El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

El Arco de los Enamorados, en el "talón de la bota" italiana, colapsó justo el Día de San Valentín

16 de febrero 2026 · 22:36hs
El icónico Arco de los Enamorados, uno de los parajes costeros más románticos de Italia, colapsó justo en el Día de San Valentín, víctima de las intensas tormentas que azotan la región. El derrumbe el sábado 14 de febrero de esta estructura natural, famosa por ser el escenario predilecto de miles de parejas, fue calificado por las autoridades como “un golpe al corazón” del patrimonio nacional.

Faraglioni di Sant’Andrea, el sitio de un arco en los acantilados de piedra en la costa de Salento —el "talón de la bota” de Italia— atrajo a visitantes románticos durante siglos, siendo un lugar donde las parejas tradicionalmente se comprometían en matrimonio, se daban su primer beso o celebraban su unión. Según la leyenda local, quienes se besaban bajo el arco estaban destinados a un amor eterno.

Pero la poderosa tormenta poderosa que azotó el sur de Italia el fin de semana provocó el derrumbe de la frágil estructura del arco, que quedó reducido a un montón de escombros.

El Arco de los Enamorados, tal como se lo pod&iacute;a ver hasta hace pocos d&iacute;as.

El Arco de los Enamorados, tal como se lo podía ver hasta hace pocos días.

Su colapso representa “un golpe devastador a la imagen de Salento y al turismo. Es un golpe al corazón”, dijo el alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino.

El arco se formó lentamente durante siglos, obra de duros vientos y fuerte oleaje que erosionaron los acantilados de piedra calcarenita de la región de Apulia, Italia, sobre el agua turquesa del mar Adriático. El sitio, que alguna vez fue un mirador estratégico para advertir sobre piratas, se convirtió en un imán para parejas desde finales del siglo XVIII.

Amor en el sur de Italia

Las fotos de colores saturados de Instagram hicieron el resto y atrajeron a más parejas en los últimos años, dijo Cisternino. El área se volvió tan popular que se abrieron hoteles y complejos turísticos para recibir a los visitantes.

El aumento de las temperaturas del mar como resultado del cambio climático se considera un factor que impulsó el clima extremo que azotó el arco, que ya había sido dañado por el ciclón Harry en enero pasado.

Ya en 2024, las autoridades locales solicitaron una subvención para financiar un proyecto de preservación contra la erosión costera, pero no lograron obtener el dinero. “Es una tragedia que sabíamos que era inevitable, solo que no esperábamos que sucediera tan pronto”, dijo Cisternino.

