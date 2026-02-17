La Capital | La Ciudad | alerta

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

El aviso de nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional se extiende hasta el jueves a la mañana en todo el sur santafesino

17 de febrero 2026 · 16:33hs
El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta por tormentas en Rosario y la región. Tal como ocurrió durante todo el último fin de semana extralargo, este miércoles se esperan nuevas lluvias y hay chances de que se produzcan otros fenómenos con riesgo para la población.

El pronóstico anticipa dos días más con mal tiempo en la ciudad. El panorama no es mucho mejor en las localidades vecinas. De hecho, el reporte de nivel amarillo se extiende a todo el sur y el centro santafesino a partir del jueves y recién el viernes es probable que el sol pueda recuperar terreno.

Los chaparrones previstos en el inicio de la semana corta ni siquiera implican un alivio en cuanto a las condiciones meteorológicas agobiantes que predominaron durante el fin de semana largo de carnaval. La temperatura mínima probable se mantiene por encima de los 20 grados, de modo que no hace falta abrigo para salir a la calle, sólo un paraguas y botas de goma o piloto.

Alerta amarilla por tormentas en Rosario

En primer lugar, el alerta amarilla se extiende desde la tarde de este miércoles hasta la noche. El área de cobertura en ese período incluye a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

De acuerdo al reporte del SMN, a partir del mediodía es posible que se produzcan tormentas aisladas de variada intensidad y algunas localmente fuertes en el sur santafesino. Estos fenómenos pueden coincidir con lluvias abundantes en poco tiempo, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

>> Leer más: Temporal en Rosario: cayó en un día casi la lluvia habitual de agosto

En total, el organismo prevé la acumulación de agua con un registro que oscila entre 30 y 70 milímetros, aunque el tope puede superarse en algunos sectores puntuales. Además hay chances de que se desaten ráfagas de viento con picos de 80 kilómetros por hora.

Según el reporte oficial, el jueves a la madrugada se espera una leve mejora de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, se trata de un respiro breve. Por la mañana se reactiva el alerta amarilla y en esta oportunidad abarca tanto el sur como el centro de la provincia ante la posibilidad de nuevas tormentas.

¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Rosario?

Al margen de los avisos especiales, el pronóstico anuncia un miércoles sofocante y con tiempo inestable en Rosario. La máxima probable es de 31 grados, el mismo valor previsto para la jornada siguiente.

El SMN anticipa una mañana templada y con pocas chances de tormentas aisladas. No obstante, a la tarde crece la probabilidad de fenómenos fuertes y también se espera un aumento de la velocidad del viento desde el norte.

El Servicio Meteorológico indica que el sol recién reaparecerá en Rosario el próximo viernes. A partir de entonces se vienen dos cambios favorables. Por un lado, descienden las mínimas probables y esto abre la puerta para disfrutar de jornadas un poco más frescas. Por otra parte, no hay lluvias a la vista en la región hasta el lunes que viene.

Noticias relacionadas
Los concejales de La Libertad Avanza proponen que Rosario declare la tolerancia cero al corte de calles.

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

El Polo de la Niñez se prepara para su apertura entre marzo y abril en la esquina de Santa Fe y Sarmiento.

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

El Acuario del Río Paraná está de festejo

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Lo último

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en la última década

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en la última década

Un actor enamorado: Robert Duvall y su historia con la argentina Luciana Pedraza

Un actor enamorado: Robert Duvall y su historia con la argentina Luciana Pedraza

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

La ciudad sostuvo la tendencia al alza después de enero y este fin de semana extralargo recibió a más de 65.000 visitantes

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
La Ciudad

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en la última década
El Mundo

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en la última década

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Ovación
Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Policiales
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

La Ciudad
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles
La Ciudad

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vida bajo tutela estatal de un joven condenado por un atentado

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a Rosario a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a Rosario a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez