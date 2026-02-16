Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

El objetivo es llegar al año próximo al ciento por ciento de las luminarias con tecnología led. Este semestre se comprarán 5 mil nuevos artefactos

Iluminada. Las luces LED ya están colocadas en la plaza Argentina.

Con el objetivo de que toda la ciudad cuente con lámparas led en el alumbrado público para el año próximo, el municipio abrió los sobres de la licitación para adquirir cinco mil nuevas luminarias, que resultan más eficientes, económicas y amigables con el ambiente. La inversión será de $ 1.344 millones .

Siete empresas se presentaron a la convocatoria para la provisión de cinco mil luminarias led para alumbrado público en calles y avenidas .

La licitación permitirá dar continuidad al plan de modernización del servicio que tiene como objetivo que el año próximo toda la ciudad cuente con luces led. Actualmente, el 84 % del parque lumínico de la ciudad cuenta con esta tecnología.

Para acelerar el recambio, durante este semestre, el municipio incorporará 5 mil nuevas lámparas. La licitación incluyó 400 artefactos de emboque a led de un flujo de 33.000 lúmenes, 600 luminarias de emboque a led de un flujo de 27.000 lúmenes y 4.000 luminarias de colgar a led de un flujo de 20.000 lúmenes.

En tanto, en la segunda mitad del año, se realizará una nueva compra de lámparas led para iluminar plazas y espacios verdes.

100 % led

En la apertura de sobres de la licitación, el intendente Pablo Javkin señaló que el municipio sigue adelante con el objetivo de llegar al 100% de luces led en la ciudad. "Con la licitación que abrimos hoy, estaremos llegando al 92%”, destacó.

Además, subrayó la cantidad de empresas que se presentaron a la licitación, que presentaron ofertas por debajo del presupuesto oficial, lo que seguramente permitirá adquirir más lámparas para colocar y llegar más rápido al objetivo final.

“Vamos a abrir antes de fin de mes una licitación de iluminación para recambio de luminarias en plazas, espacios públicos, en lugares que hemos recuperado que antes eran micro basurales, todos ellos van a tener también una inversión específica y nueva iluminación. Eso se hará a través de la empresa Sumar (Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario)”, adelantó.

Y agregó: “Iluminar bien es clave en una ciudad que está recuperando la calle, que está recuperando la posibilidad de utilizar el espacio público de noche. Queremos que esté bien iluminado y hoy por suerte pudimos dar un paso fundamental, tal cual nos habíamos comprometido”.

También adelantó que “con la licitación que vamos a abrir en el segundo semestre, vamos a efectivamente llegar al año 2027 con 100% led en la ciudad de Rosario”.

Modernización del alumbrado

El sistema de iluminación inteligente basado en tecnología led, interconectado y con un nivel de iluminación apropiado para cada rincón de la ciudad, colabora en la generación de entornos seguros, y a la vez brinda un servicio más eficiente, económico y sostenible.

Cabe recordar que, a través del Plan de Reconstrucción presentado en agosto de 2022, que incluyó la modernización del alumbrado público, se instalaron 41.000 luminarias led en 35 barrios de la ciudad, lo que se traduce en una mejora en la iluminación de 6.500 cuadras, llegando al 70% del parque lumínico con esa tecnología (hasta diciembre de 2019 la ciudad contaba con un 20% de sus luminarias con tecnología led).

Se trató de una inversión histórica que superó los $1.750 millones y que permitió triplicar la cantidad de artefactos con dicha tecnología en relación a 2019, alcanzando un total de 60.000.

En el marco del plan de led previsto para toda la ciudad durante 2025, el municipio adquirió 10.000 nuevas luminarias para alumbrado público en barrios y avenidas de la ciudad, con una inversión de $2.830 millones. Además, se colocaron otras 2.181, llegando al 84% del parque lumínico de la ciudad con dicha tecnología.

Con esta nueva licitación, se prevé llegar al 92% de la ciudad con luminarias led.

Las ofertas

Siete empresas se presentaron a la licitación para la compra de 5 mil luminarias. Algunas cotizaron la totalidad de lo requerido y otras sólo alguno de los ítems.

La firma Signify presentó oferta por el ítem 1 ($121.605.000), marca y modelo: BRP486 y por el ítem 2 ($159.901.500), marca y modelo: BRP484. Total ofertado: $281.506.500.

Tuthom presentó oferta por el ítem 3 ($377.000.000 por 2 mil unidades). Marca y modelo: ST-140W-SMD

La empresa Strand presentó oferta por el ítem 1 ($124.005.600), marca y modelo: SX200; por el ítem 2 ($132.124.200), marca y modelo: SX100 y por el ítem 3 ($798.696.000), marca y modelo: F194-C. Total ofertado: $1.054.825.800.

La empresa E.L.T. Argentina presentó oferta por el ítem 1 ($100.784.000), marca y modelo: ITALAVIA PÚBLICA y por el ítem 2 ($135.804.600), marca y modelo: ITALAVIA ITALUX. Total ofertado: $236.588.600.

La firma Electromecánica VIC presentó oferta por el ítem 3 ($1.044.280.000), marca y modelo: VIC CT1004C.

Industrial Rosario presentó oferta por el ítem 3 ($290.222.130 por mil unidades), marca y modelo: ARQUI LED P30.

La empresa I-LED presentó oferta por el ítem 1 ($91.960.000), marca y modelo: HEFESTO VC 96 FC; por el ítem 2 ($108.900.000), marca y modelo: HEFESTO VC 64 EC y por el ítem 3 ($774.400.000), marca y modelo: HEFESTO CI 64. Total ofertado: $975.260.000.