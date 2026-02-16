La CGT confirmó paro general sin movilización para cuando se trate la reforma laboral en Diputados

Lo anunciaron tras una reunión en la que se planteó la medida de fuerza para el día que se trate la ley que ya tuvo media sanción en Senadores

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizarán un paro general el día que se trate en Diputados la reforma laboral. La medida de fuerza, según adelantaron, se hará sin movilización. Si bien falta la confirmación de los gremios del transporte, también incluiría el cese en esa actividad.

Tras la reunión que se llevó a cabo este lunes, los principales representantes de la CGT confirmaron que se realizará un nuevo paro general. Será la cuarta ocasión que se tome esta medida de fuerza durante el gobierno de Javier Milei.

Antes del encuentro, Cristian Jerónimo, secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio de la República Argentina (Seivara), había adelantado que estaba el consenso de los distintos sectores gremiales para confirmar el paro. A la hora de evaluar el documento aprobado el último jueves en la Cámara alta, anticipó que "no va a tener impacto real" en la creación de nuevos empleos.

Paro general sin movilización

En la reunión de este lunes, además de Jerónimo, estuvo Octavio Arguello, de Camioneros y Jorge Sola del sindicato del Seguro. La misma se llevó a cabo de manera virtual y culminó con la confirmación este mediodía del paro general.

La medida se tomará el día que en la Cámara de Diputados se trate la reforma laboral que ya tuvo su aprobación en el Senado. Podría ser este jueves 19 de febrero o bien el próximo jueves 25.

Las principales críticas de la CGT sobre el proyecto de reforma laboral apuntan a las modificaciones relacionadas a las indemnizaciones por despido, al manejo de horas de la jornada laboral, a los obstáculos al derecho a huelga y los cambios para los calendarios de vacaiones. La huelga se posiciona como un paso más en las medidas de fuerza tomadas anteriormente con movilizaciones sin paro.

Contra la reforma laboral

Jerónimo consideró que la reforma es "negativa" y lanzó un pronóstico optimista sobre la medida anunciada por la CGT. "Creo que va a la huelga general tener una gran adhesión y va a demostrar el descontento", expresó.

El dirigente sostuvo que los trabajadores no sólo están disconformes con el proyecto de modernización laboral, sino con "el rumbo político y económico" de la administración del presidente Javier Milei. Más aún, aseveró: "Este gobierno no incluye a la mayoría de los argentinos".

La estrategia de la central gremial implica un acercamiento al plan de lucha de otros sectores que ya empezaron a preparar un paro antes del debate en Diputados. En esa lista se destaca el nuevo Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que esta semana hizo una marcha por el centro de Rosario y previamente estuvo en Córdoba. Allí confluyen las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la federación aceitera, entre otras entidades.

La conducción local de la CGT también organizó un acto el mismo día de la sesión de la reforma laboral. El encuentro en la plaza San Martín fue la segunda movilización masiva en 48 horas y parece que el mapa de la protesta se modificará a nivel nacional a partir de la convocatoria al paro general en busca de frenar la sanción definitiva de la ley.