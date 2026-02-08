Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

La isla clausura instalaciones turísticas y reubica visitantes para ahorrar energía ante la grave escasez de combustible y el impacto de sanciones y bloqueos.

Cuba cerró varios hoteles y empezó a reubicar turistas internacioanles como parte de un plan para reducir el consumo energético en medio de un desabastecimiento de combustible que tiene al país al borde del colapso, una situación que el Gobierno atribuye al bloqueo petrolero de Estados Unidos y la falta de divisas.

El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga confirmó la puesta en marcha de un plan para “compactar las instalaciones turísticas y aprovechar la temporada alta” , que en la práctica se traduce en la clausura de establecimientos en polos clave como Varadero y los cayos del norte y en la reubicación de visitantes en otros hospedajes.

La medida se inscribe en un paquete de urgencia para enfrentar la profunda crisis energética que atraviesa Cuba. El gobierno admite que el país enfrenta una crítica escasez de combustible que provocó racionamientos en servicios básicos, apagones y limitaciones en el transporte , y que tiene un impacto directo en la actividad turística.

La falta de energía eficiente obliga ahora a “compactar” los recursos del sector turístico , con la idea de mantener operativas las zonas más viables y reducir los consumos energéticos en hoteles y servicios conexos. El propio Pérez-Oliva describió el plan en televisión estatal como una respuesta a una situación que exige ajustes drásticos para optimizar el uso de energías disponibles.

El turismo, que representa una de las principales fuentes de divisas para la economía cubana, ya había mostrado signos de debilitamiento antes de esta crisis. En 2025 la llegada de visitantes apenas alcanzó cifras muy por debajo de las históricas, dejando al sector en su peor momento desde 2002.

La caída en los mercados emisores clave, como Canadá y Rusia, agravó esta tendencia negativa, a lo que se suman ahora las limitaciones derivadas de la falta de combustible y las sanciones externas.

Qué es la “Opción cero”

Frente a este escenario, el presidente Miguel Díaz-Canel reintrodujo el concepto de “opción cero”, un plan de emergencia diseñado originalmente por Fidel Castro durante los años noventa, cuando la isla enfrentó una severa escasez de petróleo tras el colapso del bloque soviético. Este esquema implica medidas de racionamiento extremas, priorización de recursos esenciales y ajustes que buscan asegurar la supervivencia del país ante un escenario energético extremo.

El Gobierno sostiene que estas acciones buscan “salvar la temporada alta” y minimizar los efectos del bloqueo energético que, según las autoridades, ha sido intensificado por presiones internacionales y la interrupción de suministros claves de petróleo.

Mientras tanto, la realidad en las calles y en la infraestructura turística refleja una economía en tensión, con sectores enteros ajustando su operativa frente a una crisis que amenaza no solo al turismo, sino también a servicios básicos, transporte y producción local.