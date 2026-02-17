La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

El defensor de Newell's dijo que no hicieron lo que entrenaron en la semana. "No nos entregamos hasta el final y al menos rescatamos un punto", resaltó

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

Armando Méndez no anduvo con vueltas. El lateral uruguayo fue autocrítico sobre el rendimiento de Newell's en la cancha de Deportivo Riestra. "No tuvimos juego y no defendimos bien" , subrayó con crudeza el defensor acerca de la actuación del equipo rojinegro en el 1 a 1 contra el Malevo por la 5ª fecha del torneo Apertura.

El protagonista de la jugada del penal, que le permitió a Newell's evitar la tercera derrota consecutiva y la cuarta en el torneo, tuvo el consuelo de algo de la visita a Riestra, entendiendo que eso hizo posible alcanzar el empate: "No nos entregamos hasta el final".

"No pudimos hacer lo que entrenamos en la semana" , planteó con sinceridad el uruguayo sobre el bajo nivel del equipo en la cancha de Riestra. "Al menos rescatamos un punto", fue a su vez lo que valoró.

"No tuvimos juego y no defendimos bien. Lo único que puedo resaltar es que no nos entregamos hasta el final", declaró sin rodeos.

Méndez consideró que, al margen de la deuda futbolística que tuvo Newell's, en el segundo tiempo se mejoró algo lo realizado en la primera etapa. "Ellos se replegaron y pudimos llegar con pelotazos para complicarlos un poco", dijo.

La jugada del penal

Víctima de la infracción que le dio la chance al Colo Ramírez de igualar desde los doce pasos, contó la falta que le cometió Matías García. "Cuando le voy a pegar siento el roce y me tiró", describió el marcador de punta sobre la acción que se originó en los minutos finales.

image (10) Matías García arriesgó todo y le comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newell's de un derrota sentenciante. Héctor Río

El defensor admitió que una nueva caída hubiese creado una situación aún más complicada de la que ya se vive. "No es lo mismo un empate que una derrota. Ahora hay que hacer valer este punto y mejorar para lo que viene", dijo.

No dudó en resaltar la actuación determinante de Gabriel Arias para la obtención de un punto. "Tuvo tres mano a mano. Tener un arquero de la categoría de Gabi es muy bueno para nosotros", elogió Méndez al golero.

"No queda otra que seguir trabajando y esforzarnos", sintetizó el defensor cuando se lo consultó sobre la racha de partidos sin victorias.