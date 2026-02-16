La Capital | La Ciudad | acuario

El Acuario del Río Paraná celebra sus ocho años con entrada gratis, feria y show de Mamita Peyote

Este sábado 21 habrá actividades científicas, realidad aumentada, emprendedores y música en vivo en una jornada abierta para toda la familia

16 de febrero 2026
El Acuario del Río Paraná volverá a abrir sus puertas con una jornada especial abierta al público para celebrar su trayectoria como espacio de divulgación científica y educación ambiental. La actividad se realizará el sábado 21 de febrero, de 14 a 20, con ingreso libre y gratuito.

La propuesta, denominada “Reveion del Paraná”, combinará experiencias interactivas, feria de emprendedores, gastronomía regional y un cierre musical a cargo de Mamita Peyote, que se presentará desde las 19.30.

Ciencia, tecnología y participación

Desde el gobierno provincial enmarcaron la jornada dentro de las políticas destinadas a fortalecer los espacios de divulgación científica y promover la producción regional.

“El Acuario del Río Paraná se constituyó como un espacio emblemático de la provincia, con una propuesta integral que vincula ciencia, tecnología y educación. Investigaciones aplicadas y acciones de vinculación contribuyen al desarrollo estratégico del sector productivo y de la región”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, destacó que la celebración busca visibilizar aquello que no se percibe a simple vista en el ecosistema del río. “Carnaval de lo Invisible es un evento que invita a descubrir el ecosistema local desde una mirada científica y participativa”, afirmó.

Actividades para todas las edades

Durante la jornada, grandes y chicos podrán recorrer la Sala de Acuarios y participar de experiencias inmersivas con estaciones de realidad aumentada que permiten explorar la flora y fauna del Paraná. También habrá espacios de laboratorio, actividades lúdicas para las infancias e intervenciones itinerantes orientadas a promover la educación ambiental.

La explanada se transformará en un punto de encuentro con feria de emprendedores locales y el programa Sabores de Santa Fe, que ofrecerá propuestas gastronómicas con identidad provincial. Los organizadores invitan a asistir con manta o reposera para disfrutar de la tarde al aire libre a orillas del río.

Un centro consolidado

Inaugurado en 2018, el Acuario del Río Paraná integra la Sala de Acuarios, el Jardín Botánico Autóctono y el Laboratorio Mixto de Biotecnología Acuática, configurando un recorrido que combina divulgación científica, investigación aplicada y conciencia ambiental.

Según datos oficiales, el espacio recibió a cientos de miles de visitantes desde su apertura, entre público general, instituciones educativas y organizaciones sociales.

A ocho años de su inauguración, el centro renueva su propuesta con una jornada que apunta a consolidar su perfil educativo y participativo, al tiempo que proyecta nuevos desafíos en materia de ciencia, conservación y producción regional.

