Un actor enamorado: Robert Duvall y su historia con la argentina Luciana Pedraza

Se cruzaron en una panadería argentina en 1996 y ella no lo reconoció. Estuvieron juntos hasta la muerte de la estrella estadounidense

17 de febrero 2026 · 16:40hs
Luciana Pedraza y el actor se conocieron de casualidad y se volvieron inseparables

Luciana Pedraza y el actor se conocieron de casualidad y se volvieron inseparables

La muerte del actor Robert Duvall (95) sacudió al mundo del cine. La encargada de comunicar la noticia fue su esposa, la actriz y cineasta argentina Luciana Pedraza. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, manifestó.

“Para el mundo fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar al público. En cada uno de sus numerosos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”, sumó la salteña en un texto que se compartió a través del perfil oficial de Facebook del actor.

La historia de amor entre el actor y la argentina

La historia de amor entre Pedraza y Duvall comenzó hace exactamente 30 años, en una de las tantas visitas del intérprete a la Argentina. Sabido fanático del tango, Robert aceptaba cualquier invitación para pasar un tiempo en el país. En 1996, vino para ser parte del rodaje del telefilm estadounidense “La casa de la calle Garibaldi” sobre la captura de Eichmann. Esa vez, su estadía en Buenos Aires sería distinta a todas las demás.

Duvall y Pedraza, que cumplían años el mismo día (5 de enero) y se llevaban 41 años, se cruzaron por casualidad en una panadería del barrio de Retiro, cerca de donde se alojaba el actor. Ella tenía 24 años y trabajaba para una empresa de catering y eventos.

“Unos amigos de ella me reconocieron, nos pusimos a hablar y Luciana me invitó a la inauguración del local de tango de una amiga”, relató el actor de “El Padrino” a la revista Esquire. “Yo no quería, pero mis amigos me dijeron que lo invitara a nuestra fiesta porque sabían que a él le encantaba el tango. Así que dimos una vuelta a la manzana y conversamos. Le dije: ‘Señor Duvall, aquí tiene mi tarjeta. Si quiere venir a la fiesta, a mis amigos les encantaría’. No tenía ninguna expectativa, pero vino”, recordó ella en una nota de 2003.

image - 2026-02-17T164615.679

“Él cree que miento, pero lo juro por Dios que no sabía. Era Bobby y aun así, para mí, es simplemente Bobby. Después lo vi trabajando en ‘El apóstol’ y vi algunas de sus otras películas y pude admirar su trabajo”, contó Luciana.

En 2002, Duvall filmó en Argentina “Assasination Tango”, la cual dirigió y protagonizó. Allí, la hizo debutar como actriz a Pedraza. Dos años después, se casaron y estuvieron juntos hasta la muerte del actor el pasado domingo.

“A esta edad, lo que más disfruto es el día a día con mi maravillosa esposa. Ella me cuida y trato de hacer ejercicio y mantenerme en forma”, dijo Duvall a la revista People en 2021, en el marco de su cumpleaños número 90.

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
