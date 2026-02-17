La Capital | Ovación | Armando Méndez

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

El defensor de Newell's dijo que no hicieron lo que entrenaron en la semana. "No nos entregamos hasta el final y al menos rescatamos un punto", resaltó

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de febrero 2026 · 15:03hs
Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más

Héctor Rio / La Capital

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

Armando Méndez no anduvo con vueltas. El lateral uruguayo fue autocrítico sobre el rendimiento de Newell's en la cancha de Deportivo Riestra. "No tuvimos juego y no defendimos bien", subrayó con crudeza el defensor acerca de la actuación del equipo rojinegro en el 1 a 1 contra el Malevo por la 5ª fecha del torneo Apertura.

El protagonista de la jugada del penal, que le permitió a Newell's evitar la tercera derrota consecutiva y la cuarta en el torneo, tuvo el consuelo de algo de la visita a Riestra, entendiendo que eso hizo posible alcanzar el empate: "No nos entregamos hasta el final".

"No pudimos hacer lo que entrenamos en la semana", planteó con sinceridad el uruguayo sobre el bajo nivel del equipo en la cancha de Riestra. "Al menos rescatamos un punto", fue a su vez lo que valoró.

Armando Méndez, contundente

"No tuvimos juego y no defendimos bien. Lo único que puedo resaltar es que no nos entregamos hasta el final", declaró sin rodeos.

Méndez consideró que, al margen de la deuda futbolística que tuvo Newell's, en el segundo tiempo se mejoró algo lo realizado en la primera etapa. "Ellos se replegaron y pudimos llegar con pelotazos para complicarlos un poco", dijo.

La jugada del penal

Víctima de la infracción que le dio la chance al Colo Ramírez de igualar desde los doce pasos, contó la falta que le cometió Matías García. "Cuando le voy a pegar siento el roce y me tiró", describió el marcador de punta sobre la acción que se originó en los minutos finales.

image (10)
Matías García arriesgó todo y le comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newell's de un derrota sentenciante.

Matías García arriesgó todo y le comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newell's de un derrota sentenciante.

El defensor admitió que una nueva caída hubiese creado una situación aún más complicada de la que ya se vive. "No es lo mismo un empate que una derrota. Ahora hay que hacer valer este punto y mejorar para lo que viene", dijo.

>> Leer más: El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

No dudó en resaltar la actuación determinante de Gabriel Arias para la obtención de un punto. "Tuvo tres mano a mano. Tener un arquero de la categoría de Gabi es muy bueno para nosotros", elogió Méndez al golero.

"No queda otra que seguir trabajando y esforzarnos", sintetizó el defensor cuando se lo consultó sobre la racha de partidos sin victorias.

Noticias relacionadas
Favio Orsi y Sergio Gómez no pararon de dar indicaciones en la cancha de Riestra. Floja performance de Newells, sobre todo en el primer tiempo.

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los once de Newells que salieron al campo de Deportivo Riestra. La dupla debió cambiar mucho en el complemento.

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en la jugada del penal

En San José de la Esquina, Centenario se quedó con la victoria ante Morning Star. 

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Orsi-Gómez todavía no consiguieron un triunfo en Newells, pero este empate abre esperanzas para el futuro.

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Lo último

El creador de Adolescencia estrena una serie basada en El señor de las moscas

El creador de "Adolescencia" estrena una serie basada en "El señor de las moscas"

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

El gobierno nacional descontará el día a los trabajadores que adhieran al paro general

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

El secretario general de la entidad local, Miguel Vivas, afirmó que ante el avance sobre los derechos laborales, "el paro era una medida que había que tomar"

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una fiesta total con entrada a 1.200 pesos
Zoom

La vez que Bad Bunny estuvo en Rosario: una "fiesta total" con entrada a 1.200 pesos

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Alerta amarillo de madrugada para un martes nuboso

Newells estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Newell's estaba en la lona y zafó en el cierre tras otra pobre actuación

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Orsi-Gómez: Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido

Orsi-Gómez: "Hay que dejar de esperar la adversidad para ir a buscar el partido"

Almirón: Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo

Almirón: "Fue espectacular lo que sentí porque el hincha se conectó con el equipo"

Ovación
Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza
OVACION

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newells: Me va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Rosarina: se viene el fútbol de los sábados en primera y los clubes tienen a sus técnicos

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Los nubarrones del ciclo Orsi-Gómez quedaron atrás, pero la tormenta no se disipó

Policiales
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y lo descubrieron con droga entre sus pertenencias

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

La Ciudad
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30% durante febrero

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

El Polo de la Niñez de la provincia funcionará en Santa Fe y Sarmiento

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares
Información General

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: No hay pruebas
Información general

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso
El mundo

La toxina de una rana ecuatoriana, apuntada por la muerte de un opositor ruso

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: Se salvó el sistema
La Ciudad

Descuentos en jubilaciones de Santa Fe llegan a su fin: "Se salvó el sistema"

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina
Ovación

Copa Federación: Morning Star se trajo una derrota de San José de la Esquina

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos
La Ciudad

Abrieron un sitio web para denunciar a quienes tiran basura en lugares indebidos

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de planes de ahorro de autos

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Por Pablo Mihal
Ovación

Viaje histórico: la Federación de Judo Santafesina cruzó fronteras por primera vez

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María fue el principal artífice de la gran victoria canalla

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado
Policiales

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado

Se fue hace años y en Newells lo siguen amando: el homenaje que le hicieron
OVACIÓN

Se fue hace años y en Newell's lo siguen amando: el homenaje que le hicieron

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura
Policiales

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones

Por Thamina Habichayn
Política

Pullaro en la Asamblea Legislativa: seguridad y cambios en jubilaciones