anterior. Entre el 2 y el 4 de mayo, la ocupación fue del 61%, con un impacto de $2.634.156.920.

En junio, el fin de semana del 14 al 16, por el Día de la Inmortalidad del General Güemes, registró una ocupación del 39% y un impacto económico de $1.431.015.300, con una suba del 25% interanual. Del 20 al 22 de junio, con motivo del Día de la Bandera, la ocupación hotelera alcanzó el 73% y el impacto fue de $2.486.367.180, un 15% más que en 2024.

Durante el mes de agosto, del 15 al 17, la ocupación fue del 56%, con un impacto económico de $2.054.791.200. En octubre, entre el 10 y el 12, Rosario alcanzó el pico anual con una ocupación del 95% y un derrame de $3.249.513.930 durante el fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, un 33% más que el año pasado.

En noviembre, del 21 al 24, coincidiendo con el Día de la Soberanía Nacional y el Festival de Poesía, la ocupación fue del 75% y el impacto económico llegó a $3.704.520.400, con una mejora interanual del 22%. Finalmente, el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción, cerró con una ocupación del 65% y un impacto de $3.056.192.000.

Mejor que 2024

Desde el Ente Turístico Rosario (Etur) aclararon que, al comparar los datos de los fines de semana largos con 2024, ese año contó con siete, de los cuales solo seis coincidieron con 2025. No obstante, en todos los casos se registró un aumento en los porcentajes de ocupación durante este año, con subas que oscilaron entre el 5% y el 70%.

El año 2025 contó así con diez fines de semana largos que potenciaron la actividad turística en la ciudad. Los más destacados fueron el del 10 al 12 de octubre, con un 95% de ocupación hotelera; el del 17 al 20 de abril, con un 75%; y el del 21 al 24 de noviembre, también con un 75%.

En cuanto al trabajo desarrollado en las unidades de información turística, durante el año se realizaron más de 2.500 encuestas a visitantes en los puestos de informes. Los resultados arrojaron un perfil de pasajero proveniente principalmente de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Rosario también tuvo una destacada presencia en el plano digital. La cuenta de Instagram del Ente Turístico Rosario creció un 5% en seguidores y alcanzó a más de 5,1 millones de personas, mientras que el sitio web del Etur recibió un 15% más de usuarios.

Entre el municipio y el Ente Turístico se llevaron adelante gestiones para que cerca de 30 creadores de contenido visitaran la ciudad. Ese trabajo conjunto generó más de 2,4 millones de visualizaciones de contenidos vinculados a Rosario.