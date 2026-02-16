Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

La dupla Orsi-Gómez mostró otro semblante en la conferencia de prensa luego del empate de Newell’s sobre el final ante Deportivo Riestra. Es que una derrota hubiese puesto en duda la continuidad de los entrenadores, pero gracias al gol de penal del Colo Ramírez, la Lepra pudo conseguir un punto.

El primero que habló fue Favio Orsi, quien dijo: "Es una cancha difícil. Cuando Riestra se pone en ventaja es complicado empatarle. Fue un partido de muchos duelos y ellos se hacen fuerte de local. Reaccionamos tarde al partido. Hay que dejar de esperar la adversidad para buscarlo. Celebro empatarlo, pero hay que entender que en el fútbol argentino no se puede dar ventajas. Hoy cada error termina en gol. A veces lo simple es lo mejor".

Luego fue Sergio Gómez quien declaró: "Trabajamos para que no siempre tengamos que correr de atrás. Es la primera que vez que nos pasa como entrenadores recibir tantos goles desde el inicio. Se reaccionó, pero hay que buscar solidez en conjunto. Hay un montón de cosas que se hacen bien pero no se pueden ver. Hicimos goles casi todos los partidos. Siempre corremos detrás del resultado".

Orsi continuó: "No hay fragilidad defensiva, son errores. Salimos campeones el año pasado, cometíamos errores, pero no terminaban en gol. Se tiene que cortar esta mala racha, pero hay una gran predisposición del plantel. No es fácil recuperar un resultado en esta cancha, poquitos lo pudieron hacer. Los resultados no son los deseados pero vemos mejorías. Se jugaron 5 partidos en tres semanas y no hay tiempo para trabajar. Sabíamos que no iba a ser fácil. La dirigencia y el cuerpo técnico quiso salir de la zona de confort, nos forjamos en nuestra vida del esfuerzo y logramos algo importante. Teníamos la posibilidad de otros desafíos más amenos, pero quisimos venir a Newell's en un momento complicado en lo económico y futbolístico. Hay que recuperar jugadores y corregir errores. Es un equipo en formación y una reestructuración general que sabíamos que podía pasar. Estamos ocupados en dar vuelta este momento".

Orsi-Gómez rescataron la importancia del punto logrado

En la misma sintonía Gómez expresó: "Logramos un punto y al final del torneo veremos la realidad. Vamos buscando variantes en los diferentes partidos. Es un proceso muy difícil, pesado y queremos salir. En los últimos dos años pasaron 13 técnicos. Siempre lo que vende es la mala noticia. El resultado da el empujón para la energía positiva. Siempre vende el morbo. Agradezco la oportunidad, somos la cara y nos hacemos cargo. Queremos hacer las cosas lo mejor posible y todos esperamos el resultado".

Sobre la lesión de Cóccaro, Favio Orsi manifestó: "Matías tuvo una contractura en los soleos. Lo positivo es pelear hasta el final, que empujen y esperamos que la rueda empiece a correr de una vez por todas. Es un grupo que le pone el hombro al club. Hay que seguir insistiendo ya que los jugadores lo dan todo".

Luego Sergio Gómez puso énfasis otra vez en el resultado: "si gana se ve todo de diferentes formas. Arias tuvo un par de mano a mano. No se si fue la figura en un partido donde fue feo de ver. Entiendo que el resultado es lo que se está esperando. Queremos ganar. No hay que esperar la piña para adelantarse".

Gómez también habló del rival: "la forma de ataque de Riestra nos iba a complicar por la derecha. Por eso necesitamos a Mosquera que rindió bien. No fue superlativo, pero anduvo bien. Por otra parte Salomón no estaba bien, Acuña tuvo fiebre, y hubo cosas que pasaron en el partido que fueron cambiando".

La dupla se molestó por los rumores

Finalmente la dupla se manifestó por los rumores que se dieron por la continuidad de los entrenadores. Orsi dijo: "no escucho nada del predio para afuera porque no tenemos tiempo. No se lo que se dijo sobre renuncia y demás". Mientras que Gómez añadió: "hay malas intenciones en algunos rumores. Estamos bien y contentos en el club. El éxito de todos nosotros es el éxito de Newell's. Tenemos muchas cosas que resolver como para pensar en lo de afuera. Nos vamos a matar para que salga todo bien".