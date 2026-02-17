La Capital | Ovación | Di María

Los impresionantes números de Ángel Di María tras su regreso a Central

El ídolo canalla, pretendido por muchos nuevamente para la selección, marca la diferencia con juego y goles. Desde que llegó, estuvo siempre a disposición

Guillermo Ferretti

17 de febrero 2026 · 15:45hs
Ángel Di María celebra frente a los hinchas de Central en el triunfo canalla contra Barracas.

Virginia Benedetto / La Capital

Hay un sustento futbolístico para entender este deseo viral de la “patria futbolera” por la vuelta de Ángel Di María a la selección argentina. Y ese sustento tiene que ver con lo que produce en cada partido de Central. Esa producción puede mensurarse con datos estadísticos que sorprenden. Con 38 años recién cumplidos, Fideo siempre deja huellas ante el rival.

El presente de Fideo es notable. En 2026 fue titular en los seis partidos que lleva disputados el Canalla, cinco por el torneo local y uno por Copa Argentina. En esos cotejos, el capitán auriazul anotó tres goles, uno de ellos de penal, y dio dos asistencias.

Desde que regresó a Arroyito, a mediados del año pasado, hasta hoy, Central disputó 23 encuentros y Di María jugó 22. Sólo faltó a un cotejo y fue por decisión del cuerpo técnico que comandaba Ariel Holan. En la última fecha de la etapa de clasificación del Clausura pasado, ante Independiente en Avellaneda, Angelito fue preservado porque tenía cuatro amarillas acumuladas. Es que una nueva amonestación lo hubiera dejado fuera del partido siguiente, el correspondiente a los octavos de final de la competencia.

Antes y después de ese faltazo contra el Rojo, en los 22 partidos restantes, Di María fue titular. Además, completó los 90 minutos en cancha casi siempre. Tanto es así que completó 1.926 minutos, lo que representa poco más de 21 partidos completos.

Los goles de Di María

Desde que regresó al club, Di María es el goleador del equipo con 10 conquistas (lo sigue Alejo Veliz, con 7). De ellas, consiguió cinco de tiro penal (ante Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento, Instituto y Belgrano); tres de jugada (Gimnasia de La Plata, Racing y Barracas Central), uno de tiro libre (Newell's), y uno olímpico (Boca Juniors). De estos goles, con un promedio de uno cada 137 minutos, cinco fueron en el Gigante de Arroyito y los 5 restantes de visita. Además, dio cuatro asistencias.

Sutileza. Di María acaba de definir ante la salida de Miño y marca el 2-0 de Central, en el Gigante.

Contando su primera etapa en el club, Fideo suma 16 goles con la camiseta canalla. Todos fueron con la pierna izquierda, 9 de ellos en el Gigante, 5 en el arco que da a la Avenida Génova. Y Barracas Central fue el último de los 14 equipos rivales al que le anotó.

Viejos son los trapos

Con su gol ante Barracas Central en Arroyito, el capitán se convirtió oficialmente en el cuarto jugador en la historia del club en anotar un gol tras haber cumplido los 38 años. Angelito lo hizo con 38 años y un día. Y así quedó a un paso de desplazar a los que integran el top 3 en el rubro: Omar Palma, Ignacio Malcorra y Sebastián "Loco" Abreu.

Ángel Di María convirtió también en la primera fecha, frente a Belgrano. Pero Central lo perdió en el final.

Actualmente, el ranking de los goleadores con mayor edad en la historia de Central es liderado por el máximo ídolo del club, Omar Arnaldo Palma, quien anotó frente a Huracán en 1997, con 39 años, 3 meses y un día.

Detrás del Negro" se ubican Ignacio Malcorra, quien recientemente, en octubre de 2025, le marcó a Instituto con 38 años, 3 meses y 7 días, y el uruguayo Abreu, con su gol a Argentinos Juniors en 2014, a los 38 años, un mes y 2 días.

Di María quedó apenas a un mes de distancia de la marca de Abreu. De mantener este nivel goleador, no será extraño que Angelito supere en este escalafón tanto a Abreu como a Malcorra. Y entonces quedaría en el segundo lugar, detrás del inigualable Negro Palma.

Los once de Central que iniciaron el partido en el Gigante frente a Barracas Central.

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Ángel Di María tuvo una noche sublime y lideró la gran victoria de Central ante Barracas.

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

maxi y di maria se unen para decirlo claro: menores de 18 no apuestan

Maxi y Di María se unen para decirlo claro: "Menores de 18 no apuestan"

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

