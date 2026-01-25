La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Rosario busca ubicarse en la grilla nacional e internacional de turismo receptivo con eventos públicos y privados, y la modernización del aeropuerto

La Fiesta Nacional de Colectividades, otro evento convocante todos los años, atrae gente sobre todo de la ciudad y la región.

La promesa a la bandera es otro evento de turismo receptivo importante, vienen chicos de todo el país.

Turismo receptivo en Rosario. Fito Párez volverá a los escenarios en marzo de este año, y se espera que atraiga público.

Cuando los periodistas porteños le preguntaban a Roberto Fontanarrosa por qué en Rosari o se produce un movimiento cultural tan grande, el Negro respondía con ironía que, a falta de paisaje, “no hay otra cosa para hacer”. Sin embargo, el turismo receptivo crece y es cada vez más lo que se ofrece a los visitantes, incluidos circuitos vinculados al propio Fontanarrosa.

La ciudad que supo tener perfil obrero, este año apuesta fuerte a la industria sin chimeneas, de la mano de espectáculos y eventos que, junto a la modernización del aeropuerto de Fisherton, puedan inscribirla dentro de la grilla turística nacional e internacional.

El hito más importante serán los Juegos Suramericanos, a disputarse entre el 12 y el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de cuatro mil atletas de 15 países en 60 disciplinas. El gobierno de la provincia prevé una convocatoria superior a los 2 millones de espectadores.

Recitales significativos

Otros hechos significativos como los recitales (por ejemplo, de los internacionales Robert Plant y Living Colour, y la seguidilla de shows que ofrece en marzo Fito Páez), convenciones y congresos, torneos y hasta la jura de la bandera en el Monumento por parte de escolares (tour denominado “Sí, prometo”), encienden las expectativas de crecimiento del turismo receptivo a orillas del Paraná.

p1eb4bvtkojqt4meak313871tt3d La promesa a la bandera es otro evento de turismo receptivo importante, vienen chicos de todo el país.

Por cierto, volverá a surcar sus aguas a partir de junio el emblemático barco Ciudad de Rosario, cuyo servicio estuvo interrumpido en el último lustro.

Destino Rosario

Después de un 2024 donde en la Cuna de la Bandera el turismo se vino a pique, por la crisis económica y de inseguridad, “el año pasado fue muy productivo, tuvimos mayor actividad a nivel corporativo. Lo principal era recomponer el posicionamiento de la ciudad como un destino seguro, confiable; no se sabe si esta mayor confiabilidad viene por los eventos o viceversa”. Quien habla es Carmen Abad, presidenta de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav). Explica que el turismo receptivo es sobre todo nacional, de cercanías; se concentra en los fines de semana, en especial los XXL, y en media estación (otoño y primavera). Estas “escapadas” hacen que el promedio de estadía no supere los tres días.

image (21) La Fiesta Nacional de Colectividades, otro evento convocante todos los años, atrae gente sobre todo de la ciudad y la región.

sparó la ocupación en hoteles el año pasado fue la Fiesta de Colectividades, aunque el mejor fin de semana largo del período se vivió en octubre, confirma Abad. Según un balance presentado por el Ente Turístico Rosario (Etur), el impacto económico de la actividad dejó más de 171 mil millones de pesos, aumentó la cantidad de visitantes (2,4 millones, un 20 por ciento más que en 2024) y la ocupación hotelera total fue del 50 por ciento. “Tenemos que lograr estadías más largas porque eso reactiva al impactar en gastronomía, hotelería, transporte”, estima la presidenta de Arav, con un ojo puesto en el aeropuerto, remodelado y operativo desde el 29 de diciembre.

>>Leer más: Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Vuelos directos a Madrid

“A partir de abril volveríamos a conectarnos con Europa a través de San Pablo (Brasil) y en octubre llegará un vuelo directo de Madrid. Desde la década del ‘70 no teníamos un vuelo sin escalas con ese continente”, sigue Abad. Las agencias de viaje esperan que estas nuevas posibilidades no solo se lleven a los locales de vacaciones (turismo emisivo), sino que traigan turistas “y que Rosario pueda ser un nodo de conectividad con el resto del país”. Hoy por hoy, solo Aerolíneas Argentinas opera para vuelos de cabotaje en la terminal aérea de zona oeste.

“Deberíamos tener una oferta rica de conexiones posibles, tenemos que lograr que Fisherton se piense como un aeropuerto secundario a Ezeiza, posicionarnos a la par de Córdoba como mínimo. Porque eso derrama en toda la región en términos laborales”, argumenta y se entusiasma. Precisamente atrás de este objetivo, autoridades provinciales y municipales participaron durante la semana de la feria internacional FITUR, que termina hoy en la capital de España.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Un factor que puede influir en el desarrollo del sector durante 2026 es la autonomía que consiguió la ciudad tras la reforma de la Constitución provincial “para restar burocracia y gestionar obras y programas que son necesarios”, analiza Abad. Y hablando de demoras, un ejemplo elocuente son las refacciones en el Monumento, sin dudas el punto más visitado por foráneos.

image (22) El Festival Faro arranca la grilla de eventos masivos este año.

Está previsto que la obra que lleva más de una década termine para el próximo 20 de junio; en tanto unas semanas antes se habilitarán la Sala de Honor de las Banderas de América y la Torre, cerradas al público a principios de este mes por trabajos de restauración. ¿Será que hay algo más para visitar que este icono de la ciudad inaugurado en 1957? A Fontanarrosa seguramente le dibujaría una sonrisa enterarse de que se armó un tour sobre Rosario Central, amén de un centro cultural, un circuito y una esquina que llevan su nombre. Pero no es lo único.

>>Leer más: Rosario recuperó la confianza de los turistas y se posiciona fuerte como destino

Turismo receptivo con herramientas consolidadas

Además de un bus turístico, existen guías, aplicaciones, excursiones y circuitos consolidados en el centro y en algunos barrios históricos, como Echesortu, Fisherton, Saladillo y Alberdi. Y por supuesto en Pichincha, área (tristemente) célebre a principios del siglo XX por su concentración de prostíbulos, hoy polo gastronómico.

Las playas de La Florida y las islas entrerrianas, con cruces desde Costa Alta y la Estación Fluvial, concitan atención, mientras que al turismo religioso se le agrega el deportivo, no solo por los torneos de distintas disciplinas sino por la gran cantidad de interesados en los entretelones de la infancia y la juventud de astros mundialistas como Lionel Messi y Ángel Di María. Y del revolucionario de Ernesto Che Guevara. En tanto es pródiga y accesible la oferta museística y para las infancias.

Algunos de estos recorridos grupales son pagos (por ejemplo, los que se hacen por la ribera céntrica a bordo de un monopatín eléctrico) y otros gratuitos, generalmente a pie. En cualquier caso, pueden realizarlos visitantes y residentes en busca de un resto de su historia. Por formas de inscripción, días y horarios de las visitas guiadas, consultar: https://rosario.tur.ar/.

A puro show y convenciones

Además de los festivales Faro (del 30 de enero al 1° de febrero en el Parque Urquiza) y Noches de Lunario (de febrero a abril en el Anfiteatro Humberto de Nito y en el Bioceres Arena), habrá otros shows musicales internacionales a lo largo de 2026, entre ellos los de Diego El Cigala y Alex Ubago, cantantes españoles.

>>Leer más: Turismo de reuniones: Rosario se consolida entre las cuatro principales ciudades del país

En materia de “turismo de reuniones”, Rosario se prepara para ser sede de varios acontecimientos multitudinarios. Solo durante el primer semestre del año recibirá, entre otros, el Congreso Internacional de Gestión Agrícola (febrero), la Expo Red del Sol en el City Center y la Primera reunión 2026 del Consejo Federal de Turismo (marzo), el Chachingo Wine Fair XXXII y el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial en el centro de eventos Puerto Norte, además del Congreso Internacional de Prostodoncia, el Congreso y Expo Argentina de Running y las V Jornadas de Estructuras en Arquitecturas en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR (abril). En mayo se realizará el Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología, COPUCI 2026, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR y el Congreso Nacional de Cardiología Rosario 2026 en el Metropolitano.

En agosto será el turno del tradicional encuentro de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), en septiembre el Santa Fe Business Forum y en octubre el Congreso Argentino de Cirugía Plástica. En noviembre, del 26 al 29, el segundo Festival Fontanarrosa, en el centro cultural que lleva su nombre (San Juan y San Martín) y en otros espacios de la ciudad, según información suministrada por la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.