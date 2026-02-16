El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El delantero, que no fue titular por una fatiga muscular, ingresó en el segundo tiempo y mejoró un poco el débil ataque rojinegro

Los once de Newell's que salieron al campo de Deportivo Riestra. La dupla debió cambiar mucho en el complemento.

El empate de Newell's en la cancha de Riestra tuvo a Walter Núñez como uno de los jugadores que lo hicieron posible. Por una fatiga muscular fue al banco, entró para el segundo tiempo y, en base a corridas y gambetas, le dio otra imagen a la ofensiva rojinegra. De la jugada que nació de sus pies llegó el penal con el que la Lepra igualó 1 a 1 con Riestra.

Gabriel Arias 6,5: responsable de que Newell's no se retire perdedor. Tapó un mano a mano a Benegas en el final.

Armando Méndez 4,5: tuvo más empuje en el segundo tiempo para proyectarse, aunque fue poco resolutivo.

Saúl Salcedo 4: irregular para defender por arriba. Sus rechazos en ocasiones fueron a cualquier lado.

Oscar Salomón 3: ganó y perdió con Benegas. Un desacertado rechazo le dio a Riestra la chance del gol.

Jherson Mosquera 4: hizo lo que pudo con pierna cambiada. Mantuvo su posición defensiva.

Facundo Guch 3,5: no incidió con la gambeta. Tuvo poca participación. Apenas un remate desde media distancia.

Rodrigo Herrera 4: poco trabajo en la contención porque el rival saltó la línea media. Ganó y perdió parejo.

Marcelo Esponda 3: se notó el tiempo sin jugar. No aportó en la circulación.

Luciano Herrera 3,5: mal primer tiempo. Discreto en el segundo, buscando atacar por afuera, pero sin nada beneficioso.

Michael Hoyos 4: intentó atacar con pelota al pie. Luchó, aunque no tuvo claridad.

Matías Cóccaro 3: pasó desapercibido. No entró nunca en contacto con la pelota. Se retiró lesionado.

Ingresaron en Newell's

Juan ignacio Ramírez 5,5: en la lucha con los zagueros rivales, marcó presencia. Anotó el gol del empate.

Walter Núñez 6,5: la perseverancia y gambeta para atacar. De un desborde suyo llegó el penal para la Lepra.

Nicolás Goitea 4: no le fue bien en la puja con Benegas.

Franco Orozco -: no consiguió ser desequilibrante por afuera.

David Sotelo -: con el equipo dedicado a meter pelotazos desde atrás, entró poco en acción.

Los técnicos leprosos

Favio Orsi y Sergio Gómez 4: muy poco para rescatar del funcionamiento del equipo. No mostró solidez ni una línea de juego. Le faltaron recursos defensivos y ofensivos. El punto es lo único positivo, porque la Lepra cortó las dos derrotas seguidas.