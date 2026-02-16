La Capital | Policiales | droga

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

La policía encontró cocaína y marihuana a partir de la búsqueda de un joven ciclista cerca de El Mangrullo

16 de febrero 2026 · 07:52hs
La droga fue hallada este domingo en Belgrano al 5200.

Foto: Policía de Santa Fe.

La droga fue hallada este domingo en Belgrano al 5200.

Cuatro hombres quedaron bajo arresto este domingo a la tarde tras el secuestro de drogas en la zona sur de Rosario. La policía encontró cerca de 600 dosis de cocaína y marihuana luego de la persecución de uno de los sospechosos identificados por las autoridades.

Según el primer reporte oficial, el material estupefaciente fue hallado en Belgrano al 5200, en inmediaciones de El Mangrullo. Además, los encargados del operativo se llevaron elementos empleados para fraccionar la mercadería ilegal, dos bicicletas y un teléfono móvil.

Al cabo del procedimiento, tres jóvenes de entre 18 y 24 años quedaron a disposición de la Justicia provincial. Los agentes también capturaron a Maximiliano P. (32) como parte del grupo que estaba escondido en una vivienda inhabitada, cerca del barrio Saladillo.

Droga escondida en una cubierta de auto

La Policía de Acción Táctica (PAT) descubrió el punto de acopio y venta de drogas alrededor de las 16, durante un patrullaje de rutina en el extremo sudeste de Rosario. En ese momento, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales se cruzó con un ciclista que dio la media vuelta y trató de alejarse del lugar.

El joven salió corriendo y tiró una bolsa durante el intento de huida hacia una casa cercana. El muchacho fue detenido dentro del inmueble en el que había otros tres sospechosos.

>> Leer más: Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Durante la inspección de la propiedad, los agentes encontraron una cubierta de automóvil que estaba rota. A través del agujero vieron que sobresalía un paquete con cientos de envoltorios de nylon que contenían sustancias estupefacientes.

En total, las fuerzas de seguridad secuestraron 485 dosis de marihuana y 99 envoltorios de cocaína. También se llevaron dos balanzas de precisión, una máquina de contar billetes y un celular Motorola Moto G60S negro. En tanto, Lucas P., de 24 años, Alex B. (21), Dalton P. (18) y Maximiliano P. quedaron demorados a la espera de la intervención del equipo de microtráfico de la Fiscalía Regional Segunda.

Parte de lo incautado por la policía en el marco del hallazgo de cocaína en Santa Fe.

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle ocultos en dos secarropas

Postales del Gigante de Arroyito

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

El colaborador en el espacio de militancia barrial fue asesinado a la noche.

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

La bomba molotov cayó cerca de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

