Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, dijo que el déficit de la caja no existiría si el gobierno nacional transfiriera lo que debe

A partir de septiembre, una parte de las jubilaciones que paga el gobierno de Santa Fe dejará de tener el descuento del aporte solidario que se implementó hace un año y medio. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso , celebró el anuncio y sostuvo este lunes que la reforma de 2024 "ha salvado el sistema" previsional .

El funcionario confirmó que el déficit de la caja "se redujo a la mitad" a partir de los cambios que introdujo la Legislatura en el pago a los agentes pasivos. A través de LT8 planteó que la prórroga de la quita hasta 2027 quedó descartada por una "decisión política" del gobernador Maximiliano Pullaro .

Desde septiembre de 2024, la provincia retiene entre el 3 y el 6 por ciento de las jubilaciones con un mínimo equivalente a tres haberes mínimos. Este descuento se aplicó con un plazo de dos años y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por 12 meses más, aunque finalmente el aporte solidario dejará de cobrarse a partir del último trimestre de 2026.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe tuvo un déficit de 311.000 millones de pesos en 2025 . "Si no se hacían las reformas, hubiésemos estado en el doble: 650 mil millones", advirtió Boasso.

El secretario provincial concluyó que los descuentos y las demás medidas adoptadas en 2024 tuvieron un resultado positivo a la hora de paliar el efecto de la crisis económica en Argentina. Al respecto, comentó: "Basta con mirar lo que está ocurriendo en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora tuvo que prever un déficit de 830 mil millones de pesos en el presupuesto. Nosotros hubiésemos tenido que hacer algo similar si no se hubiesen aprobado las reformas".

Por otra parte, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) ratificó que Santa Fe empezará a pagar los aumentos de jubilaciones 30 días después de su implementación en los recibos de sueldo de agentes activos. De esta manera se recorta a la mitad la demora para acceder a estos incrementos, otro de los ajustes previstos en la ley provincial 14.283. Así, las actualizaciones impactarán "prácticamente el mes siguiente".

Por último, el exedil confirmó que el Poder Ejecutivo está esperando la resolución sobre recursos de amparo contra el cobro del aporte solidario en la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Entre los demandantes mencionó a exlegisladores y exjueces cuyos haberes "superan los 10 millones de pesos". Además, comentó: "Estas personas que ni siquiera pagan ganancias, porque están exentas, también impugnaron el tope que se aprobó en la reforma previsional. Aquellos que deberían estar dando el ejemplo, no lo dieron".

Críticas a Milei y una deuda exorbitante

Boasso subrayó que el gobierno nacional "debería estar transfiriendo entre 20 y 25 mil millones de pesos" mensuales para pagar jubilaciones y pensiones en Santa Fe. "Si el presidente Javier Milei respetase lo que se aprobó en leyes y acuerdos, el déficit no existiría", concluyó.

El secretario de Seguridad Social explicó que el sistema previsional de la provincia está desequilibrado debido a una "deuda de stock" de más de 2 billones de pesos que se remonta a la época de Sergio Massa. Dado que la administración actual no paga, el monto a cobrar sigue creciendo.

El dirigente de la UCR recordó que la Casa Gris ya tomó dos medidas judiciales con el fin de conseguir el dinero que le corresponde. El primer paso lo dio el exgobernador Omar Perotti en el final de su mandato. Después del traspaso, Pullaro ratificó la iniciativa e hizo un segundo reclamo para volver a contar con las transferencias mensuales para financiar la caja.