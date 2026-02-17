Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste El incidente sucedió el lunes a la noche en inmediaciones de Aborígenes Argentinos y Garzón. Hay dos sospechosos detenidos 17 de febrero 2026 · 07:11hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital El chico de 11 años baleado en zona sudoeste fue derivado al Hospital Víctor J. Vilela

Un chico de 11 años sufrió una herida de bala en una pierna durante una tiroteo ocurrida tras una trifulca en la noche del lunes en Aborígenes Argentinos y Garzón, en la zona sudoeste de Rosario. La Policía reportó también la detención de dos sospechosos como presuntos responsables del incidente.

Agentes del Comando Radioeléctrico fueron enviados a ese lugar tras recibirse una llamada a la central de emergencias 911 sobre un incidente en el que habría participado varias personas y donde se produjeron detonaciones de armas de fuego.

Al arribar a ese lugar, vecinos de la zona indicaron que en el playón ubicado muy cerca de allí había un menor herido de bala. Ante esa novedad, se convocó a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). La víctima, cuyos datos no trascendieron, presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la pierna derecha y fue derivada en ambulancia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Dónde detuvieron a los supuestos autores de la balacera Con las descripciones que brindaron los testigos del hecho, la Policía salió a buscar a los responsables de la balacera que en principio serína dos. Uno de ellos fue identificado por los vecinos con nombre y apellido, mientras que el otro fue descripto por las prendas que vestía.

>> Leer más: Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario Los sospechosos fueron aprehendidos pocos después. Uno de ellos, Román G., fue capturado en Tacai al 6200, mientras que el otro, Walter M., fue apresado en Rouillón y las vías del ferrocarril. Ambos fueron derivados a la Seccional 32ª. Las fuentes indicaron que el chico quedó internado en observación, sin riesgo de vida.