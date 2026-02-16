Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

La Municipalidad de Rosario notificará a la Fiscalía de Faltas sobre cada reclamo por internet. No incluye a las personas que revuelven los contenedores

La disposición de la basura es uno de los principales problemas en el espacio público.

La lista de trámites digitales en organismos públicos se expandió para incluir las denuncias por tirar basura en lugares indebidos de Rosario . La Municipalidad armó una página específica sobre este tipo de reclamos con el fin de agilizar la intervención del Tribunal de Faltas.

"Queremos darles una opción única y que el proceso sea más eficiente" , destacó este lunes el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli , durante un reportaje en LT8 . Así confirmó una nueva ampliación de la plataforma oficial con un mecanismo similar al que ya se utiliza para investigar posibles infracciones de tránsito .

El sitio web permite denuncias ciudadanas contra personas y empresas . No obstante, el funcionario aclaró: "No apuntamos al conflicto entre vecinos, sino a cuestiones de mayor escala y con pruebas más contundentes".

El trámite a través de internet requiere el registro del perfil digital en la página de la Municipalidad de Rosario. Aunque esta cuenta posee distintos datos para rastrear quién hizo el reclamo, Marelli aseguró que la identidad se mantendrá bajo reserva a la hora de recibir la solicitud.

"La intervención la realiza la Fiscalía de Faltas, no cualquier otra área de la Municipalidad", enfatizó el funcionario en cuanto a las garantías que ofrece el sistema web. Asimismo apuntó que esta medida no apunta a reemplazar las tareas del Estado en torno al cuidado del espacio público: "Nosotros tenemos que prestar el servicio de limpieza y realizar acciones de concientización. Hemos convertido basurales en plazas de bolsillo. Dejamos la herramienta para aquel que quiera usarla, no es una obligación del vecino".

>> Leer más: Sólo poco más de la mitad de los rosarinos saca la basura a horario

Entre las situaciones que pueden resolverse a través de este mecanismo, el secretario de Ambiente y Espacio Público subrayó que la plataforma no contempla el caso de quienes revuelven la basura de los contenedores. "Es una situación social y económica más compleja. Son personas que en muchos casos están en la indigencia", acotó.

Si bien la página excluye la posibilidad de sancionar a cartoneros o recolectores urbanos, el municipio cuenta con otros servicios para resolver esos conflictos. Al respecto, Marelli recomendó comunicarse con el 147 para que intervenga la Secretaría de Control y Convivencia.

Mientras tanto, la plataforma estatal permitirá hacer otros reclamos similares en cuanto a la disposición indebida de residuos en Rosario. Entre otros ejemplos, el funcionario confirmó que así se podrá impulsar la intervención de la Fiscalía de Faltas cuando se arrojan escombros u otros elementos de obras particulares. También recibirán denuncias ciudadanas contra quienes tiran restos de poda de sus casas de manera incorrecta.

¿Cómo hacer denuncias por tirar basura de forma indebida?

Antes de iniciar el trámite es preciso contar con un perfil digital de identidad verificada en la página de la Municipalidad. Para completarlo es preciso ser mayor de 18 años y determinar cuál es el sitio donde se arrojó la basura.

Las autoridades recomiendan enviar una descripción detallada de los hechos y aportar todos los datos que permitan identificar a la persona que cometió la infracción. El sitio permite adjuntar imágenes que sirvan como elementos de prueba ante el Tribunal de Faltas.

De acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana, la página es una herramienta diseñada que también permite acusar a las empresa que violan la normativa municipal. Así se pueden impulsar sanciones por el abandono o desecho de muebles u otros objetos en lugares no autorizados, algo que perjudica el cuidado del ambiente, la higiene y el espacio público.

A partir de la presentación digital, la Fiscalía de Faltas puede admitir o desestimar la denuncia. En ambos casos, quien inició el trámite recibirá una notificación sobre la decisión final.

Así como se pueden adjuntar imágenes, la página también ofrece la posibilidad de incluir testigos para dar cuenta de la infracción. Para el registro se solicita el nombre y apellido de mayores de 18 años, así como el número de CUIT o CUIL.