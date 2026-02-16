La Capital | Ovación | Judo

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Los olímpicos rosarinos Gastón García y Martín Ríos formaron parte de la delegación que realizó un intercambio con la Federación Catarinense de judo de Brasil

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

16 de febrero 2026 · 06:15hs
La convivencia terminó de sellar el espíritu del viaje. Más allá de las edades

La convivencia terminó de sellar el espíritu del viaje. Más allá de las edades, el grupo fue homogéneo. El judo permite disciplina, respeto, compañerismo y el plantel, lejos de casa, se fortaleció como bloque.

La palabra sinergia suele sonar a eslogan, pero en el judo santafesino se volvió carne, sudor y tatami. En su definición, es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los esfuerzos individuales. Así puede explicarse una historia que empezó en silencio, tras años de letargo, y que explotó a partir de una “nueva” Federación de Judo Santafesina, que decidió poner el judo en el lugar que supo tener. El respaldo de los entes gubernamentales fue clave y se cristalizó en un convenio con la Municipalidad de Rosario para utilizar durante diez años el Complejo Deportivo Municipal Emilio A. Lotuf. La base estaba puesta, faltaba el salto.

Y el salto fue histórico: en más de 75 años de vida institucional, por primera vez la Federación viajó como tal al exterior con un contingente completo para un concentrado federativo de una semana en Santo Amaro da Imperatriz, en Santa Catarina, Brasil, en un intercambio con la Federación Catarinense de Judo.

No fue un tour: fue una postal de unidad. Acompañaron a los atletas dos judocas olímpicos, Gastón García y Martín Ríos, parte de la cúpula dirigencial, con Brian Gómez, presidente de la Federación; Marcelo González, secretario; Maximiliano Pagliarecci, subsecretario; y Gabriel Gómez, miembro de la comisión directiva, además de técnicos de nivel, como Leandro Gómez (técnico Dojo Don Bosco), Raquel Abud (técnica juveniles Sub 13 y Sub 15) y el mencionado Ríos (técnico provincial de mayores).

IMG-20260213-WA0012
Muchos de ellos vieron el mar por primera vez, gracias a que las familias hicieron un esfuerzo enorme, la Federación aportó para achicar costos y, del otro lado, los brasileños tendieron la mano para que la experiencia fuera posible. Amateurismo en estado puro, sostenido por comunidad.

Muchos de ellos vieron el mar por primera vez, gracias a que las familias hicieron un esfuerzo enorme, la Federación aportó para achicar costos y, del otro lado, los brasileños tendieron la mano para que la experiencia fuera posible. Amateurismo en estado puro, sostenido por comunidad.

Más allá del judo

La convivencia terminó de sellar el espíritu del viaje. Más allá de las edades, el grupo fue homogéneo. El judo permite disciplina, respeto, compañerismo y el plantel, lejos de casa, se fortaleció como bloque.

La vivencia de los chicos fue otro de los grandes triunfos del viaje, tan importante como cualquier victoria en el tatami. Muchos de ellos vieron el mar por primera vez, gracias a que las familias hicieron un esfuerzo enorme, la Federación aportó para achicar costos y, del otro lado, los brasileños tendieron la mano para que la experiencia fuera posible. Amateurismo en estado puro, sostenido por la comunidad.

En Brasil, el intercambio también fue una vidriera. Hubo entrenamientos con 160 practicantes y más, que para los rosarinos fue un salto de exigencia, ya que el nivel competitivo brasileño es alto y empuja.

Para la Federación de Judo de Santa Fe fue una experiencia única: por primera vez como Federación visitaron un dojo de una federación extranjera, y cerraron un ida y vuelta que en agosto tendrá devolución en un torneo organizado en Rosario. Incluso apareció una chance concreta: que un par de pibes sean contratados para competir en campeonatos estaduales, donde pueden incorporar extranjeros. Crecimiento por donde se lo mire.

Competencia y contención social

El judo brasileño les mostró además que puede tener una doble función: la de alto rendimiento y también de contención social. Competitivo, sí, pero con las puertas abiertas para el que no tiene medios. Según les explicó la Directora de Asistencia Social de Santa Catarina, Patricia Klein, “la importancia del deporte para ayudar a las comunidades más desfavorecidas es fundamental; la Asociación Samuráis realiza esta tarea con excelencia”.

El deporte también se mezcló con cultura y turismo. Pudieron recorrer parte de la ciudad, entre ellos el Conventinho do Espírito Santo, donde la delegación conoció la historia de Frei Hugolino, un fraile franciscano brasileño , parapsicólogo y escritor, conocido por su poder curativo a través de la imposición de manos.

La recepción oficial terminó de redondear la semana. “Estamos muy agradecidos al alcalde Gustavo Abreu y al vicealcalde Douglas Machado, quienes nos abrieron las puertas de la ciudad; y al Departamento de Deportes, a través de su director Manoel Ferreira de Souza, que hicieron todo lo posible para garantizar nuestra comodidad. También fue gratificante la visita del presidente de la Federación Catarinense de Judo, Sandro Borges”, destacó Gastón García.

Un grupo que hizo historia

Desde lo técnico, el respaldo fue de jerarquía. Los argentinos llevaron un grupo altamente calificado, con atletas de 12 a 25 años, varios de la Selección Nacional. El intercambio fue impulsado entre el profesor y entrenador Lautaro Palao y el sensei Julio Cesar Araujo, en línea con el acuerdo entre la Asociación Samurai y el Consulado de Japón, que apoya la difusión de la cultura japonesa a través del judo.

El plantel que quedó en la historia estuvo integrado por: Bruno Alvarez, Maica Angelini, Milton Aristizábal, Matko Barbarich, Juan Martín Caffaratti, Ciro Caminada, Agustín Cano, Tomás Correa, Juan Cortés, Bruno Encina, Flavia Gaite, Nahiara García, Nahuel Gatti, Ricardo Gherardi, Iñaki González, Victoria González, Tomás Gotlieb, Nazareno Heredia, Felipe Luciano, Juan Manuel Luciano, Felipe Marchionni, Romeo Milito, Rafael Muñoz, Sherin Muñoz, Valentina Ojeda, Camila Pagliarecci, Agustín Pentimalli, Federico Pérez, Donato Príncipe, Lautaro Rodríguez, Pedro Romero, Facundo Sendón, Mateo Séptimo de la Cruz, Máximo Srebot y Tiago Vizzi.

En agosto, los brasileños devolverán la visita en Rosario. Será la oportunidad de agradecer, de volver a medirse y de poner a la ciudad en clima de Juegos Sudamericanos (que se disputarán apenas un puñado de semanas después), con el deporte como puente al turismo para que conozcan “Rosario, la Ciudad del Deporte”. El viaje reveló que la sinergia ya está en marcha. Quedó claro que cuando familias, dirigentes, Estado y clubes empujan para el mismo lado, el judo deja de sobrevivir y vuelve a crecer.

Noticias relacionadas
Ángel Di María tuvo una noche sublime y lideró la gran victoria de Central ante Barracas.

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central consiguió su primer triunfo an el Gigante en 2026 de la mano de Fideo.

Central venció 2 a 0 a Barracas Central con un Ángel Di María intratable

El festejo de Enzo Copetti después de marcar su primer gol en mucho tiempo.

Enzo Copetti al fin sacudió las redes y encaminó el necesario primer triunfo de Central en el Gigante

Jorge Almirión espera que su equipo esté a la altura y que logre su primer triunfo como local.

Almirón confirmó el equipo de Central y sorprendió con un cambio

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Lo último

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

La obra alcanzó más de la mitad de su ejecución y la inversión ya supera los 34 mil millones de pesos
Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Por Lucas Ameriso

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Al ring de nuevo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Al ring de nuevo

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Por Gustavo Conti
Ovación

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Policiales
Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

La Ciudad
Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser