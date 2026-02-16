Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

El expresidente estadounidense salió a rectificarse tras el revuelo por sus dichos en un podcast. Y afirmó además que no hay alienígenas en el Área 51

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama afirmó que no vio pruebas de que extraterrestres “hayan hecho contacto" con los terrícolas, tras un revuelo en redes sociales durante el fin de semana porque aseguró en un podcast que los alienígenas son reales.

Durante una ronda de preguntas rápidas con el presentador del podcast Brian Tyler Cohen, a Obama le preguntaron: “¿son reales los extraterrestres?”. Y el respondió: “Son reales”

Sin embargo, en seguida aclaró: “Pero no los he visto". Y añadió que el gobierno "no los está ocultando en el Área 51”.

El expresidente publicó un comunicado en Instagram en el que pareció aclarar a qué se refería con sus comentarios. “Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero como ha llamado la atención, permítanme aclararlo. Estadísticamente, el universo es tan enorme que es probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la posibilidad de que nos hayan visitado extraterrestres es baja, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!”.

El secretismo en torno al Área 51, un sitio de pruebas ultrasecreto de la Guerra Fría en el desierto de Nevada, alimentó durante mucho tiempo teorías de conspiración entre los entusiastas de los ovnis.

En 2013, la CIA reconoció la existencia del sitio, pero no choques de ovnis, extraterrestres de ojos negros ni alunizajes escenificados. Documentos desclasificados se refirieron por su nombre a la instalación de 20.700 kilómetros cuadrados después de décadas en las que funcionarios del gobierno de Estados Unidos se negaron a reconocerla.

La base fue un campo de pruebas para una serie de aeronaves ultrasecretas, incluido el U-2 en la década de 1950 y, más tarde, el bombardero furtivo B-2.