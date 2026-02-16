La Capital | Amparo

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles

Un grupo de taxistas advirtió que entre noviembre y enero, los precios se dispararon un 40 por ciento. El valor del seguro es lo que más preocupa

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

16 de febrero 2026 · 06:15hs
Los dueños de taxis advierten sobre los aumentos de las cuotas de los planes de autoahorro.

Los dueños de taxis advierten sobre los aumentos de las cuotas de los planes de autoahorro.

Un grupo de titulares de taxis presentó en la Justicia una medida de amparo por el aumento que tuvieron las cuotas de los planes de ahorro de automóviles. Según advierten, entre noviembre y enero las subas superaron el 60 por ciento, muy por encima de la inflación y del aumento del precio de los vehículos, y de los ingresos de los trabajadores del sector. El costo de los seguros es el ítem más cuestionado.

La cautelar la iniciaron choferes que hace unos años contrataron un plan de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetros con la administradora Fiat Plan, para la adquisición de un Fiat Cronos 1.3, uno de los vehículos más usados en el servicio de taxis.

La medida solicita que la Justicia autorice el pago del 60 por ciento del valor de la cuota, absteniéndose de iniciar un proceso de ejecución, y al mismo tiempo se determine si la liquidación se ajusta a los puntos acordados en el contrato del plan de ahorro.

Según explican, el Fiat Cronos es un auto de fabricación nacional y, al momento de contratarlos, los planes de ahorro eran los más baratos del mercado y podían ser soportados por los choferes (con ingresos correspondientes a la categoría A del monotributo) sin comprometer seriamente sus economías.

Sin embargo, a partir de noviembre pasado, las cuotas empezaron a experimentar furiosas subas. Un chofer que en el penúltimo mes del año pagaba 600 mil pesos por mes, actualmente está pagando un millón de pesos. Esto implica un incremento del 66 por ciento. Un monto que está integrado por distintos conceptos que son variables y, afirman, tienen variaciones significativas al comparar distintos contratos.

Por ejemplo, el valor del automóvil que se toma como referencia para calcular las cuotas que se pagan mensualmente tiene variaciones de hasta 10 millones de pesos, de acuerdo a la antigüedad del contrato, superando ampliamente las subas registradas en el valor del vehículo.

Pero, sobre todo, cuestionan el valor de los seguros que están muy por encima del valor del mercado en las empresas de primera línea para la misma cobertura.

Cuotas "imposibles de pagar"

Actualmente, las cuotas que se están pagando por los vehículos llegan a un millón de pesos, un monto "imposible de afrontar para quienes están dentro del servicio de taxis", explica la abogada Larisa Peralta, especializada en derechos del consumidor y representante de los choferes que presentaron la medida judicial.

El escrito, presentado la semana pasada en los Tribunales provinciales, asegura que "los aumentos de cuotas no pueden ser soportados, sin ver comprometidos seriamente sus ingresos, destinados a las más elementales necesidades básicas".

Por eso, pide que, mientras se extienda el proceso judicial, ordene a la demandada a aceptar pagos equivalentes al 60 por ciento del valor de la cuota emitida del plan de ahorros.

Según explica la abogada, "la imposibilidad de pago pone en peligro la fuente de trabajo de los conductores, que se encuentran envueltos en una situación imposible de afrontar, sobre todo en un servicio que viene resentido por la caída de la demanda y la competencia que plantean las aplicaciones como Uber o Didi".

Leer más: Taxis: avanza la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Los seguros, la mitad de la cuota

Uno de los puntos más cuestionables de la liquidación, considera la abogada, es el monto de los seguros que llega a equiparar la mitad de las cuotas. Según explica en el contrato de adjudicación se establece que el premio del seguro deberá ser el mismo que la aseguradora elegida perciba por operaciones con particulares ajenas al plan de ahorro.

Sin embargo, señala, el precio del seguro es muy superior al cobrado en el mercado. De acuerdo a la cotización de una compañía de primer nivel la cuota de un seguro de responsabilidad civil y robo o incendio asciende a unos cien mil pesos, mientras que la liquidación del seguro en el plan de ahorros multiplica por cinco ese valor.

Para Peralta resulta un contrasentido que “los contratos de planes de ahorro establecen que la contratación del seguro automotor debe realizarse mediante el administrador del plan y no de forma particular por el ahorrista. Pero los taxistas manifiestan, y acreditan con presupuestos, que la prima que se le cobra de seguro automotor supera sustancialmente el precio que podrían conseguir contratando la póliza de manera privada con la misma compañía aseguradora y manteniendo las características de la cobertura”.

Los reclamos de los consumidores

Los reclamos vinculados a los planes de ahorro para la compra de automóviles no sólo tienen a los taxistas como protagonistas. El año pasado, en la Defensoría del Pueblo de la provincia fueron uno de los temas recurrentes sobre los que se trabajó en el área de defensa del consumidor.

>>Leer más: Alquileres y estafas virtuales, al tope de los reclamos en la Defensoría del Pueblo

De acuerdo al balance anual del organismo, durante 2025 se iniciaron casi 45 mil expedientes en toda la provincia. De estos, unos 8 mil fueron tramitados en la oficina de defensa del consumidor. Una porción significativa de estos reclamos estuvo vinculada a estafas. También se destacaron conflictos relacionados con cuentas bancarias, principalmente por descuentos no pactados; tarjetas de crédito, por débitos, comisiones y consumos no autorizados; incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.

En relación a los planes de ahorro, las consultas se relacionan con el aumento del valor de las cuotas, la contratación del seguro del automotor y los plazos de entrega de los rodados.

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Lo último

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

La obra alcanzó más de la mitad de su ejecución y la inversión ya supera los 34 mil millones de pesos
Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Por Lucas Ameriso

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Al ring de nuevo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Al ring de nuevo

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Por Gustavo Conti
Ovación

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Policiales
Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

La Ciudad
Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser