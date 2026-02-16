La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

La máxima rondaría los 32º y mostraría un muy leve descenso durante una semana marcada por la inestabilidad

16 de febrero 2026 · 23:09hs
El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la madrugada del martes en Rosario, en una jornada que continuaría con posibles chaparrones matutinos y cielo mayormente nublado desde la tarde, con una máxima que rondaría los 32º.

La madrugada del martes llega con un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Para la mañana hay hasta un 70 por ciento de probabilidades de chaparrones, con los termómetros marcando 23º, mientras que desde la tarde se espera cielo mayormente nublado, primero con una máxima de 32º y hacia la noche con un registro de 27º.

El miércoles tiene algunas chances de tormentas aisladas en la mañana y desde la tarde entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de tormentas, con una máxima de 31º y una mínima de 22º.

El jueves se mantendrían esos valores, con temperaturas entre 31º y 21º, y posibilidades de tormentas fuertes matutinas y tormentas aisladas vespertinas.

El viernes estaría mayormente nublado, con 30º de máxima y la mínima bajando hasta los 17º.

El sábado otra vez se anticipan 30º de máxima y 17º de mínima, con cielo nublado.

Para el domingo pronostican cielo parcialmente nublado, 29º de máxima y 17º de mínima.

