Donald Trump se ofendió por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Una cachetada"

"Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo", disparó el presidente de Estados Unidos luego de la presentación del cantante puertorriqueño

9 de febrero 2026 · 08:14hs
El artista principal y Lady Gaga bailaron durante el entretiempo del Super Bowl.

Foto: Foto AP/Lynne Sladky.

El artista principal y Lady Gaga bailaron durante el entretiempo del Super Bowl.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX fue uno de los temas de conversación principales de este domingo a la noche en redes sociales, pero Bad Bunny no sólo cosechó elogios entre las grandes figuras públicas. Donald Trump afirmó: "Esto es sólo una cachetada en la cara de nuestro país".

"Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo", comentó el presidente de Estados Unidos tras la presentación durante el receso del partido que concluyó con la coronación de Seattle Seahawks frente a New England Patriots. De esta manera criticó la interpretación del artista puertorriqueño, que cantó y habló en español con el apoyo de otras estrellas de primer nivel en el campo de juego.

El jefe del Estado norteamericano también se mostró ofendido por otros aspectos del espectáculo en Santa Clara, California. En este sentido, apuntó: "El baile es desagradable, especialmente para niños jóvenes que están mirando a lo largo y a lo ancho de EEUU y en todo el mundo".

Trump repudió el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

"El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de todos los tiempos", escribió Trump a última hora del domingo. El mensaje publicado en su cuenta oficial de Truth Social fue una de las críticas que mayor repercusión tuvo tras el evento.

El presidente norteamericano no dejó ninguna duda en cuanto a su opinión sobre la presentación con Lady Gaga y Ricky Martin como principales figuras en la lista de artistas invitados por Benito Antonio Martínez Ocasio. En cuanto a lo que se vio en el Levi's Stadium al margen del partido, señaló: "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia".

>> Leer más: El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

"No hay nada inspiracional en este lío de show de medio tiempo", manifestó el empresario estadounidense. Además, anticipó que los "medios de comunicación de noticias falsas" publicarán "excelentes reseñas porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real.

¿Cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

Bad Bunny se adueñó del estadio del Super Bowl LX durante algo más de 13 minutos con una lista que incluyó algunas de sus canciones más exitosas como "Titi me preguntó", "Yo perreo sola" y "Baile inolvidable". Ricky Martin intervino para interpretar "Lo que le pasó a Hawaii", mientras que Lady Gaga hizo su aporte en "Die with a smile" con una versión diferente en sintonía con el ritmo latinoamericano.

El artista principal armó un escenario atípico y dinámico dentro del campo de juego con una plantación como telón de fondo. Allí se sucedieron desde una propuesta de casamiento hasta una boda con coreografías de transición como enlace de distintas canciones. "Estás escuchando música de Puerto Rico, de los barrios y los caseríos", dijo para plantar bandera en la primera parte del show.

Los invitados estelares no sólo se anotaron para cantar en el show de medio tiempo. En la puerta de la casita del intérprete se pudo ver al actor Pedro Pascal y a la cantante Karol G.

La presentación de Benito concluyó con un fragmento de "Debí tirar más fotos", uno de los hits de su último álbum. Previamente encabezó un desfile de banderas en el que mencionó a todos los países del continente.

