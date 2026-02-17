La Capital | Política | paro

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

El secretario general de la entidad local, Miguel Vivas, afirmó que ante el avance sobre los derechos laborales, "el paro era una medida que había que tomar"

17 de febrero 2026 · 13:08hs
La Confederación General del Trabajo (CGT) decretó un paro total de actividades, sin movilizaciones, en protesta por la ley de reforma laboral que obtuvo media sanción y que sería tratada por la Cámara de Diputados el jueves próximo. La delegación Rosario adelantó que va a adherir a la jornada de protesta, según lo indicó este lunes su líder, Miguel Vivas.

En declaraciones a LT8, el referente de la CGT Rosario señaló que el proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional “va en contra de los derechos de los trabajadores". Luego añadió: "No estamos en contra de tratar una ley. En algún momento nos tendremos que juntar para modernizar una ley. En eso estamos de acuerdo. Han cambiado modalidades de trabajo que habrá que agregar a los convenios colectivos”.

Pero esta ley no moderniza nada. Al contrario, ataca los derechos a los trabajadores. Uno de los puntos en los que lo estamos en contra son los cambios en las indemnizaciones. Si la ley va a fomentar el trabajo, abaratar las indemnizaciones generará más despidos, además de que el dinero saldrá de los aportes jubilatorios. Eso no lo vamos a aceptar y ahora sumaron los descuentos de sueldos por licencias por salud, algo que no se había hablado en su momento”, subrayó el dirigente local.

Vivas hizo referencia a la sorpresiva incorporación del artículo que dispone reducciones de sueldos por ausencia por enfermedad, algo que tomó por sorpresa a muchos senadores. “Es muy irresponsable de parte de parte de los senadores que no se tomaron el tiempo para analizar el proyecto completo. Van al recinto y votan una ley de la que no conocen todos los artículos”, agregó.

vivas2
Miguel Vivas, líder de la CGT Rosario que apoya el paro nacional

Miguel Vivas, líder de la CGT Rosario que apoya el paro nacional

Vivas consideró que “algunas cosas se pueden revisar". Luego explicó: "En algunos lugares se implementó el banco de horas, se lo estudió, pero en otras actividades no se puede hacer. Esas son cosas que no se analizan y al final, una ley como esta, tan importante, se va a aplicar sin haberse tratado como corresponden y en perjuicio de los trabajadores”.

La voz de la CGT Rosario sobre el paro

Con relación a la falta de convocatoria oficial a una movilización en Buenos Aires, Vivas consideró que tal vez la cúpula cegetista “haya tenido en cuenta lo ocurrido la semana pasada frente al Congreso”, cuando irrumpieron en la plaza grupos violentos que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad lo que diluyó de alguna forma el legítimo reclamo de la manifestación que se había hecho poco antes.

“A veces aparecen infiltrados que hacen que el reclamo cambie de rumbo ante la gente. Creo que habrá organizaciones que se van a movilizar. Entendemos eso pero somos orgánicos y vamos a cumplir con lo que dispuso el consejo directivo. Los incidentes que se produjeron el otro día no son buenos para nadie. La gente tiene que entender por qué estamos en contra de la ley. Hoy hay que manifestarse en defensa de los jubilados y maestros. Falta poco para empezar las clases y el gobernador ni se preocupa por arreglar el sueldo de los maestros”, agregó Vivas.

Las empresas están cerrando. Han destruido la industria del calzado, textiles, metalúrgica. Hay que defender todo eso. Uno es consciente de que la adhesión al paro en las ramas industriales no llega la totalidad porque la gente pierde premios por asistencia. Eso no quiere decir que la gente no está de acuerdo con la medida. Eso lo entendemos, pero más allá de eso la medida había que tomarla. El gobierno no quiere negociar. Quiere imponer la ley aunque esté mal. El gobierno tiene que ver que hay mucha gente que la está pasando mal”, subrayó el líder de la CGT Rosario.

