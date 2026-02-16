La Capital | Ovación | Orsi-Gómez

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Favio Orsi y Sergio Gómez tocaron varios temas luego del empate de Newell's ante Deportivo Riestra y se mostraron molestos por los rumores

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

16 de febrero 2026 · 21:50hs
Orsi-Gómez todavía no consiguieron un triunfo en Newells

Héctor Río / La Capital

Orsi-Gómez todavía no consiguieron un triunfo en Newell's, pero este empate abre esperanzas para el futuro.

La dupla Orsi-Gómez mostró otro semblante en la conferencia de prensa luego del empate de Newell’s sobre el final ante Deportivo Riestra. Es que una derrota hubiese puesto en duda la continuidad de los entrenadores, pero gracias al gol de penal del Colo Ramírez, la Lepra pudo conseguir un punto.

El primero que habló fue Favio Orsi, quien dijo: "Es una cancha difícil. Cuando Riestra se pone en ventaja es complicado empatarle. Fue un partido de muchos duelos y ellos se hacen fuerte de local. Reaccionamos tarde al partido. Hay que dejar de esperar la adversidad para buscarlo. Celebro empatarlo, pero hay que entender que en el fútbol argentino no se puede dar ventajas. Hoy cada error termina en gol. A veces lo simple es lo mejor".

Luego fue Sergio Gómez quien declaró: "Trabajamos para que no siempre tengamos que correr de atrás. Es la primera que vez que nos pasa como entrenadores recibir tantos goles desde el inicio. Se reaccionó, pero hay que buscar solidez en conjunto. Hay un montón de cosas que se hacen bien pero no se pueden ver. Hicimos goles casi todos los partidos. Siempre corremos detrás del resultado".

>>Leer más: Newell's zafó y empató en el cierre: es lo que se rescata de otra pobre actuación

Orsi continuó: "No hay fragilidad defensiva, son errores. Salimos campeones el año pasado, cometíamos errores, pero no terminaban en gol. Se tiene que cortar esta mala racha, pero hay una gran predisposición del plantel. No es fácil recuperar un resultado en esta cancha, poquitos lo pudieron hacer. Los resultados no son los deseados pero vemos mejorías. Se jugaron 5 partidos en tres semanas y no hay tiempo para trabajar. Sabíamos que no iba a ser fácil. La dirigencia y el cuerpo técnico quiso salir de la zona de confort, nos forjamos en nuestra vida del esfuerzo y logramos algo importante. Teníamos la posibilidad de otros desafíos más amenos, pero quisimos venir a Newell's en un momento complicado en lo económico y futbolístico. Hay que recuperar jugadores y corregir errores. Es un equipo en formación y una reestructuración general que sabíamos que podía pasar. Estamos ocupados en dar vuelta este momento".

Orsi-Gómez rescataron la importancia del punto logrado

En la misma sintonía Gómez expresó: "Logramos un punto y al final del torneo veremos la realidad. Vamos buscando variantes en los diferentes partidos. Es un proceso muy difícil, pesado y queremos salir. En los últimos dos años pasaron 13 técnicos. Siempre lo que vende es la mala noticia. El resultado da el empujón para la energía positiva. Siempre vende el morbo. Agradezco la oportunidad, somos la cara y nos hacemos cargo. Queremos hacer las cosas lo mejor posible y todos esperamos el resultado".

Sobre la lesión de Cóccaro, Favio Orsi manifestó: "Matías tuvo una contractura en los soleos. Lo positivo es pelear hasta el final, que empujen y esperamos que la rueda empiece a correr de una vez por todas. Es un grupo que le pone el hombro al club. Hay que seguir insistiendo ya que los jugadores lo dan todo".

>>Leer más: Todo mal para Newell's: se lesionó Matías Cóccaro y de nuevo regaló un gol

Luego Sergio Gómez puso énfasis otra vez en el resultado: "si gana se ve todo de diferentes formas. Arias tuvo un par de mano a mano. No se si fue la figura en un partido donde fue feo de ver. Entiendo que el resultado es lo que se está esperando. Queremos ganar. No hay que esperar la piña para adelantarse".

Gómez también habló del rival: "la forma de ataque de Riestra nos iba a complicar por la derecha. Por eso necesitamos a Mosquera que rindió bien. No fue superlativo, pero anduvo bien. Por otra parte Salomón no estaba bien, Acuña tuvo fiebre, y hubo cosas que pasaron en el partido que fueron cambiando".

La dupla se molestó por los rumores

Finalmente la dupla se manifestó por los rumores que se dieron por la continuidad de los entrenadores. Orsi dijo: "no escucho nada del predio para afuera porque no tenemos tiempo. No se lo que se dijo sobre renuncia y demás". Mientras que Gómez añadió: "hay malas intenciones en algunos rumores. Estamos bien y contentos en el club. El éxito de todos nosotros es el éxito de Newell's. Tenemos muchas cosas que resolver como para pensar en lo de afuera. Nos vamos a matar para que salga todo bien".

Noticias relacionadas
A sacar las malas vibras lo más lejos posible. Newell’s juega un partido clave ante Deportivo Riestra y precisa empezar a sumar en serio.

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Jherson Mosquera sería el lateral izquierdo titular en Newells ante Riestra.

En Newell's, Orsi y Gómez se guardan el cambio menos pensado para Riestra

En los extremos de la imagen, Matías Cóccaro y Michael Hoyos, que por primera vez jugarían juntos en la delantera de Newells ante Deportivo Riestra.

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La dupla Orsi-Gómez se encontró con una complicación para armar el equipo de Newells.

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Este sábado y domingo registraron picos de más de 270 móviles en la calle, decenas de detenciones y más de 10.000 controles en una sola jornada

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Ovación
El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Policiales
Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del anarquista de la molotov
Policiales

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del "anarquista de la molotov"

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida