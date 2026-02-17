Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

El incidente sucedió en Aborígenes Argentinos y Garzón. Por este caso, la Policía detuvo a dos sospechosos

La vicedirectora del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Silvia Giorgi, brindó este martes el parte de salud del niño de 11 años que fue herido de bala en una pierna mientras jugaba en un playón de la zona sudoeste y a pocos metros de allí se produjo una balacera.

La facultativa confirmó que el chico está fuera peligro, que quedará unas horas más en observación y que probablemente hoy reciba el alta.

En declaraciones a LT8, Giorgi realizó un raconto de las actuaciones médicas: “A las 20 de ayer, el Sies trasladó a un niño 11 años. Según se refirió, estaba jugando junto con otros chicos en un playón cuando sufrió una herida de arma de fuego en pierna derecha con un orificio de entrada y otro de salida, sin lesiones óseas, es decir que no hay signos de fractura”.

La vicedirectora del Hospital Vilela ratificó que el chico “quedará internado para la realización de curaciones de las lesiones, que son menores, no revisten gravedad de vida. El niño se encuentra bien y acompañado por sus familiares”.

Cómo fue herido el nene en zona sudoeste

El menor fue herido el domingo a la noche cuando se encontraba junto con unos amigos en un playón ubicado en la zona de Aborígenes Argentinos y Garzón, en la zona sudoeste de Rosario.

Según indicaron fuentes policiales, muy cerca de allí se produjo un incidente en el que participaron varias personas y eso derivó en una balacera. Uno de los proyectiles alcanzó al chico que fue asistido en el lugar y luego derivado por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

La Policía llegó a los pocos minutos al lugar y en base al testimonio de vecinos y testigos montó un operativo para dar con los autores del hecho. Los sospechosos fueron aprehendidos pocos después. Uno de ellos, Román G., fue capturado en Tacai al 6200, mientras que el otro, Walter M., fue apresado en Rouillón y las vías del ferrocarril. Ambos fueron derivados a la Seccional 32ª.