Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

El próximo fin de semana largo de Carnaval, que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero, se perfila como uno de los picos de mayor movimiento turístico del año. Según datos del sector, el interés por viajar creció un 30% en comparación con el mismo período de 2025, impulsado por la búsqueda anticipada de paquetes y opciones de financiamiento.
Destinos internacionales más buscados
Brasil vuelve a posicionarse como el gran favorito entre quienes eligen cruzar la frontera, combinando playas, clima festivo y celebraciones tradicionales. En el último mes, el crecimiento en las búsquedas fue encabezado por:
Río de Janeiro: +34%
También se destacan destinos regionales consolidados como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú, que mantienen una demanda sostenida.
El ranking del turismo nacional
A nivel local, la diversidad de paisajes y propuestas vuelve a marcar la agenda del fin de semana largo. Los destinos con mayor crecimiento en búsquedas fueron:
Bariloche: +44%
Puerto Iguazú: +38%
A su vez, Jujuy se consolida como un clásico del Carnaval por la fuerza de sus celebraciones tradicionales, mientras que Mendoza y Córdoba continúan firmes como alternativas que combinan gastronomía, naturaleza y escapadas cortas.
Financiamiento y precios de referencia
La tarjeta de crédito concentra el 65% de las transacciones, aunque se registró un dato llamativo: los pagos en dólares crecieron un 20% interanual, en línea con un perfil de viajero más estratégico.
Para el período del 14 al 17 de febrero, algunos valores de referencia por persona, en base a vuelo y hotel 3 estrellas, son:
Santiago de Chile: $577.350 (con desayuno).
Puerto Iguazú: $783.583 (con desayuno, piscina y jardín).
Bariloche: $1.053.148.
Río de Janeiro: $1.258.145.