"Game of thrones" continúa su legado en "El caballero de los siete reinos": entrevista a su protagonista

El universo de “Game of thrones” sigue en expansión. Después de la serie homónima, que revolucionó la pantalla chica durante ocho temporadas, y de la precuela “La casa del dragón”, que estrena tercera temporada en 2026, a mediados de enero se estrenó en HBO Max “El caballero de los siete reinos”, una nueva adaptación de la popular franquicia literaria de fantasía “Canción de hielo y fuego” creada por George R.R. Martin.

Esta flamante ficción se basa específicamente en los “Cuentos de Dunk y Egg”, una serie de novelas cortas que transcurren un siglo antes de los eventos de "Game of thrones", cuando la línea Targaryen todavía ocupaba el Trono de Hierro. En ese contexto, dos héroes improbables se encuentran y comienzan a compartir aventuras por Westeros: un joven caballero, Duncan "el Alto" y su joven escudero Aegon “Egg” Targaryen.

Lejos todavía de los grandes enfrentamientos entre las distintas casas nobiliarias y contra las fuerzas más allá de las fronteras de Westeros , “El caballero de los siete reinos” narra una historia más íntima e incluso más terrenal, pero con el valor de producción visual, técnico y artístico de siempre.

La primera temporada cuenta con seis episodios, los cuales se estrenan semanalmente cada domingo. El cuarto episodio, previsto para este fin de semana, adelantó su lanzamiento a la madrugada del sábado por el Super Bowl (el gran evento deportivo de Estados Unidos que suele acaparar todas las audiencias). Además, ya está confirmada la segunda temporada.

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Tráiler Oficial | HBO Max

Duncan está interpretado por el irlandés Peter Claffey, ex jugador de rugby, que debuta como protagonista en esta serie. Egg, por su parte, está encarnado por Dexter Sol Ansell, un joven actor inglés de 11 años. Parte de una familia de artistas (hijo de una conductora de televisión y un cantante), comenzó su carrera actoral a los dos años. En una entrevista exclusiva a la que tuvo acceso La Capital, Ansell contó cómo llegó a ser parte del proyecto y cómo fue adoptar el look característico del personaje: la cabeza rapada.

- ¿Cómo llegaste a ser elegido para interpretar a Egg en “El caballero de los siete reinos”?

Al principio de las audiciones leí un fragmento de la película “Un gran chicco”. Hice un par de audiciones así y después me dijeron que era para “El caballero de los siete reinos”. Yo no sabía bien qué era porque no había visto nada de “Juego de tronos”, pero cuando mi mamá me contó que era un proyecto enorme me emocioné mucho. Después, me dijeron que si quería seguir, me iba a tener que rapar el pelo. Porque George R.R. Martin dijo que quien sea que fuera Egg, tenía que ser Egg, no con una pelada falsa. Yo dije: “Sí, lo hago”. Seguí con las audiciones y el primer Dunk con el que compartí fue Peter. Audicioné con muchos otros pero siempre pensé que él era el mejor. Y después me llegó el llamado de que el trabajo era mío.

- ¿Cuándo te rapaste por primera vez?

Hay un video de esa primera vz y el peluquero me peló desde la mitad de la cabeza. Pensé “¿En que me metí? En un momento estoy por morir en ‘Los juegos del hambre’ (donde interpretó a Coriolanus Snow) y en el siguiente me estoy rapando la cabeza”. Fue una locura. Y también tuve mucho frío. Pero me gustó. El tema es que Egg se tiene que rapar la cabeza porque, sin spoilear nada, si no lo hace lo van a llevar de vuelta al castillo. Porque si no lo encontrarían fácilmente: nadie en Westeros tiene el mismo pelo que Egg, excepto…

Embed - El Caballero de los Siete Reinos | Episodio 4 Avance | HBO Max

- Peter y vos tienen una excelente química en escena. ¿Cómo conectaron?

En las audiciones le dije a mi mamá: “Necesito que le den el papel a él porque no me gusta ninguno de los otros. No tengo la misma conexión con nadie más”. Y se lo dieron. Construimos nuestra relación sobre todo yendo a arcades. Vamos a arcades a toda hora. Vamos a FunStation, donde te dan una tarjeta y ganás tickets. Y ahora tenemos como cincuenta mil tickets porque fuimos muchísimo.

- Él es muy alto y vos por el momento no. ¿Cómo fue filmar tantas escenas juntos?

Cuando filmamos la primera temporada me dio dolor de cuello porque estaba mirando para arriba todo el tiempo. Tuve que hacer fisioterapia y un montón de cosas porque él es demasiado alto.

- ¿Y aprendiste a andar a caballo?

Eso fue lo más importante. Había intentado aprender una vez porque mis vecinos tenían un caballo, pero no terminó muy bien. Y también había tomado clases normales pero se tarda mucho. Son semanas enteras porque son muchos alumnos. Pero cuando estás filmando, es como un curso acelerado. En una semana ya estaba trotando. Ahora ya estoy galopando y haciendo saltos. Pero diría que cada caballo es distintos. Algunos caballos son más saltarines, otros son más tranquilos. Para la temporada dos, que creo que ya está anunciada, voy a andar en mula. Las mulas son muy buenas en las colinas y son muy tranquilas cuando hacés un lindo trote o galope.

- ¿Y cómo fue el trabajo con la espada?

No me tocó hacer mucho, pero aprendí algunas habilidades con CC, el coordinador de riesgo. Cada tanto aprendía un poco de karate con él, lo cual fue muy divertido. Pero sobre todo fueron cosas básicas de combate.

image - 2026-02-06T134157.030

Un joven actor en una saga emblemática

- Una vez que te dieron el papel, ¿fuiste a leer las novelas de George RR Martin?

Fui a leer los comics, las novelas gráficas de los dos primeros libros para prepararme. Me ayudó un poco con la historia pero preferí que mi mamá me leyera los guiones y me explicara toda la historia. Cuando entendí eso, entendí la entonación de cada frase y toda la línea narrativa.

- Contanos sobre Egg.

La primera vez que conocés a Egg, es misterioso. Siempre me pregunto quién es, qué es, por qué trabaja en un establo. Tengo muchas preguntas que me encantaría hacerle. También es un poco un sabelotodo, sin dudas. Sabe todo y le enseña a Dunk todo lo que sabe, ese es el núcleo de su relación. Egg le enseña a Dunk cómo ser un mejor caballero. Y cómo ser más inteligente con algunas cosas, como por ejemplo Dunk piensa que hay siete reinos pero en realidad hay nueve, como van a ver. En cuanto a su personalidad, Egg es un poco cargoso. No hay que meterse con Egg. Si estuviera en tu curso en la escuela, sería el típico mandón.

- ¿Por qué está buscando un caballero para ser su escudero?

Odia completamente a su familia y se quiere alejar de ellos lo más posible, todos son muy crueles con él. Cualquier oportunidad que tenga para salir de ahí, la va a tomar. Al principio piensa que Dunk no es la mejor opción, pero todo lo que quiere Egg es que lo quieran y ser parte de una familia feliz. Por eso se va con Dunk. Al principio no tienen una gran relación, pero eso después crece y eventualmente se vuelven casi hermanos. Entonces, Egg empieza buscando una oportunidad para escapar de su familia pero termina encontrando un mejor amigo.

- ¿Cómo fue filmar en Irlanda del Norte y Belfast?

Llovía mucho, mucho. Y los sets eran muy barrosos. Si te parabas en el barro y te quedabas quieto cinco segundos, adiós. Te sumergías. Había otro problema: mi capa era muy pesada de por sí y como estaba embarrada y era larga tocaba el piso todo el tiempo cuando caminaba. O sea que agarraba más barro. Para el final del día, era como si tuviera un abuelo abrazado a la espalda todo el tiempo. Pero sí, fue algo totalmente impresionante de filmar. Todo el cast fue increíble y todo el mundo es muy amable.

image - 2026-02-06T134103.002

- ¿Cuál fue tu momento favorito?

Fue una vez que terminamos de filmar y había un montón de maniquís de cadáveres en el piso. No voy a decir de quiénes, pero el equipo de arte los levantaba y los ponía en un camión. Yo estaba mirando y uno de los técnicos fue a levantar un maniquín, y el maniquín se levantó y dijo: “Puedo caminar, gracias”. Ahí me di cuenta que era un extra que se había quedado tirado porque nadie le había dicho que habíamos terminado. Fue muy gracioso.

- Si fueras un escudero en la vida real, ¿qué consejos le darías a un caballero para ganar en un duelo de justas?

Hay que practicar mucho. Hay que practicar todos los días con caballos, con armas, practicar correr. Sobre todo hay que saber qué hacer si algo sale mal. Por ejemplo si hieren al caballo o algo así, tenés que saber saltar del caballo y seguir luchando. O tenés que saber qué hacer si se te cae la lanza. Tenés que gritar: “Egg, vení a alcanzármela” y yo te puedo ayudar. Pero sobre todo tenés que ser muy corajudo.

- ¿Conociste a George RR Martin?

Sí, vino al set un día cuando estábamos filmando una escena del juego de tirar de la soga. Pasé mucho tiempo colgado de una soga y cayéndome en el barro. George estaba en el set y me dijo: “Es como si hubieses saltado desde adentro del libro. Sos perfecto. Sos Egg”. Eso me hizo sentir muy bien. Fue como: “No necesito otra motivación. Lo tengo. Soy Egg”. Dicho por mi propio creador.