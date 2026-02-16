La celebración del Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

El tradicional desfile en el Sambódromo de Río de Janeiro quedó atravesado por la polémica luego de que una escuela de samba homenajeara al presidente Lula da Silva

El Carnaval de Río de Janeiro , la fiesta popular más emblemática de Brasil y una de las expresiones culturales más celebradas del mundo, estuvo envuelto este domingo en una polémica política que ha dividido aguas a menos de ocho meses de las elecciones presidenciales.

El carnaval es sin duda un espacio de música, color, danza y creatividad colectiva. Pero además, este domingo el Sambódromo de la Marquês de Sapucaí se vio transformado en un escenario donde cultura y política chocaron de lleno. Una de las escuelas de samba realizó deslumbrante desfile en homenaje al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un año en el que se postula para un cuarto mandato no consecutivo.

La escuela a cargo del homenaje fue Acadêmicos de Niterói, que se centró en la trayectoria de Lula, desde una infancia atravesada por la pobreza en la región noreste de Brasil hasta su posición actual como uno de los líderes más importantes de América Latina. Las carrozas, disfraces y canciones fueron puro elogio al presidente.

“Tuve el honor de ver los desfiles de Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela y Estação Primeira de Mangueira. Muy emocionante”, dijo Lula en sus redes sociales el lunes, con una mención a todas las escuelas de samba que se presentaron antes. “Me siento muy orgulloso de ver a Brasil brillando así para todo el mundo”.

Además, Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y sus esposas asistieron al desfile pese a los riesgos señalados por analistas jurídicos sobre su presencia, ya que podría desencadenar demandas en el tribunal electoral de Brasil antes y después de las elecciones de octubre.

El espectáculo fue denunciado rápidamente por sus adversarios políticos, que no dudaron en calificar al evento como un acto de campaña anticipada disfrazado de homenaje cultural y hasta plantearon emprender acciones legales contra el líder de 80 años y la escuela de samba.

Homenaje a Lula

Tiago Martins, principal organizador del desfile, comentó que los directivos de Acadêmicos de Niterói querían enfocar el tema de este año en el noreste del país, como ocurrió en 2025. Más tarde decidieron que la historia de Lula se ajustaba a ese propósito, pese a los riesgos legales.

“Lula merece un homenaje como este, igual que cualquier otro brasileño que hace mucho por nuestro pueblo”, afirmó Martins a The Associated Press mientras avanzaban los preparativos en Niterói, una ciudad a las afueras de Río. Negó que las letras, las carrozas o los disfraces de las escuelas de samba estuvieran pensados como material de campaña.

Martins señaló que responsables de Acadêmicos de Niterói viajaron a Brasilia con meses de anticipación para presentarle su visión a Lula, quien aceptó recibir el homenaje.

Lula, la primera dama, Rosângela da Silva, y sus invitados lo observaron todo desde el palco del ayuntamiento de Río de Janeiro junto al alcalde, Eduardo Paes. El presidente de Brasil vistió un traje blanco y un sombrero con una franja azul, en referencia a los tradicionales asistentes del Carnaval.

Antes de su paso por Río de Janeiro, Lula asistió el sábado a las localidades de Recife y Salvador para participar en dos de las celebraciones más emblemáticas del Carnaval brasileño, donde recibió muestras de apoyo popular y consignas en defensa de la democracia.

Otros carnavales

No es la primera vez que los desfiles de Carnaval han reconocido a Lula. En 2003, en su primer año como presidente, la destacada escuela de samba Beija-Flor presentó una carroza que lo retrataba como un político valiente que combatía el hambre. Nueve años después, la escuela de samba Gaviões da Fiel, con sede en São Paulo, también centró su desfile en Lula.

La diferencia del acontecimiento de este domingo reside en que nunca había ocurrido un homenaje de carnaval de este tipo en un año de elección presidencial y con un tribunal electoral vigilando de cerca.

Un intento de bloquear el desfile

Lo cierto es que Martins y Acadêmicos de Niterói tuvieron ciertos reparos ante posibles sanciones y multas para ellos mismos y para Lula. La escuela ya había dado indicaciones a sus más de 3.000 participantes para que evitaran el gesto de la “L” con la mano —una referencia histórica al líder de izquierda— durante el desfile de 80 minutos.

Algunos políticos de derecha habían intentado bloquear el desfile de Niterói, argumentando que le da a Lula una ventaja injusta mediante una campaña anticipada, algo que no se concede a sus rivales. También señalaron que las escuelas de samba reciben financiamiento público.

“Las escuelas de samba no están para hacer campaña por nadie”, afirmó el legislador Kim Kataguiri en redes sociales antes del desfile. “Presenté una denuncia para impedir que su dinero se use para financiar campañas electorales disfrazadas de homenajes”