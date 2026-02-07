Del turismo estudiantil a los grandes viajes internacionales: una historia de crecimiento sostenido

En un sector atravesado por cambios constantes, la experiencia y la confianza siguen siendo valores centrales al momento de viajar. Con 30 años de trayectoria, Turismo Don Francisco se posiciona como una agencia referente en la ciudad de Resistencia, Chaco, construyendo relaciones duraderas con sus clientes a partir del asesoramiento personalizado y el conocimiento del mercado.
¿Cuántos años tiene la empresa?
La empresa tiene 30 años.
¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados en avenida Paraguay 65, Planta Baja, Oficina 1, Resistencia, Chaco.
¿Cómo comenzaron?
Arrancamos como una empresa familiar dedicada a atender el mercado estudiantil, de tercera edad y educativo. Con el tiempo, y en sintonía con las nuevas demandas de los viajeros, fuimos sumando otros servicios como pasajes aéreos, circuitos europeos, cruceros y asistencia al viajero y propuestas internacionales de mayor complejidad.
¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?
Uno de los principales diferenciales con los que contamos es la atención personalizada, el armado de viajes a medida, sumado a un servicio de guardia de asistencia al pasajero en destino, un aspecto especialmente valorado por quienes buscan viajar con mayor tranquilidad y respaldo, garantizando un seguimiento cercano antes, durante y después de la experiencia.
¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?
Principalmente los aéreos de cabotaje, las reservas hoteleras y los traslados.
¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?
El nordeste de Brasil, el Caribe y Europa se destacan entre los más elegidos, por la combinación de playas, cultura y experiencias diversas.
¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?
Asia, que se presenta como una opción cada vez más atractiva para nuestros clientes.
Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?
Seguir capacitándonos para brindar la mejor respuesta a nuestros pasajeros y continuar generando ventas.
Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes/alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?
Que tomen el rubro con responsabilidad y seriedad porque les va a dar muchas satisfacciones.
¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?
Poder aplicar todos nuestros conocimientos y trayectoria en beneficio de los clientes, para que sigan confiando en nosotros y regresen felices de sus viajes.
¿Algo que quiera agregar?
Poder seguir haciendo esto por mucho tiempo más.