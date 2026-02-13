San Valentín: ¿Por qué se celebra el 14 de febrero y cuál es el origen?

La celebración tiene raíces en la antigua Roma, fue oficializada por la Iglesia en el siglo V y se masificó como fenómeno comercial en el siglo XX

San Valentín, una fecha única para expresar tus sentimientos por esa persona especial

El 14 de febrero se convirtió en una fecha especial para celebrar el amor en gran parte del mundo. El Día de los Enamorados, conocido también como San Valentín , nació como una festividad popular en los países anglosajones y ganó terreno a nivel global durante el siglo XX.

Cada año, millones de parejas buscan el regalo perfecto para demostrar su aprecio, como las flores o experiencias románticas. En este sentido, existen diversos planes y detalles originales que pueden marcar la diferencia en esta fecha , como ver una película romántica o compartir una cena íntima con esa persona especial.

Sin embargo, más allá del costado comercial, la celebración tiene un origen histórico que se remonta a la antigua Roma y combina elementos religiosos y paganos.

Algunas teorías sostienen que el Día de los Enamorados surgió como una cristianización de festividades paganas. En la Roma antigua, los ciudadanos rendían culto al dios del amor, Eros para los griegos y Cupido para los romanos.

Durante esas celebraciones, los fieles pedían favores al dios y ofrecían regalos para encontrar al enamorado ideal. Con el avance del cristianismo, la Iglesia incorporó y resignificó diversas festividades paganas.

Otra versión ubica el origen en el siglo III, cuando el cristianismo sufría persecuciones en el Imperio Romano y el emperador Claudio II tomó una decisión polémica: prohibió el matrimonio entre los jóvenes soldados.

El emperador creía que los hombres solteros rendían mejor en el campo de batalla porque no tenían lazos familiares que condicionaran su desempeño.

¿Quién fue San Valentín?

San Valentín fue un sacerdote que ejercía en Roma durante el gobierno de Claudio II. Consideró injusta la prohibición del matrimonio y decidió desafiar la orden imperial: celebró bodas en secreto entre jóvenes enamorados.

san valentin.jpg

Cuando el emperador se enteró, ordenó su arresto. Valentín gozaba de prestigio en Roma y Claudio II lo convocó al palacio. El sacerdote aprovechó el encuentro para difundir el cristianismo. Aunque el emperador mostró interés inicial, el ejército y el gobernador de Roma lo persuadieron para ejecutarlo.

Durante su encarcelamiento, el oficial Asterius, responsable de la prisión, intentó ridiculizarlo. Le pidió que devolviera la vista a su hija Julia, que nació ciega. Según la tradición, Valentín aceptó el desafío y, en nombre de Dios, logró que la joven recuperara la vista.

Por qué se celebra cada 14 de febrero

San Valentín murió ejecutado el 14 de febrero del año 270. En agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosadas cerca de su tumba. Con el tiempo, ese árbol se transformó en símbolo del amor y la amistad duraderos.

En el año 494, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el primer día oficial de San Valentín y lo reconoció como santo. Sin embargo, en 1969, bajo el papado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia retiró la festividad del calendario litúrgico oficial.

El impulso comercial más significativo llegó en el siglo XIX. En 1840, Esther A. Howland comenzó a vender en Estados Unidos las primeras tarjetas masivas de enamorados, conocidas como “valentines”, con símbolos como el corazón y Cupido.

En la actualidad, el cuerpo de San Valentín se conserva en la Basílica que lleva su nombre en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero, parejas participan allí en un acto de compromiso con la intención de casarse al año siguiente.