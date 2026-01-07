Flavio Mendoza arranca su temporada en Rosario con "Abre tus alas"

Después de convocar a 25.000 espectadores con “Una mágica Navidad” en diciembre, el artista estrena este viernes 9 el espectáculo que también protagoniza

Flavio Mendoza es uno de los más reconocidos artistas circenses del país. Año a año, lleva adelante espectáculos de nivel internacional de Argentina, y Rosario suele ser parada obligatoria en el trazado de las giras. Pero esta vez, va más allá: eligió, de manera inédita, a la ciudad como sede de su temporada de verano con Circo Ánima, por encima de Mar del Plata o Carlos Paz.

Su estadía comenzó a finales de noviembre con “Una mágica Navidad”, el espectáculo temático que convocó a más de 25.000 espectadores a lo largo de diciembre. El próximo fin de semana, estrena “Abre tus alas”, su más reciente show original, que además lo tiene como protagonista.

La primera función será el viernes 9, a las 21, en la megacarpa climatizada instalada en el Parque Scalabrini Ortiz (rotonda de Av. Francia). Después, todos los sábados y domingos de enero habrá doble función a las 18 y las 21, mientras que los miércoles, jueves y viernes, se podrá ver sólo a las 21.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del circo o en la web del Circo Ánima.

El show, con más de 35 artistas en escena, desarrolla la historia de tres cazadores de tormentas que responden al llamado de una voz suprema para capturar las fuerzas de la naturaleza. Con casi dos horas de duración, “Abre tus alas” invita a un viaje sensorial, con acrobacias de alto nivel y música en vivo.

La carpa del Circo Ánima, importada de Italia, tiene una capacidad para 1600 personas, con un sector vip equipado con butacas de cuero. Entre una serie de cualidades técnicas destacables, la puesta cuenta por ejemplo con una plataforma hidráulica en la parte posterior del escenario con capacidad para elevarse, ponerse en vertical, girar y detenerse.

Un show para sentir en el cuerpo

“Quienes hayan visto ‘Una mágica Navidad’, se van a dar cuenta que el escenario se cambió totalmente para este show. Se tuvo que desarmar la mitad del circo para que este nuevo escenario entre. Esta tecnología que van a ver no existe en Argentina. La verdad que estoy muy orgulloso de que tengamos una producción de estas características y contemos esta historia”, aseguró Flavio en una conferencia de prensa a la que asistió La Capital.

“Yo soy un artista que no puedo hacer un espectáculo si no tiene que ver con algo que me pase a mí. No puedo hacer el espectáculo pochoclero y ya está. Por eso, en el final, hay un pequeño monólogo mío donde cuento por qué estas tormentas suceden. Creo que todos atravesamos en algún momento alguna tormenta en nuestras vidas y está bueno esta cosa de soltar, de que las cosas van a suceder. También tiene mucho que ver con el tiempo, pero no voy a spoilear más”, agregó, sobre la temática de “Abre tus alas”.

Mendoza habló también de su decisión de asumir el riesgo y hacer la temporada en Rosario. “Es inédito. Todo el mundo se va a Mar del Plata y Carlos Paz, pero yo no. Me cansa que al haber tantas ciudades maravillosas en nuestro país, el verano a nivel transcurra solo en dos a nivel espectáculo. Yo dos años estuve en Córdoba capital, en vez de Carlos Paz. Me decían que estaba loco pero fueron dos temporadas súper exitosas: la primera me quedé seis meses y la segunda cinco. Me gusta experimentar y no dudo que en Rosario va a ser una temporada hermosa”, dijo a La Capital antes de estrenar “Una mágica Navidad”.

Efectivamente, la respuesta de la ciudad a la propuesta viene siendo positiva. El espectáculo navideño cerró con muy buenos números de asistencia, y ya hay cantidad de tickets vendidos para “Abre tus alas”.

“No tengo ganas de ir a las temporadas de verano a la lucha esa de que tenés que pelearte con todos. Creo que va a ser histórico para Rosario y para nosotros haber hecho dos espectáculos, y quedarnos tantos meses. Así que estoy feliz”, reafirmó esta vez Flavio, que además contó que ya está instalado en la ciudad junto a su hijo Dionisio.

Además, el artista insistió en invitar a quienes hayan visto “Una mágica Navidad” a experimentar también este nuevo espectáculo. “Si se sorprendieron con el otro, este es un puñetazo. Lo van a sentir en todo el cuerpo. Yo le recomiendo que el que tenga peluca, se la agarre muy fuerte”, adelantó, entre risas.

En escena, son casi cuarenta artistas, contando músicos, cantantes, humoristas, acróbatas y bailarines. Algunos llegaron de Chile, México y Francia, para llevar adelante una disciplina que no es frecuente en el país, que Flavio no quiso adelantar.

Reivindicar el circo

“Si en el escenario somos cuarenta, atrás de escena debemos ser más de cincuenta, porque hay escenarios que se elevan, muchos efectos, muchas cosas de armar y desarmar, y todo sucede a la vista de todo el mundo porque es casi 360. La verdad que es una logística muy compleja”, describió el creador yprotagonista.

La combinación de disciplinas, sumado al despliegue visual y técnico, es un sello de las propuestas de Mendoza. “No sé si puedo ponerle un nombre. Es un show. Tiene una mezcla de todo, que es lo que a mí me gusta. A mí me pasa que voy a ver alguna comedia musical y me aburro. Me gusta una parte y la otra parte me duermo. Entonces yo hago lo que me gustaría ver a mí, que es este estilo”, apuntó Flavio.

“Pero me da mucho placer poder hacer este tipo de espectáculo y reivindicar también la palabra circo. Me molesta mucho cuando alguien dice ‘ay, esto es un circo’ como si fuese algo malo. Yo creo que este circo es el mejor de Argentina y lo van a comprobar con el siguiente espectáculo que van a ver”, agregó.

“Abre tus alas” se estrenó en Córdoba en 2025 y esta será su debut en Rosario. En diciembre del año pasado, “Una mágica Navidad” se realizó de manera simultánea, con distintos elencos y puestas, en Rosario, Santa Fe, y Buenos Aires.

“Todo el tiempo tengo ganas de crear nuevos espectáculos. Se vienen dos mega producciones para el año que viene, que no sé cómo voy a hacer. Pero yo creo que este es mi deber en este mundo. No importa si vienen 20 personas, si esas personas me dicen que el show les alegró el alma. Creo que cada uno viene al mundo para algo y yo vengo para entretener. Me parece que es parte de mi ADN, me gusta mucho”, compartió Mendoza.

"No es que me sale fácil armar un espectáculo, pero sí me salen todo el tiempo las ganas de querer hacer. Muchas veces tengo mucho miedo cuando estoy por estrenar. Pienso en cómo quedará, si gustará, si lo entenderán. Pero después estrenamos y aparece la magia”, cerró.