Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

El entrenador de Central evaluará el estado físico del plantel, pero la idea es repetir la base titular en el partido frente a Sportivo Belgrano, este miércoles en Santa Fe.

Después del empate en Mar del Plata . En Central no hay tiempo para lamentos porque lo que tendrá por delante es una semana corta, con la obligación de cumplir su primer paso en Copa Argentina . Lo hará el próximo miércoles, en cancha de Unión, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco .

No parece tiempo como para imaginar algún tipo de rotación en el equipo, aunque no se sabe cómo se maneja Jorge Almirón en este tipo de situaciones, más allá de que ya hubo partidos entresemana en el torneo local.

Será clave estos próximos días para ver si alguno de los futbolistas terminó el choque en Mar del Plata con alguna dificultad y en ase a ello el técnico decidirá, pero todo va camino a que el equipo no sufriría grandes modificaciones.

Hasta aquí Almirón se manejó con una base muy clara en lo que hace a nombres y difícilmente haga algo raro en esta oportunidad. No sólo porque todavía no hay una doble competencia establecida, sino porque Central correrá con toda la obligación frente al conjunto cordobés.

Está escrito en todos los manuales que el Canalla tiene a la Copa Argentina como una de las prioridades del año, sobre todo por lo malo que fue el andar canalla después de haberse consagrado campeón en 2018. De ahí en más nunca pudo pasar de los 16avos de final.

¿La hora de Julián Fernández?

Si bien no se esperan grandes cambios, es muy probable que al menos alguna modificación haya. Por lo visto el sábado en La Feliz, hay grandes chances de que Julián Fernández sea visto ya con otros ojos por parte del entrenador y empiece a contar con mayores chances de jugar desde el arranque.

Ante Aldosivi ingresó en el entretiempo en lugar de Gaspar Duarte y si bien no descolló, la mayoría de las veces en las entró en juego demostró mucho criterio, además de atrevimiento para ir siempre para adelante.

Podría darse el caso de que el DT quiera ver ya en cancha a Gastón Ávila (recién contra Aldosivi pudo ser tenido en cuenta), quien podría meterse en lugar de Ignacio Ovando o incluso Facundo Mallo.

¿Y en el arco?

De lo que no hay dudas es que mucho dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico respecto al físico de sus futbolistas. Si están todos bien, la mayoría de los que jugaron en Mar del Plata volverán a hacer en Santa Fe.

Más allá de eso, con los nombres que sea Central irá convencido frente a Sportivo Belgrano de que es el equipo que cargará con la mayor responsabilidad. Lo que sí está ya muy claro en Arroyito es que en caso de avanzar en la próxima ronda lo espera nada menos aquel Estudiantes que lo dejó afuera en los octavos del final del Clausura.