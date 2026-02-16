El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El empate de Newell's en la cancha de Riestra tuvo a Walter Núñez como uno de los jugadores que lo hicieron posible. Por una fatiga muscular fue al banco, entró para el segundo tiempo y, en base a corridas y gambetas, le dio otra imagen a la ofensiva rojinegra. De la jugada que nació de sus pies llegó el penal con el que la Lepra igualó 1 a 1 con Riestra.
Gabriel Arias 6,5: responsable de que Newell's no se retire perdedor. Tapó un mano a mano a Benegas en el final.
Armando Méndez 4,5: tuvo más empuje en el segundo tiempo para proyectarse, aunque fue poco resolutivo.
Saúl Salcedo 4: irregular para defender por arriba. Sus rechazos en ocasiones fueron a cualquier lado.
Oscar Salomón 3: ganó y perdió con Benegas. Un desacertado rechazo le dio a Riestra la chance del gol.
Jherson Mosquera 4: hizo lo que pudo con pierna cambiada. Mantuvo su posición defensiva.
Facundo Guch 3,5: no incidió con la gambeta. Tuvo poca participación. Apenas un remate desde media distancia.
Rodrigo Herrera 4: poco trabajo en la contención porque el rival saltó la línea media. Ganó y perdió parejo.
Marcelo Esponda 3: se notó el tiempo sin jugar. No aportó en la circulación.
Luciano Herrera 3,5: mal primer tiempo. Discreto en el segundo, buscando atacar por afuera, pero sin nada beneficioso.
Michael Hoyos 4: intentó atacar con pelota al pie. Luchó, aunque no tuvo claridad.
Matías Cóccaro 3: pasó desapercibido. No entró nunca en contacto con la pelota. Se retiró lesionado.
Ingresaron en Newell's
Juan ignacio Ramírez 5,5: en la lucha con los zagueros rivales, marcó presencia. Anotó el gol del empate.
Walter Núñez 6,5: la perseverancia y gambeta para atacar. De un desborde suyo llegó el penal para la Lepra.
Nicolás Goitea 4: no le fue bien en la puja con Benegas.
Franco Orozco -: no consiguió ser desequilibrante por afuera.
David Sotelo -: con el equipo dedicado a meter pelotazos desde atrás, entró poco en acción.
Los técnicos leprosos
Favio Orsi y Sergio Gómez 4: muy poco para rescatar del funcionamiento del equipo. No mostró solidez ni una línea de juego. Le faltaron recursos defensivos y ofensivos. El punto es lo único positivo, porque la Lepra cortó las dos derrotas seguidas.