La Capital | Ovación | Central

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

El entrenador de Central evaluará el estado físico del plantel, pero la idea es repetir la base titular en el partido frente a Sportivo Belgrano, este miércoles en Santa Fe.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

8 de febrero 2026 · 15:47hs
Jorge Almirón no quedó conforme con el resultado ante Aldovisi

Marcelo Bustamante

Jorge Almirón no quedó conforme con el resultado ante Aldovisi, aunque destacó varios puntos positivos de Central. Ahora, la Copa Argnetina.

Después del empate en Mar del Plata. En Central no hay tiempo para lamentos porque lo que tendrá por delante es una semana corta, con la obligación de cumplir su primer paso en Copa Argentina. Lo hará el próximo miércoles, en cancha de Unión, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco.

No parece tiempo como para imaginar algún tipo de rotación en el equipo, aunque no se sabe cómo se maneja Jorge Almirón en este tipo de situaciones, más allá de que ya hubo partidos entresemana en el torneo local.

Será clave estos próximos días para ver si alguno de los futbolistas terminó el choque en Mar del Plata con alguna dificultad y en ase a ello el técnico decidirá, pero todo va camino a que el equipo no sufriría grandes modificaciones.

Almirón y su base

Hasta aquí Almirón se manejó con una base muy clara en lo que hace a nombres y difícilmente haga algo raro en esta oportunidad. No sólo porque todavía no hay una doble competencia establecida, sino porque Central correrá con toda la obligación frente al conjunto cordobés.

>>Leer más: Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Está escrito en todos los manuales que el Canalla tiene a la Copa Argentina como una de las prioridades del año, sobre todo por lo malo que fue el andar canalla después de haberse consagrado campeón en 2018. De ahí en más nunca pudo pasar de los 16avos de final.

¿La hora de Julián Fernández?

Si bien no se esperan grandes cambios, es muy probable que al menos alguna modificación haya. Por lo visto el sábado en La Feliz, hay grandes chances de que Julián Fernández sea visto ya con otros ojos por parte del entrenador y empiece a contar con mayores chances de jugar desde el arranque.

Ante Aldosivi ingresó en el entretiempo en lugar de Gaspar Duarte y si bien no descolló, la mayoría de las veces en las entró en juego demostró mucho criterio, además de atrevimiento para ir siempre para adelante.

Podría darse el caso de que el DT quiera ver ya en cancha a Gastón Ávila (recién contra Aldosivi pudo ser tenido en cuenta), quien podría meterse en lugar de Ignacio Ovando o incluso Facundo Mallo.

>>Leer más: Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

¿Y en el arco?

¿Y en el arco? Es una incógnita si Almirón le dará la chance a Jorge Broun en Copa Argentina o si mantendrá su apuesta por Jeremías Ledesma.

De lo que no hay dudas es que mucho dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico respecto al físico de sus futbolistas. Si están todos bien, la mayoría de los que jugaron en Mar del Plata volverán a hacer en Santa Fe.

Más allá de eso, con los nombres que sea Central irá convencido frente a Sportivo Belgrano de que es el equipo que cargará con la mayor responsabilidad. Lo que sí está ya muy claro en Arroyito es que en caso de avanzar en la próxima ronda lo espera nada menos aquel Estudiantes que lo dejó afuera en los octavos del final del Clausura.

Noticias relacionadas
Los once de Central que saltaron al césped del Minella para enfrentar a Aldosivi. 

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Ángel Di María maniobra entre los jugadores de Aldosivi. Fue de nuevo el eje de Central, pero no alcanzó.

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Ignacio Ovando anota el primer gol de Central ante Aldosivi en Mar del Plata.

Central no supo cerrar el partido y empató 1 a 1 con Aldosivi en Mar del Plata

El Pulpo González pasó por Central en la temporada 2010. En 2025 se fue al descenso con el San Martín sanjuanino. 

Jugó en Central y en 2025 se fue al descenso con su último equipo: "Estuve deprimido", confesó

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Lo último

Ataque de Milei a la prensa: llamó mercenario y ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "mercenario" y "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias y la bronca del hincha de Newells: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias y la bronca del hincha de Newell's: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Ataque de Milei a la prensa: llamó "mercenario" y "ensobrado" a un periodista rosarino

El presidente apuntó esta vez contra un comunicador rosarino, a quien acusó de recibir pauta oficial. El agravio fue amplificado por referentes libertarios y se suma a una escalada de descalificaciones contra la prensa desde el inicio de su gestión.
Ataque de Milei a la prensa: llamó mercenario y ensobrado a un periodista rosarino
Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Por Tomás Barrandeguy
salud

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Diez horas varada en la ruta: fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Diez horas varada en la ruta: fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Ovación
Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Liga Femenina de Básquet: Náutico consiguió su segundo triunfo del año ante un candidato

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Policiales
Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

La Ciudad
Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo a la Línea 141

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Indec en tensión: los números de la discordia

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

Indec en tensión: los números de la discordia

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina