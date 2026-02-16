La Capital | Ovación | Morning Star

Copa Federación: Morning Star se presentó con una derrota en San José de la Esquina

En los octavos de final de la Copa Federación, Morning Star cayó 2 a 0 como visitante frente a Centenario de San José de la Esquina

16 de febrero 2026 · 22:10hs
En San José de la Esquina

Gentileza: Rocio Maccioni (San José de la Esquina)

En San José de la Esquina, Centenario se quedó con la victoria ante Morning Star. 

Morning Star cayó en su presentación en San José de la Esquina ante el local Centenario por 2 a 0, en el partido de ida de los octavos de final en la nueva edición de la Copa Federación 2026. El domingo 22 se disputará la revancha en el Viaducto a las 18 y la Estrella está obligado a ganar por dos goles par ir a penales.

El primer encuentro entre los albiazules y los verdes de Ludueña se disputó en el estadio Santiago Raymonda, que lleva el nombre y apellido del jugador que nació futbolísticamente en Centenario y jugó en Central Córdoba de Rosario.

Centenario es el último campeón vigente de la temporada 2025 y ambos clubes buscan uno de los ocho boletos que otorga el certamen provincial a la Copa Santa Fe 2026.

El encuentro fue parejo en los primeros 30 minutos, ambos equipos buscaron la apertura pero el gol no llegó. A los 39’ llegó el tanto de los locales por intermedio de Felipe Cicarelli, quien con remate esquinado venció al guardavalla de Morning.

Pero previo al tanto local, hubo una grosera falta al defensor rosarino que el árbitro no sancionó nada, llegó el centro al área del Verde y Cicarelli con un zurdazo anotó la Apertura. Todo Morning protestó la falta.

En el complemento, llegó el segundo de Centenario a los 71’ por intermedio de Mateo Bernardi para poner el 2 a 0. La visita trató de achicar el marcador pero no tuvo ideas para lograrlo y los locales se quedaron con el triunfo.

El domingo se disputará la revancha en el Viaducto a las 18 y Morning Star está obligado a ganar por dos goles par ir a penales.

Las chicas de Morning Star juegan por la Copa Federación

Este martes, a partir de las 18, se disputará el encuentro entre Morning Star y Mitre de Pérez en el marco de la 2ª fecha de la Copa Federación en el torneo femenino. El partido se debía haber jugado el domingo, en el Viaducto, pero por las inclemencias del tiempo se pasó para el martes. Ambos equipos ganaron en la primera fecha.

