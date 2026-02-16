La Capital | Política | paro general

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Lo anunciaron tras una reunión en la que se planteó la medida de fuerza para el día que se trate la ley que ya tuvo media sanción en Senadores

16 de febrero 2026 · 14:02hs
Los dirigentes de la CGT confirmaron el paro general. Foto: Mundo gremial

Los dirigentes de la CGT confirmaron el paro general. Foto: Mundo gremial

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizarán un paro general el día que se trate en Diputados la reforma laboral. La medida de fuerza, según adelantaron, se hará sin movilización. Si bien falta la confirmación de los gremios del transporte, también incluiría el cese en esa actividad.

Tras la reunión que se llevó a cabo este lunes, los principales representantes de la CGT confirmaron que se realizará un nuevo paro general. Será la cuarta ocasión que se tome esta medida de fuerza durante el gobierno de Javier Milei.

>> Leer más: La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Antes del encuentro, Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio de la República Argentina (Seivara), había adelantado que estaba el consenso de los distintos sectores gremiales para confirmar el paro. A la hora de evaluar el documento aprobado el último jueves en la Cámara alta, anticipó que "no va a tener impacto real" en la creación de nuevos empleos.

Paro general sin movilización

En la reunión de este lunes, además de Jerónimo, estuvo Octavio Arguello, de Camioneros y Jorge Sola del sindicato del Seguro. La misma se llevó a cabo de manera virtual y culminó con la confirmación este mediodía del paro general.

La medida se tomará el día que en la Cámara de Diputados se trate la reforma laboral que ya tuvo su aprobación en el Senado. Podría ser este jueves 19 de febrero o bien el próximo jueves 25.

>> Leer más: Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Las principales críticas de la CGT sobre el proyecto de reforma laboral apuntan a las modificaciones relacionadas a las indemnizaciones por despido, al manejo de horas de la jornada laboral, a los obstáculos al derecho a huelga y los cambios para los calendarios de vacaiones. La huelga se posiciona como un paso más en las medidas de fuerza tomadas anteriormente con movilizaciones sin paro.

Contra la reforma laboral

Jerónimo consideró que la reforma es "negativa" y lanzó un pronóstico optimista sobre la medida anunciada por la CGT. "Creo que va a la huelga general tener una gran adhesión y va a demostrar el descontento", expresó.

El dirigente sostuvo que los trabajadores no sólo están disconformes con el proyecto de modernización laboral, sino con "el rumbo político y económico" de la administración del presidente Javier Milei. Más aún, aseveró: "Este gobierno no incluye a la mayoría de los argentinos".

>> Leer más: La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral de Milei

La estrategia de la central gremial implica un acercamiento al plan de lucha de otros sectores que ya empezaron a preparar un paro antes del debate en Diputados. En esa lista se destaca el nuevo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que esta semana hizo una marcha por el centro de Rosario y previamente estuvo en Córdoba. Allí confluyen las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la federación aceitera, entre otras entidades.

La conducción local de la CGT también organizó un acto el mismo día de la sesión de la reforma laboral. El encuentro en la plaza San Martín fue la segunda movilización masiva en 48 horas y parece que el mapa de la protesta se modificará a nivel nacional a partir de la convocatoria al paro general en busca de frenar la sanción definitiva de la ley.

Noticias relacionadas
Federico Sturzenegger y su esposa, María Josefina Rouillet

Polémica: Cancillería adjudicó un contrato millonario a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

La Asamblea Legislativa incluyó un mensaje del jefe de la Casa Gris que demandó casi 50 minutos.

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

El gobernador Maximiliano Pullaro delineó el año para Santa Fe

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

pullaro en la legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

Lo último

Anillo de fuego y eclipse total de luna: por qué no se verán desde Argentina

"Anillo de fuego" y eclipse total de luna: por qué no se verán desde Argentina

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Nueva ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

La presidenta de Cámara de Diputados de la provincia, Clara García, negó dificultades en el proceso de adecuación tras la reforma constitucional

Nueva ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Ovación
Un abrazo soñado con Di María: ¿quién era el alcanzapelotas de Central en el festejo?
Ovación

Un abrazo soñado con Di María: ¿quién era el alcanzapelotas de Central en el festejo?

Un abrazo soñado con Di María: ¿quién era el alcanzapelotas de Central en el festejo?

Un abrazo soñado con Di María: ¿quién era el alcanzapelotas de Central en el festejo?

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Policiales
De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

De Niñez a la cárcel: la vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

La Ciudad
Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: inicio temprano, seguridad y cambios en jubilaciones

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Por Carlos Durhand
Ovación

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral
Economía

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral