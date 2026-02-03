Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

A los tradicionales carnavales o el festival De la Patria Mía se suma el concierto de Fito Páez en el Monumento. Fechas y horarios para agendar

Con el éxito del festival Faro todavía fresco, Rosario pule su agenda de grandes eventos para los primeros seis meses del año . Además de los tradicionales festejos de carnaval o el festival De la Patria Mía, que tendrán como escenario el parque Independencia, se suman el show de Fito Páez en el Monumento y la inauguración de la rambla del Tricentenario. Todo con entrada libre y gratuita.

El domingo pasado, el festival Faro cerró su última fecha después de tres días de música y propuestas lúdicas en el parque Urquiza. Por la propuesta pasaron unas 120 mil personas, de las cuales el 10 por ciento llegaron desde el área metropolitana del Gran Rosario y otras localidades, un dato que vuelve a demostrar cómo las actividades culturales apalancan el turismo y atraen visitantes a la ciudad.

El año pasado, según los números difundidos por la Municipalidad, un total de 4,5 millones de personas participaron en Rosario de las propuestas públicas culturales, incluyendo grandes eventos y festivales. El objetivo de este año es sostener las propuestas y fortalecerlas.

“La agenda cultural 2026 expresa el gran momento que está viviendo Rosario" , señala el secretario de Cultura, Federico Valentini, y destaca que "es el resultado de una decisión política clara: invertir en cultura como política pública central para el desarrollo de Rosario".

La programación continúa está pensada a la misma escala de la ciudad: diversa, extensa y convocante, lo que no solo moviliza a los rosarinos, sino que posiciona a Rosario en la escena nacional. "Hoy la ciudad atraviesa un gran momento porque hay un Estado que planifica, articula con el sector privado y genera las condiciones para que la cultura crezca, se multiplique y llegue cada vez a más personas", destaca.

>>Leer más: Cultura: en un año se realizaron 3 mil actividades en la ciudad

Eventos para agendar y participar

Antes de las vacaciones de invierno, la ciudad tendrá una docena de recitales, encuentros e inauguraciones de muestras que aspiran a ser masivos.

Este sábado arrancan los festejos de carnaval en todos los distritos. Y del 14 al 16 de febrero, los corsos se mudarán al predio Ferial Parque de la Independencia. Además del tradicional desfile de comparsas, habrá música en vivo, un patio de comidas y espacios para las infancias. Este año, siete agrupaciones competirán por los primeros premios del carnaval: Los Herederos, Zafiro, Rekebra, Imperio del Sur, Leones del Samba, Arandú y El Sueño del Rey Momo.

Pero el segundo mes del año tendrá más sorpresas. El 20 de febrero se celebrará la Noche de los Museos Abiertos, una jornada en que los museos y espacios culturales abren sus puertas hasta la medianoche, con muestras, recorridos especiales, música en vivo y actividades temáticas. Más de 30 instituciones participarán en la actividad.

78721350.jpg La Noche de los Museos busca atraer al público a los centros culturales rosarinos.

El fin de semana siguiente, el 27 y 28 de febrero, el festejo llegará a la costanera central con la inauguración de la Rambla del Tricentenario. La fecha coincide con la celebración del Día de la Creación de la Bandera Nacional y la apertura del nuevo espacio público ubicado entre el Parque España y La Fluvial incluirá espectáculos, intervenciones, propuestas y música en vivo para disfrutar durante dos días.

En tanto, el sábado 28, el predio del ferial del parque Independencia volverá a alojar al festival De La Patria Mía. Habrá dos escenarios, espacios gastronómicos, kermes, peñas y ferias. Ya confirmaron su participación Leandro Lovato, Campedrinos, Cuti y Roberto Carbajal con Radamel, Valentina Da Silva, Lupe Ferreyra, Los Tabaleros, Ricardo Palavecino y Monchito Merlo, entre otros grandes artistas.

Marzo llegará con un show gratuito de Fito Páez en el Monumento Nacional a la Bandera. El músico se presentará el 14 para inaugurar su nueva gira “Sale el sol”. El show gratuito se dará en el marco de la presentación de “Casa Páez”, un proyecto especial que incluye tres conciertos consecutivos, cada uno con conceptos distintos, en el Teatro El Círculo y el Astengo, escenarios profundamente ligados a su historia personal y musical.

image.jpg Fito Páez celebró sus discos "Del 63" y "Circo Beat" en la ex Rural, ante 14000 rosarinos y rosarinas

Ese mes se cumplirán 50 años del comienzo de la última dictadura militar, por lo que en el Museo de la Memoria se inaugurará "50 veinticuatros", una muestra curada por Gabriela Aguila, sobre obras de León Ferrari.

El 26 de marzo, en el Museo Estévez, Nicola Constantino expondrá "Inverso", un jardín suspendido donde raíces, ramas y flores invierten su orientación para revelar una naturaleza que exige ser mirada de otro modo. La artista rosarina exhibió este trabajo por primera vez a mediados de 2024 en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires.

Y el 30 de abril en el Museo Castagnino se abrirá "En tiempo real", de Guyula Kosice, una exhibición que reúne más de 50 obras del artista eslovaco-argentino pertenecientes a la Fundación Museo Kosice, colecciones privadas y Castagnino-macro. Kosice (Checoslovaquia, 1924 - Argentina, 2016), fue escultor, teórico y poeta, cofundador del movimiento Madí, considerado uno de los precursores mundiales del arte cinético y lumínico.

>> Leer más: Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

El día siguiente, en el Parque Nacional a la Bandera tendrá lugar la Vigilia de Malvinas, un homenaje a ex soldados combatientes de Malvinas junto al Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y Generación Malvinas, con música en vivo, ferias y gastronomía.

Mayo llegará con el Encuentro Metropolitano de Tango, un encuentro anual que celebra la cultura del 2x4. En diversos escenarios habrá música en vivo, milongas, talleres en distintos espacios públicos y privados. Y para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el 25 en el parque Alem se desarrollará la Fiesta del Pastelito, un encuentro que reúne música en vivo, ferias, espacios para infancias, peña, gastronomía y degustación del tradicional dulce argentino.

El 26 de mayo, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, se inaugurará una muestra retrospectiva de Maitena, ícono del humor y la cultura argentina, referente ineludible de la historieta latinoamericana y gran impulsora de un humor con perspectiva feminista.

Junio es el mes dedicado a la Bandera, y la zona del Monumento volverá a encenderse con una gran fiesta que incluirá las tradicionales promesas de lealtad, espectáculos musicales, el concurso de asadores a la estaca, múltiples actividades recreativas y ferias.

trampolin 2.jpg Día de la Bandera. Las autoridades se enfocaron en la actualidad de Rosario. Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Música y Teatro

Lo que queda del verano tiene también una intensa agenda de espectáculos privados que hacen su temporada en la ciudad, como "Sólo como una perra", la propuesta de Juan Pablo Geretto que se presenta todos los sábados de febrero en el teatro Broadway y "Abre tus alas", la apuesta de Flavio Mendoza en el parque Scalabrini Ortiz.

Y también gran cantidad de recitales. Las Noches del Lunario transitarán los escenarios del Anfiteatro, el Bioceres Arena y el Centro Cultural Güemes con los músicos de La Delio Valdez y Agarrate Catalina, Cuarteto de Nos, Sin Bandera, Florian, Emmanuel Horvilleur, Abril Olivera y Amira, Living Colour, El mató a un policía motorizado, Marilina Bertoldi e Indios, Catupecu Machu y Massacre, El Zar, Gauchito Club y Koino Yokan y Los Fabulosos Cadillacs.

>> Leer más: Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

También se presentan este verano Alejandro Sanz y Ricardo Montaner en el Autódromo y artistas nacionales como Dalila, Uriel Lozano, Mayumana, Bersuit Vergarabat, Rata Blanca, Vilma Palma y Divididos. Para los que les gusta la cumbia, el Cumbión del Paraná es un imperdible.

Para Valentini, "la ciudad recibe y produce cultura como nunca antes: conviven propuestas públicas, privadas e independientes, locales y nacionales, y eso es el resultado de una transformación profunda que se construyó en los últimos dos años, con decisión política, trabajo sostenido y una mirada estratégica sobre el valor de estas propuestas para el desarrollo de la ciudad”.

La segunda mitad del año también ofrecerá muchas ocasiones de encuentro. En agosto, el festival ReDi para las infancias y la convención internacional de historietas Crack, Bang Boom; en septiembre los Juegos Sudamericanos prometen convertir la ciudad en una fiesta, la Feria del Libro tendrá diez días a puro encuentro lector; en octubre se celebrará una nueva edición del Festival de Poesía y a fines de noviembre habrá una nueva edición del Festival Fontanarrosa.

Todo para disfrutar.