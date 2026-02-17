Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

El delantero uruguayo le dio de penal el empate a la Lepra y de esa manera rescatar un punto en la visita a Deportivo Riestra

"Lo que venía buscando era tener un poco más de minutos para sentirme mejor, ya que venía de una inactividad. El jugador de fútbol necesita de minutos y elecciones dentro de la cancha para empezar a sentirse bien" contó Juan Ignacio Colo Ramírez , después de darle el empate a Newell's en su visita a Deportivo Riestra y traer un punto a Rosario.

Lo charlo en la previa con Michael Hoyos, el otro delantero y se quedó con la pelota para ajusticiar, con algo de suspenso, al arquero Ignacio Arce y robarle un par de puntos al local. "El gol va a ayudar mucho para la confianza y ojalá que siga por esta senda de poder convertir, para así ayudar al equipo a tratar de ganar" aseguró.

Claro que en la racha de no poder ganar que tiene el Rojinegro en esta Liga Profesional, el punto en una cancha difícil como la del Malevo se valorará con otro resultado: "Vamos a valorar o no este resultado en los próximos partidos, si conseguimos ganar, el empate será positivo y sino ganamos claramente no".

"Ante Riestra era un partido para comenzar a ganar porque era un rival difícil, en una cancha muy complicada. Ellos vienen jugando así hace ya un tiempo y les viene dando resultados. Esperemos a los futuros encuentros a ver como se nos da" analizó el Colo.

>> Leer más: Newell's zafó y empató en el cierre: es lo que se rescata de otra pobre actuación

Más allá de un cambio en lo futbolístico que no se observó claramente, el delantero charrúa subrayó la modificación que tuvo el equipo en la segunda etapa. "Nosotros sabíamos que teníamos que disputar el partido como lo hicimos en el segundo tiempo. En el primer tiempo no esperábamos que hagan un trabajo tan regular como lo hicieron" indicó.

Qué mensaje le quedó a Newell's tras el empate

Y agregó sobre las indicaciones de los entrenadores en el vestuario que cambiaron el semblante: "Nos quedamos con esa sensación que si hubiésemos estado más concentrados en el arranque del encuentro, no era necesario que golpearan de esa manera para reaccionar".

>> Leer más: El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

"Creo que ese es el mensaje que nos deja el empate, si bien fue con más empuje que con fútbol y con ideas, pudimos ir al frente y quedarnos con algo del resultado" concluyó Ramírez, quien aguardará el diagnóstico final de Matias Cóccaro para ver si continúa en el once que visitará el sábado a Banfield.