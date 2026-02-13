La Capital | Zoom | San Valentín

San Valentín: ¿Por qué se celebra el 14 de febrero y cuál es el origen?

La celebración tiene raíces en la antigua Roma, fue oficializada por la Iglesia en el siglo V y se masificó como fenómeno comercial en el siglo XX

13 de febrero 2026 · 13:50hs
San Valentín

San Valentín, una fecha única para expresar tus sentimientos por esa persona especial

El 14 de febrero se convirtió en una fecha especial para celebrar el amor en gran parte del mundo. El Día de los Enamorados, conocido también como San Valentín, nació como una festividad popular en los países anglosajones y ganó terreno a nivel global durante el siglo XX.

Cada año, millones de parejas buscan el regalo perfecto para demostrar su aprecio, como las flores o experiencias románticas. En este sentido, existen diversos planes y detalles originales que pueden marcar la diferencia en esta fecha, como ver una película romántica o compartir una cena íntima con esa persona especial.

Sin embargo, más allá del costado comercial, la celebración tiene un origen histórico que se remonta a la antigua Roma y combina elementos religiosos y paganos.

El origen del Día de los Enamorados

Algunas teorías sostienen que el Día de los Enamorados surgió como una cristianización de festividades paganas. En la Roma antigua, los ciudadanos rendían culto al dios del amor, Eros para los griegos y Cupido para los romanos.

Durante esas celebraciones, los fieles pedían favores al dios y ofrecían regalos para encontrar al enamorado ideal. Con el avance del cristianismo, la Iglesia incorporó y resignificó diversas festividades paganas.

Otra versión ubica el origen en el siglo III, cuando el cristianismo sufría persecuciones en el Imperio Romano y el emperador Claudio II tomó una decisión polémica: prohibió el matrimonio entre los jóvenes soldados.

El emperador creía que los hombres solteros rendían mejor en el campo de batalla porque no tenían lazos familiares que condicionaran su desempeño.

>> Leer más: San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

¿Quién fue San Valentín?

San Valentín fue un sacerdote que ejercía en Roma durante el gobierno de Claudio II. Consideró injusta la prohibición del matrimonio y decidió desafiar la orden imperial: celebró bodas en secreto entre jóvenes enamorados.

san valentin.jpg

Cuando el emperador se enteró, ordenó su arresto. Valentín gozaba de prestigio en Roma y Claudio II lo convocó al palacio. El sacerdote aprovechó el encuentro para difundir el cristianismo. Aunque el emperador mostró interés inicial, el ejército y el gobernador de Roma lo persuadieron para ejecutarlo.

Durante su encarcelamiento, el oficial Asterius, responsable de la prisión, intentó ridiculizarlo. Le pidió que devolviera la vista a su hija Julia, que nació ciega. Según la tradición, Valentín aceptó el desafío y, en nombre de Dios, logró que la joven recuperara la vista.

Por qué se celebra cada 14 de febrero

San Valentín murió ejecutado el 14 de febrero del año 270. En agradecimiento, Julia plantó un almendro de flores rosadas cerca de su tumba. Con el tiempo, ese árbol se transformó en símbolo del amor y la amistad duraderos.

En el año 494, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el primer día oficial de San Valentín y lo reconoció como santo. Sin embargo, en 1969, bajo el papado de Pablo VI y tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia retiró la festividad del calendario litúrgico oficial.

El impulso comercial más significativo llegó en el siglo XIX. En 1840, Esther A. Howland comenzó a vender en Estados Unidos las primeras tarjetas masivas de enamorados, conocidas como “valentines”, con símbolos como el corazón y Cupido.

En la actualidad, el cuerpo de San Valentín se conserva en la Basílica que lleva su nombre en la ciudad italiana de Terni. Cada 14 de febrero, parejas participan allí en un acto de compromiso con la intención de casarse al año siguiente.

Noticias relacionadas
Un hombre que sostiene una maceta con una flor camina junto a una figura en forma de corazón en Bucarest, Rumania, el martes 14 de febrero de 2023.  (Foto AP/Andreea Alexandru)

San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

Una experiencia para disfrutar San Valentín que propone rituales de bienestar en pareja.

Celebrar el amor con experiencias: una propuesta urbana para San Valentín

El 14 de febrero se celebra San Valentín. Y este 2026 el festejo cae sábado. 

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Louta se presentará con entrada libre y gratuita en Rosario 

Louta dará un show gratuito en Rosario en el marco de las Noches de Lunario

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Lo último

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El intendente de Rosario apoyó cambios en las sanciones penales sobre adolescentes porque "los delitos dolosos no pueden estar fuera del sistema judicial"

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ovación
Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar
OVACIÓN

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas