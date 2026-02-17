Volvía a la cárcel tras un permiso de salida y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias Es un joven de 19 años que intentó introducir cocaína y marihuana a la Unidad Penitenciaria de avenida Francia al 5200 17 de febrero 2026 · 08:25hs

Foto: La Capital / Archivo La cárcel de avenida Francia al 5200. Uno de los internos que volvía de una salida transitoria fue detectado cuando volvía con droga en su poder. Foto: Policía de Santa Fe. La droga que estaba en poder del joven de 19 años

Un joven de 19 años que estaba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº6, de avenida Francia al 5200, fue sorprendido cuando regresaba al cárcel tras cumplir con un permiso judicial de salida, con 50 envoltorios con cocaína y marihuana escondidos entre sus pertenencias.

Según fuentes oficiales, el hallazgo se produjo ayer cuando el interno Kevin A., quien se encuentra procesado por un delito cometido cuando era menor de edad, regresaba al penal ubicado en la zona sur de Rosario, tras cumplir con un permiso judicial para salir.

Los voceros indicaron que cuando el personal del Servicio Penitenciario procedió a revisar sus pertenencias, dentro de las medidas de rigor y reglamentarias de la institución, halló 51 envoltorios de cocaína y uno de marihuana. Ante esa novedad, todo el material fue remitido a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones para pericas.

droga carcel Según trascendió, el joven ingresó al Servicio Penitenciario por una causa de menor de edad. Se encuentra procesado, alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rosario y la Justicia de Menores le había concedido permisos para salidas del establecimiento.