Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

El aviso de nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional se extiende hasta el jueves a la mañana en todo el sur santafesino

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas en Rosario y la región . Tal como ocurrió durante todo el último fin de semana extralargo, este miércoles se esperan nuevas lluvias y hay chances de que se produzcan otros fenómenos con riesgo para la población.

El pronóstico anticipa dos días más con mal tiempo en la ciudad . El panorama no es mucho mejor en las localidades vecinas. De hecho, el reporte de nivel amarillo se extiende a todo el sur y el centro santafesino a partir del jueves y recién el viernes es probable que el sol pueda recuperar terreno.

Los chaparrones previstos en el inicio de la semana corta ni siquiera implican un alivio en cuanto a las condiciones meteorológicas agobiantes que predominaron durante el fin de semana largo de carnaval. La temperatura mínima probable se mantiene por encima de los 20 grados , de modo que no hace falta abrigo para salir a la calle, sólo un paraguas y botas de goma o piloto.

En primer lugar, el alerta amarilla se extiende desde la tarde de este miércoles hasta la noche . El área de cobertura en ese período incluye a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

De acuerdo al reporte del SMN, a partir del mediodía es posible que se produzcan tormentas aisladas de variada intensidad y algunas localmente fuertes en el sur santafesino. Estos fenómenos pueden coincidir con lluvias abundantes en poco tiempo, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

En total, el organismo prevé la acumulación de agua con un registro que oscila entre 30 y 70 milímetros, aunque el tope puede superarse en algunos sectores puntuales. Además hay chances de que se desaten ráfagas de viento con picos de 80 kilómetros por hora.

Según el reporte oficial, el jueves a la madrugada se espera una leve mejora de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, se trata de un respiro breve. Por la mañana se reactiva el alerta amarilla y en esta oportunidad abarca tanto el sur como el centro de la provincia ante la posibilidad de nuevas tormentas.

¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Rosario?

Al margen de los avisos especiales, el pronóstico anuncia un miércoles sofocante y con tiempo inestable en Rosario. La máxima probable es de 31 grados, el mismo valor previsto para la jornada siguiente.

El SMN anticipa una mañana templada y con pocas chances de tormentas aisladas. No obstante, a la tarde crece la probabilidad de fenómenos fuertes y también se espera un aumento de la velocidad del viento desde el norte.

El Servicio Meteorológico indica que el sol recién reaparecerá en Rosario el próximo viernes. A partir de entonces se vienen dos cambios favorables. Por un lado, descienden las mínimas probables y esto abre la puerta para disfrutar de jornadas un poco más frescas. Por otra parte, no hay lluvias a la vista en la región hasta el lunes que viene.