La Capital | La Ciudad | basura

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

La Municipalidad de Rosario notificará a la Fiscalía de Faltas sobre cada reclamo por internet. No incluye a las personas que revuelven los contenedores

16 de febrero 2026 · 11:17hs
La disposición de la basura es uno de los principales problemas en el espacio público.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La disposición de la basura es uno de los principales problemas en el espacio público.

La lista de trámites digitales en organismos públicos se expandió para incluir las denuncias por tirar basura en lugares indebidos de Rosario. La Municipalidad armó una página específica sobre este tipo de reclamos con el fin de agilizar la intervención del Tribunal de Faltas.

"Queremos darles una opción única y que el proceso sea más eficiente", destacó este lunes el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, durante un reportaje en LT8. Así confirmó una nueva ampliación de la plataforma oficial con un mecanismo similar al que ya se utiliza para investigar posibles infracciones de tránsito.

El sitio web permite denuncias ciudadanas contra personas y empresas. No obstante, el funcionario aclaró: "No apuntamos al conflicto entre vecinos, sino a cuestiones de mayor escala y con pruebas más contundentes".

Denuncias digitales con identidad bajo reserva

El trámite a través de internet requiere el registro del perfil digital en la página de la Municipalidad de Rosario. Aunque esta cuenta posee distintos datos para rastrear quién hizo el reclamo, Marelli aseguró que la identidad se mantendrá bajo reserva a la hora de recibir la solicitud.

"La intervención la realiza la Fiscalía de Faltas, no cualquier otra área de la Municipalidad", enfatizó el funcionario en cuanto a las garantías que ofrece el sistema web. Asimismo apuntó que esta medida no apunta a reemplazar las tareas del Estado en torno al cuidado del espacio público: "Nosotros tenemos que prestar el servicio de limpieza y realizar acciones de concientización. Hemos convertido basurales en plazas de bolsillo. Dejamos la herramienta para aquel que quiera usarla, no es una obligación del vecino".

>> Leer más: Sólo poco más de la mitad de los rosarinos saca la basura a horario

Entre las situaciones que pueden resolverse a través de este mecanismo, el secretario de Ambiente y Espacio Público subrayó que la plataforma no contempla el caso de quienes revuelven la basura de los contenedores. "Es una situación social y económica más compleja. Son personas que en muchos casos están en la indigencia", acotó.

Si bien la página excluye la posibilidad de sancionar a cartoneros o recolectores urbanos, el municipio cuenta con otros servicios para resolver esos conflictos. Al respecto, Marelli recomendó comunicarse con el 147 para que intervenga la Secretaría de Control y Convivencia.

Mientras tanto, la plataforma estatal permitirá hacer otros reclamos similares en cuanto a la disposición indebida de residuos en Rosario. Entre otros ejemplos, el funcionario confirmó que así se podrá impulsar la intervención de la Fiscalía de Faltas cuando se arrojan escombros u otros elementos de obras particulares. También recibirán denuncias ciudadanas contra quienes tiran restos de poda de sus casas de manera incorrecta.

¿Cómo hacer denuncias por tirar basura de forma indebida?

Antes de iniciar el trámite es preciso contar con un perfil digital de identidad verificada en la página de la Municipalidad. Para completarlo es preciso ser mayor de 18 años y determinar cuál es el sitio donde se arrojó la basura.

Las autoridades recomiendan enviar una descripción detallada de los hechos y aportar todos los datos que permitan identificar a la persona que cometió la infracción. El sitio permite adjuntar imágenes que sirvan como elementos de prueba ante el Tribunal de Faltas.

De acuerdo al Código de Convivencia Ciudadana, la página es una herramienta diseñada que también permite acusar a las empresa que violan la normativa municipal. Así se pueden impulsar sanciones por el abandono o desecho de muebles u otros objetos en lugares no autorizados, algo que perjudica el cuidado del ambiente, la higiene y el espacio público.

A partir de la presentación digital, la Fiscalía de Faltas puede admitir o desestimar la denuncia. En ambos casos, quien inició el trámite recibirá una notificación sobre la decisión final.

Así como se pueden adjuntar imágenes, la página también ofrece la posibilidad de incluir testigos para dar cuenta de la infracción. Para el registro se solicita el nombre y apellido de mayores de 18 años, así como el número de CUIT o CUIL.

Noticias relacionadas
Iluminada. Las luces LED ya están colocadas en la plaza Argentina.

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Cotorras. Los cambios hicieron que se expandieran desde su hábitat a la región pampeana, por los cultivos.  

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

El sistema de defensas en la cascada del Saladillo ya completó el 52 por ciento de la obra proyectada. Será vital para eliminar la erosión retrogradante que ponía en jaque el puente Molino Blanco.

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Finalizaron las obras sobre avenida Pellegrini

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

Lo último

Confirmaron la llegada de fondos provinciales para escuelas del departamento General López

Confirmaron la llegada de fondos provinciales para escuelas del departamento General López

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Más de 8.000 millones de pesos en la Revancha del Quini 6: ¿dónde salió el premio?

Más de 8.000 millones de pesos en la Revancha del Quini 6: ¿dónde salió el premio?

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, dijo que el déficit de la caja no existiría si el gobierno nacional transfiriera lo que debe

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Al ring de nuevo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Al ring de nuevo

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Ovación
Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Por Gustavo Conti
Ovación

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Policiales
Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

La Ciudad
Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron una página web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema

Los descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha
La Ciudad

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla