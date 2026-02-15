La Capital | La Ciudad | Carnaval

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

La Municipalidad anunció la reprogramación de la segunda noche de festejos en el Predio Ferial Parque Independencia debido a la lluvia

15 de febrero 2026 · 16:10hs
El carnaval comenzó con una gran convocatoria este sábado.

Foto: Secretaría de Cultura y Educación de Rosario / Guillermo Turin Bootello.

El carnaval comenzó con una gran convocatoria este sábado.

Luego de la renovación del alerta meteorológica por tormentas, la Municipalidad de Rosario anunció este domingo la suspensión de la segunda noche de festejo del Carnaval Central. Si bien las autoridades decidieron cancelar la celebración en la ex Rural, las actividades se reprogramaron con la expectativa de que el tiempo mejore en los próximos días.

Fuentes oficiales confirmaron que no habrá baile ni música debido a las abundantes lluvias que se desataron desde la madrugada en la ciudad y la región. De esta manera, habrá que esperar hasta el lunes para volver a disfrutar de las comparsas en el Predio Ferial Parque Independencia.

Los organizadores confirmaron que el Carnaval Central concluirá el martes 17 de febrero en la zona de bulevar Oroño y 27 de Febrero. Entre otros cambios, esto implica la postergación de la entrega de los premios de este año a las agrupaciones inscriptas.

¿Cómo sigue la agenda de carnaval en la ex Rural?

Luego de la suspensión, el festejo se reanudará este lunes a las 18.30 en la ex Rural. El municipio ratificó la convocatoria a La Vanidosa para hacerse cargo del show en el escenario principal como complemento de la presentación de los bailarines y demás artistas.

Dentro de la nueva agenda que impuso el temporal, el martes se llevará a cabo la ceremonia de premiación 2026. En esta instancia reconocerán a la mejor comparsa y la mejor agrupación musical. Lo mismo ocurrirá con otras categorías como las de pasista de batería, pasista destacado y mejor drag queen.

>> Leer más: El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Los organizadores confirmaron que no hace falta sacar nuevas entradas debido a la suspensión de este domingo. Quienes ya habían conseguido su QR podrán utilizarlo para ir a la última noche de carnaval. Cabe aclarar que el acceso es gratuito a través de esta plataforma y no se cobra por el trámite digital ni se exige dinero para ingresar a la ex Rural.

La primera velada en el Predio Ferial Parque Independencia comenzó con la presentación de Herederos. Los campeones del año anterior bautizaron la pista con una propuesta que incluyó a más de 150 integrantes. Después llegó la hora de disfrutar del desfile de Rekebra, Arandú, El Sueño del Rey Momo, Zafiro, Leones del Zamba e Imperio del Sur. La competencia entre las comparsas concluye este martes con el veredicto del jurado técnico compuesto por: Daniel Robledo, Marlon Oliveira, Lorena Fenoglio, Magalí Quiroga y Juanky DaGema.

Benjamín Olaizola, tricampeón mundial y residente en Rosario.

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Rosario se prepara para las celebraciones típicas del fin de semana de Carnaval.

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Después del fin de semana largo de noviembre, queda poco para un nuevo feriado en Argentina que traerá un día extra de descanso.

Fin de semana largo de carnaval 2026: qué días son feriados y cómo se cobra

La expectativa ahora se traslada al sábado 14 de febrero, cuando los carnavales tomarán un protagonismo de definiciones y se conocerá la comparsa que se quedará con el reconocimiento principal de esta edición. 

Reconquista colmada de ritmo en la segunda noche del carnaval






Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: Santa Fe se hizo cargo
Sin nombrarlo, Pullaro le marcó la cancha a Milei en la Legislatura: "Santa Fe se hizo cargo"

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

