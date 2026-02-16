La Capital | El Mundo | rana

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte del opositor ruso Navalni

Varios gobiernos europeos señalan a la epibatidina, una toxina proveniente de la rana Epipedobates anthonyi, que también habita el norte de Perú

16 de febrero 2026 · 21:55hs
La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte del opositor ruso Navalni

La muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, ocurrida en 2024, regresó al debate internacional tras las acusaciones de varios gobiernos europeos de que fue envenenado con epibatidina, una toxina proveniente de una rana que habita entre el suroeste de Ecuador y el norte de Perú.

Los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos señalaron en un comunicado que llegaron a la conclusión sobre el envenenamiento a partir de muestras tomadas del cuerpo de Navalni, que confirmaron de forma concluyente la presencia de epibatidina. Sin embargo, el Kremlin ha rechazado esas acusaciones.

Santiago Ron, doctor en biología evolutiva y miembro de la Academia Mundial de Ciencias, dijo que la rana pertenece al género Epipedobates anthonyi, parte de la familia de las ranas venenosas. Son diurnas y muchas de las especies dentro de este grupo son aposemáticas, es decir, tienen colores brillantes, que pueden ir de marrón café a rojo, que advierten a sus depredadores que son peligrosas, explicó.

Curador de anfibios del Museo de Zoología de Vertebrados de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ron subrayó que estas ranas —de alrededor de dos centímetros— no producen directamente la toxina sino que la obtienen de su dieta de ácaros y hormigas. "Secuestran esas toxinas presentes en la dieta y las pasan a la piel, y de esa forma se protegen de sus depredadores", aseguró.

Y añadió que si uno "toca la rana y luego se toca los ojos o la boca, sentirá dolor o ardor, pero no morirá. La cantidad de veneno que tiene cada ranita es muy baja", dijo, y sentenció que resulta insuficiente para matar a un humano. "Son prácticamente inofensivas" para las personas, dijo.

Según el experto, se necesitarían entre 100 y 200 ejemplares para reunir una dosis letal. Además, ya hay un antídoto que permite neutralizar su efecto dado que se conoce la base química de la epibatidina y cómo afecta al sistema nervioso. El compuesto fue aislado en los años 70 por investigadores del Museo Americano de Historia Natural durante una expedición en Ecuador.

Ya no es necesario extraerlo el veneno de las ranas, "porque ahora se puede sintetizar en laboratorio", explicó Ron.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, pero los mencionados cinco países europeos sostienen que, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte.

"Solo el gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexéi Navalni durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", aseguró Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores.

Yulia Naválnaya denunció el envenenamiento de su esposo en septiembre de 2025, aunque entonces los laboratorios extranjeros implicados no publicaron los resultados definitivos.

Noticias relacionadas
venezuela libero al lider opositor juan pablo guanipa tras 8 meses de prision

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Ver comentarios

Las más leídas

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Este sábado y domingo registraron picos de más de 270 móviles en la calle, decenas de detenciones y más de 10.000 controles en una sola jornada

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar

Deportivo Riestra vs. Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Deportivo Riestra vs. Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Ovación
El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Policiales
Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Operativos en Rosario: más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

La Ciudad
El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini
La Ciudad

Plan de calles: terminaron obras de repavimentación de avenida Pellegrini

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex-Rural y definieron una nueva fecha

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del anarquista de la molotov
Policiales

Protestas en el Congreso: anunciaron la captura del "anarquista de la molotov"

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida