Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Luego de la renovación del alerta meteorológica por tormentas , la Municipalidad de Rosario anunció este domingo la suspensión de la segunda noche de festejo del Carnaval Central . Si bien las autoridades decidieron cancelar la celebración en la ex Rural, las actividades se reprogramaron con la expectativa de que el tiempo mejore en los próximos días.

Fuentes oficiales confirmaron que no habrá baile ni música debido a las abundantes lluvias que se desataron desde la madrugada en la ciudad y la región. De esta manera, habrá que esperar hasta el lunes para volver a disfrutar de las comparsas en el Predio Ferial Parque Independencia.

Los organizadores confirmaron que el Carnaval Central concluirá el martes 17 de febrero en la zona de bulevar Oroño y 27 de Febrero. Entre otros cambios, esto implica la postergación de la entrega de los premios de este año a las agrupaciones inscriptas.

Luego de la suspensión, el festejo se reanudará este lunes a las 18.30 en la ex Rural . El municipio ratificó la convocatoria a La Vanidosa para hacerse cargo del show en el escenario principal como complemento de la presentación de los bailarines y demás artistas.

Dentro de la nueva agenda que impuso el temporal, el martes se llevará a cabo la ceremonia de premiación 2026. En esta instancia reconocerán a la mejor comparsa y la mejor agrupación musical. Lo mismo ocurrirá con otras categorías como las de pasista de batería, pasista destacado y mejor drag queen.

>> Leer más: El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Los organizadores confirmaron que no hace falta sacar nuevas entradas debido a la suspensión de este domingo. Quienes ya habían conseguido su QR podrán utilizarlo para ir a la última noche de carnaval. Cabe aclarar que el acceso es gratuito a través de esta plataforma y no se cobra por el trámite digital ni se exige dinero para ingresar a la ex Rural.

La primera velada en el Predio Ferial Parque Independencia comenzó con la presentación de Herederos. Los campeones del año anterior bautizaron la pista con una propuesta que incluyó a más de 150 integrantes. Después llegó la hora de disfrutar del desfile de Rekebra, Arandú, El Sueño del Rey Momo, Zafiro, Leones del Zamba e Imperio del Sur. La competencia entre las comparsas concluye este martes con el veredicto del jurado técnico compuesto por: Daniel Robledo, Marlon Oliveira, Lorena Fenoglio, Magalí Quiroga y Juanky DaGema.