Violento choque entre un patrullero y un auto en Alberdi y Junín

El siniestro sucedió este martes a la mañana. Las primeras versiones indican que el móvil policial habría cruzado en rojo.

17 de febrero 2026 · 08:37hs
El patrullero de la Policía con importantes daños tras el choque en el cruce Alberdi y Junín

Foto: Maxi Klanjscek

El patrullero de la Policía con importantes daños tras el choque en el cruce Alberdi y Junín
El auto del chofer de Uber quedó en sentido invertido sobre Alberdi a pesar de que iba por Junín

Foto: Maxi Klanjscek

El auto del chofer de Uber quedó en sentido invertido sobre Alberdi a pesar de que iba por Junín

Un violento choque se produjo este martes a la mañana en avenida Alberdi y Junín, en la zona norte de Rosario, entre un patrullero de la policía y un automóvil. Según las primeras informaciones, el coche particular estaba al mando de un chofer de aplicaciones que llevaba a una mujer al trabajo.

Como consecuencia del fuerte impacto, el móvil policial terminó dando medio trompo y quedó cruzado sobre el cantero central de la avenida, destrozando a su paso parte del sistema de barandas de contención que hay en el lugar. El conductor del vehículo particular, un chofer que trabajaba con aplicaciones de viajes, sufrió un fuerte golpe al igual que la pasajera que transportaba.

La información obtenida por el móvil de LT8 en el lugar del siniestro vial indicaba que el patrullero circulaba por Alberdi y al llegar al cruce con Junín habría cruzado el semáforo en rojo. En ese momento impactó con un Fiat Siena que venía por Junín en dirección al este.

Tras el choque, el tránsito por avenida Alberdi hacia el centro de la ciudad estaba reducido y en la mano que va hacia el norte estaba totalmente cortado ya a la altura de Avellaneda.

choque en Alberdi 2

La mujer que iba como pasajera del chofer de Uber salió prácticamente ilesa de la colisión y contó a LT8 cómo fue el choque. "Veníamos con el Uber por Junín en dirección hacia Theedy. Yo iba hacia el trabajo y nos chocó un auto de la Policía que pasó en rojo y no tenía encendida la sirena. Por el golpe, nuestro auto voló y siguió girando casi hasta Avellaneda. Por suerte, estoy bien, pero el chofer recibió el golpe de lleno", contó la pasajera.

