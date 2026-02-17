La Capital | Ovación | Di María

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

El capitán de Rosario Central no se quiso quedar sin fiesta luego de la victoria ante Barracas Central y organizó un evento a puro baile en Funes

17 de febrero 2026 · 15:39hs
Di María junto a El Villano

Di María junto a El Villano, el cantante de cumbio le puso ritmo al cumpleaños 38 de Fideo

Ángel Fabián Di María cumplió 38 años en plena concentración de Central. Al día siguiente enfrentó a Barracas Central en el Gigante, donde cantó victoria con una actuación destacada y gol incluido. Sin embargo, el zurdo no se privó de celebrar a puro baile y cumbia con el plantel canalla.

Di María convocó a familiares, amigos y el resto de los jugadores de la primera división auriazul. El encuentro se realizó en Party House Eventos, un salón de fiesta en Funes, ciudad donde reside. En ese mismo lugar organizó el cumpleaños de Pía, su hija menor, que cumplió 8 años en noviembre.

Los protagonistas del festejo compartieron momentos divertidos y se pudo ver a Di María abrazado a los artistas invitados, así como también a Carlos Quintana, Alejo Veliz, Facundo Mallo o Jeremías Ledesma en la pista de baile.

Detalles del cumpleaños de Di María

Según pudo averiguar La Capital, la fiesta duró hasta las 3 de la mañana y contó con la participación del Dúo Roze, El Villano y Un Poco de Ruido, que hizo vibrar al público presente. Hasta se llegaron a escuchar canticos propios de la tribuna de Central.

Di Maria festejo de cumpleaños

La organización del evento estuvo a cargo de Ronit, una firma contratada recurrentemente por la familia Di María para poner a punto los festejos y eventos del capitán canalla y sus allegados.

Además, la torta fue una preparación de Jorgelina Sarubi, una pastelera con casi 25 años de experiencia en el rubro. “Una alegría más que me regala mi profesión. Y vale por dos: primero, hacerle la torta número 38 a un campeón del mundo y segundo, la felicidad enorme de mi hija que lo ama fuerte. Guardaremos este hermoso momento vivido por siempre en nuestro corazón. Muy feliz cumpleaños, Ángel”, escribió en su cuenta de Instagram junto a fotos con el jugador de Central y agradeció a Ronit y Jorgelina Cardoso, la esposa de Fideo.

La torta de varios pisos tenía decoración alusiva al campeón del mundo. En la parte superior, unas manos que formaban un corazón, el festejo característico de Di María. Por debajo, una base con rayas azules y amarillas y la figura del capitán canalla de espalda y con los brazos abiertos, otro de sus gestos típicos. En la parte media, un túnel blanco con una pelota giratoria en el centro. Un nivel más abajo, un escudo de Central que se destacaba con bizcochuelo azul y amarillo. En la base, una torta que simulaba ser una base de ladrillos. También se podía ver una pelota sobre una red, como cuando el zurdo infla la red del Gigante.

En un corto video que circuló en Instagram, se puede ver a Di María a punto de soplar las velitas con ritmo cuartetero. Los organizadores eligieron una versión del "Cumpleaños feliz" que utiliza la melodía de "Beso a Beso", un clásico de la Mona Jiménez.

