Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Logan Paul, celebridad de internet, actor y luchador, logró un récord Guinness con la venta de la tarjeta coleccionable Pokémon Pikachu Illustrator

La tarjeta Pokémon Pikachu Illustrator del luchador y estrella de las redes sociales Logan Paul, un “Santo Grial” para los coleccionistas, se vendió por 16,5 millones de dólares en Goldin Auctions luego de 41 días de pujas.

Paul había comprado la tarjeta en 2021 por algo más de cinco millones de dólares, un récord Guinness en ese momento para una tarjeta Pokémon. Le había añadido un collar de diamantes y un estuche personalizado, y llevó la tarjeta durante su participación en WrestleMania 38 en 2022.

La adjudicadora de Guinness World Records, Sarah Casson, estuvo presente el lunes para el cierre de la subasta, el cual se transmitió en vivo por YouTube, y confirmó que el precio fue un récord no sólo para una tarjeta Pokémon, sino para cualquier tarjeta coleccionable vendida en subasta.

“Dios mío, esto es una locura”, señaló Paul al tiempo que colocaba la tarjeta alrededor del cuello del postor ganador, A.J. Scaramucci, un capitalista de riesgo e hijo de Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca.

La tarjeta fue diseñada por Atsuko Nishida para un concurso de 1998. Se cree que existen sólo unas pocas decenas, y se considera que la de Paul es la única con una calificación de calidad de 10.

Logan Paul, de 30 años, es una celebridad de internet, youtuber, podcaster, actor, luchador profesional y emprendedor, ya que es cofundador de una empresa de bebidas y una de aperitivos, y tiene una marca de ropa. Se hizo famoso haciendo videos humorísticos en Vine y luego pasó a actuar en series televisivas, películas y producciones digitales.

Su cuenta de YouTube tiene más de 23 millones de seguidores.