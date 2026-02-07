Del turismo estudiantil a los grandes viajes internacionales: una historia de crecimiento sostenido

Con base en Resistencia y una trayectoria de 30 años, Turismo Don Francisco consolidó un modelo de trabajo apoyado en la atención personalizada

La agencia, Turismo Don Francisco, se distingue por el diseño de viajes a medida y la asistencia en destino.

En un sector atravesado por cambios constantes, la experiencia y la confianza siguen siendo valores centrales al momento de viajar. Con 30 años de trayectoria , Turismo Don Francisco se posiciona como una agencia referente en la ciudad de Resistencia, Chaco , construyendo relaciones duraderas con sus clientes a partir del asesoramiento personalizado y el conocimiento del mercado.

Arrancamos como una empresa familiar dedicada a atender el mercado estudiantil, de tercera edad y educativo. Con el tiempo, y en sintonía con las nuevas demandas de los viajeros, fuimos sumando otros servicios como pasajes aéreos, circuitos europeos, cruceros y asistencia al viajero y propuestas internacionales de mayor complejidad.

¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Uno de los principales diferenciales con los que contamos es la atención personalizada, el armado de viajes a medida, sumado a un servicio de guardia de asistencia al pasajero en destino, un aspecto especialmente valorado por quienes buscan viajar con mayor tranquilidad y respaldo, garantizando un seguimiento cercano antes, durante y después de la experiencia.

¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Principalmente los aéreos de cabotaje, las reservas hoteleras y los traslados.

¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

El nordeste de Brasil, el Caribe y Europa se destacan entre los más elegidos, por la combinación de playas, cultura y experiencias diversas.

¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Asia, que se presenta como una opción cada vez más atractiva para nuestros clientes.

Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Seguir capacitándonos para brindar la mejor respuesta a nuestros pasajeros y continuar generando ventas.

Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

Que tomen el rubro con responsabilidad y seriedad porque les va a dar muchas satisfacciones.

¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Poder aplicar todos nuestros conocimientos y trayectoria en beneficio de los clientes, para que sigan confiando en nosotros y regresen felices de sus viajes.

¿Algo que quiera agregar?

Poder seguir haciendo esto por mucho tiempo más.