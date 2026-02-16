La Capital | Ovación | Newell's

Newell's zafó y empató en el cierre: es lo que se rescata de otra pobre actuación

La Lepra tuvo un pésimo primer tiempo y lo perdía 1 a 0. Creció un poco en el segundo aunque le costaba llegar al gol. Lo igualó de penal a los 85'

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de febrero 2026 · 21:22hs
Matías García arriesgó todo y le comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newells de un derrota sentenciante.

Héctor Río

Matías García arriesgó todo y le comete penal a Armando Méndez. El Colo Ramírez empataría y zafaría a Newell's de un derrota sentenciante.

Newell's zafó. Estaba en la lona y sin reacción para levantarse. Todo por su culpa. Por una actuación deficiente, como otras. La mínima desventaja fue lo único que lo mantenía con esperanza. Y lo inesperado sucedió. Penal, gol de Juan Ignacio Ramírez y punto para Rosario. Para frenar la caída. Por el pasado reciente y por lo sucedido en cancha de Riestra, el empate es un alivio. Mínimo, porque el equipo sigue sin ganar en el torneo, juega mal y a duras penas igualó con un discreto Riestra. Sigue con grandes deudas.

Pésimo primer tiempo de Newell’s. Los errores de siempre, sin identidad de juego y dominado por un rudimentario Deportivo Riestra. Tan pobre fue su nivel que recién se aproximó a los 40’, cuando perdía 1 a 0. El Colo Ramírez cedió a Guch y Herrera le pegó mal de frente al arco. La única asociación que culminó con algo de peligro antes de irse al descanso.

Alarmante en todos los sentidos fue la producción rojinegra. Nada de fútbol. Avances inofensivos. Sin ideas claras. Michael Hoyos retrocedía hasta tres cuartos. La recibía, la llevaba y la perdía. Nadie se le asociaba. Un tiro de Guch desde media distancia, contenido sin problemas por Arce, fue la primera aproximación, sin riesgo.

Riestra tomó las riendas al principio

Riestra ya había inquietado en el inicio. Con un cabezazo de Pedro Ramírez que se fue alto. Con un toque del mismo jugador por sobre Arias que Mosquera despejó en la línea.

El Malevo le ganaba a Newell’s las pelotas divididas en todos los sectores. Y para atacar utilizó un recurso simple: saltó la línea media con envíos largos en busca de Benegas, tratando de aprovechar la segunda pelota.

Si Riestra se aproximaba por afuera, no dudaba en meterla por arriba al área rojinegra. La fórmula que casi lo pone en ventaja. Jonathan Herrera le ganó en la disputa a Salcedo, se la bajó a Benegas y su remate fue barrido justo por Rodrigo Herrera.

Un nuevo error de Newell's y van...

Newell’s se sostenía más con el resultado que con el juego. Duró hasta los 34’. Otra falla grosera en el torneo lo dejó en desventaja. Salomón rechazó mal y se la dio a Benegas para que la cruce a la izquierda de Arias.

Salomón pagó su culpa siendo reemplazado por Goitea en el entretiempo. Guch también dejó la cancha, por Walter Núñez, que no fue titular por una fatiga muscular. Con el ingreso del delantero, el empuje del Colo Ramírez y otra predisposición colectiva, la Lepra se adelantó y al menos jugó más lejos de su arco.

Pero alcanzó un nuevo intento de Riestra para que la Lepra vuelva a sufrir un sofocón. Alonso quedó frente a Arias y Méndez se interpuso al remate del volante local. Y en la siguiente, Benegas la tiró muy alta desde cerca.

Newell’s continuaría dando ventajas en el fondo. Jonathan Herrera recibió libre y Arias tapó el mano a mano.

La búsqueda del empate por parte del conjunto rojinegro fue tirando la pelota hacia arriba. Con una carencia de imaginación y juego preocupantes. Inofensivo para un seguro Arce. Cuya figura se agrandó, tapando el derechazo de Hoyos, en un descuido de la defensa local en la marca del delantero.

De la impotencia al alivio final

Newell’s se sumergía en la impotencia. Pero Núñez, que seguía siendo incisivo por afuera, sacó el centro, la bajaron y cuando Méndez remató, lo bajó Matías García. A 5’ del final, la Lepra se encontró con un penal. El Colo Ramírez no falló y logró un 1 a 1 que a esa altura resultaba difícil de creer.

Y que casi se le escapa si no hubiese sido por Arias al atajar una entrada libre de Alonso. Pero también tuvo la victoria en un cabezazo de Núñez.

Así de vertiginoso fue el cierre. Más por deficiencias ajenas que por virtudes propias. Si sabrá Newell's de equivocaciones. Por lo menos este lunes no perdió.

