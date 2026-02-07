Carnaval 2026: se espera un 30% más de viajes y Brasil lidera las preferencias

El fin de semana largo de febrero impulsa la demanda turística, con fuerte crecimiento de viajes al exterior y un perfil de consumo más estratégico

Los feriados de Carnaval empujan el turismo a destinos dentro y fuera de Argentina.

El próximo fin de semana largo de Carnaval , que se celebrará el lunes 16 y martes 17 de febrero , se perfila como uno de los picos de mayor movimiento turístico del año. Según datos del sector, el interés por viajar creció un 30% en comparación con el mismo período de 2025 , impulsado por la búsqueda anticipada de paquetes y opciones de financiamiento.

Brasil vuelve a posicionarse como el gran favorito entre quienes eligen cruzar la frontera, combinando playas, clima festivo y celebraciones tradicionales. En el último mes, el crecimiento en las búsquedas fue encabezado por:

Río de Janeiro: +34%

También se destacan destinos regionales consolidados como Santiago de Chile, San Pablo y Foz de Iguazú, que mantienen una demanda sostenida.

>> Leer más: Verano en familia: la Costa Atlántica que eligen quienes viajan con chicos

El ranking del turismo nacional

A nivel local, la diversidad de paisajes y propuestas vuelve a marcar la agenda del fin de semana largo. Los destinos con mayor crecimiento en búsquedas fueron:

Bariloche: +44%

Puerto Iguazú: +38%

A su vez, Jujuy se consolida como un clásico del Carnaval por la fuerza de sus celebraciones tradicionales, mientras que Mendoza y Córdoba continúan firmes como alternativas que combinan gastronomía, naturaleza y escapadas cortas.

Financiamiento y precios de referencia

La tarjeta de crédito concentra el 65% de las transacciones, aunque se registró un dato llamativo: los pagos en dólares crecieron un 20% interanual, en línea con un perfil de viajero más estratégico.

Para el período del 14 al 17 de febrero, algunos valores de referencia por persona, en base a vuelo y hotel 3 estrellas, son:

Santiago de Chile: $577.350 (con desayuno).

Puerto Iguazú: $783.583 (con desayuno, piscina y jardín).

Bariloche: $1.053.148.

Río de Janeiro: $1.258.145.