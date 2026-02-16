Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Con un Di María iluminado y un gran rendimiento individual y colectivo, el Canalla metió un gran triunfo, el primer del año en Arroyito

De menos a más. Pero ese más tuvo muchísimo más valor que ese menos del inicio. A Central le costó un tiempito meterse en partido, pero cuando lo hizo le plasmó una superioridad impresionante a Barracas Central. A tal punto que el 2-0 celebró el Gigante pudo y debió ser mucho más abultado.

No sucedió por la falta de puntería en los metros finales. A días de haber logrado avanzar en Copa Argentina, el equipo de Almiró consiguió su primer triunfo en el Gigante y se acomodó en el Apertura.

En cada triunfo siempre hay cosas para resaltar y Central tuvo lo suyo en este gran triunfo contra el Guapo. Desde la excelencia futbolística de Di María hasta un rendimiento sólido desde lo colectivo. El Canalla de este partido es que el hincha quiere ver siempre, el de las ganas, la predisposición, la paciencia, el buen manejo. Todo eso tuvo Central ante Barracas para meter un triunfo tan necesario como productivo.

En un armado de equipo que sonó extraño, a Central le costó el arranque del partido. La falta de juego le jugó una pasada y a se le sumó el enredo que le propuso un Barracas Central más preocupado por sacarle ritmo al partido que por jugarlo. Imposible de esa forma. Ni hablar en medio de un fútbol en modo opaco.

Con dos delanteros de área, se esperaba que Di María flotara por el centro, pero Fideo jugó muy recostado por la derecha, entrando en juego sólo cuando el equipo iba por ese lado. Todo era cuesta arriba para Central. Lo tranquilizaba un poco que Barracas se conformaba con muy poco.

Ya cuando el juego tomó ritmo, Central mejoró y fue más, pero sin la agresividad necesaria en los metros finales. Después de un tiro libre de Tapia que Ledesma contuvo en dos tiempos, el Canalla comenzó a hacer los méritos como para ganarlo, con un Pizarro de buen andar, un Di María más participativo y hasta un Sández que levantó bastante. Hubo un centro venenoso de Di María que Copetti no llegó a empujar; un zurdazo de Coronel desde afuera que se fue cerca; un córner casi olímpico de Di María que Miño sacó a duras penas; un cabezazo de Ovando tras un tiro libre de Fideo; un remate del 11 canalla que sorprendió a Miño; y un centro fuerte y bajo de Pizarro (gran habilitación de Di María que Copetti, otra vez, no alcanzó a conectar.

Una ventaja que parecía injusta para Central

Así, con poco y arrancando a jugar demasiado tarde, Central le demostraba al Guapo que tenía más ambiciones y con qué ir por la victoria, pero el viaje al descanso fue con un cero que podía parecer injusto para un Central que quiso, pero no pudo.

A la quietud de Barracas, Central le puso algo más de decisión. Lo demostró ya los 6’ con un centro bajo de Coronel que Copetti esta vez tocó, pero Miño se interpuso. Ya la cancha estaba decididamente inclinada. Se inclinó del todo en ese remate de Di María que devolvió el palo y en el rebote Sández la puso en el área. ¡Apareció Copetti!. Cabeza y gol. VAR y confirmación. Estallido gigante.

Al final todo fue del Canalla

Ya con Julián Fernández en cancha, Di María fue a la izquierda, pero con mayor libertad. Y el fútbol canalla fluía de otra forma. Fideo lo tuvo de tiro libre (por abajo de la barrera) y al toque fue increíble lo que erró Veliz debajo del arco en el centro de Enzo Giménez.

Después, todo fue de Central, con un Di María encendido, participando de casi todas las acciones en ofensiva, pero con un rendimiento individual y colectivo con la solidez justa, con la convicción necesaria. El único temor era que la diferencia era de apenas un gol (Veliz marró un par en le medio), pero apareció, quién si no, Di María, y le bajó la persiana al partido con una sutileza de aquellas, para que festeje el Gigante completo, para que lo celebre este Central que ganó su primer partido en el Gigante, que se acomodó en el grupo y que de a poco empieza a sentir tiene material para sentarse a la mesa de los que están dispuestos a gritar fuerte.