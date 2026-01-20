La Capital | El Mundo | Donald Trump

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

El mandatario estadounidense compartió dos imágenes falsas a través de su cuenta de Truth social donde reivindica una fuerte política exterior expansiva

20 de enero 2026 · 18:09hs
En la imagen, hecha con inteligencia artificial, se lo ve a Donald Trump junto a líderes de la Unión Europea. 

En un escenario de fuerte tensión geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un provocador posteo en su cuenta de Truth social. Las imágenes, generadas con inteligencia artificial, muestran a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte del territorio estadounidense.

Una vez más, y fiel a su estilo, el mandatario norteamericano utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje al subir dos imágenes polémicas. En una de ellas, se ve a Trump plantando la bandera estadounidense en Groenlandia. En la otra, la isla, Canadá y Venezuela se encuentran bajo el dominio de Estados Unidos.

La situación de Groenlandia no es ninguna novedad. En la imagen compartida por Trump lo muestra junto a su vicepresidente, J.D Vance, y su secretario de Estado, Marco Rubio, fijando la bandera norteamericana en territorio de la isla de hielo. Lo cierto es que en los últimos días, el republicano aumentó su presión para quedarse con el territorio y no solo anunció nuevos aranceles sobre países europeos, sino que también advirtió que ya no está obligado "a pensar en la paz" luego de no haber recibido el premio Nobel.

Lejos de detenerse en Groenlandia, el mandatario estadounidense busca expandir el Corolario Trump, su reedición actual de lo que fue la doctrina Monroe, que revindica una fuerte política exterior expansiva de Estados Unidos. En ese sentido, su posteo también incluyó a Canadá, luego de su acercamiento comercial con China.

Trump reafirma su política exterior expansiva.

Groenlandia, Canadá y Venezuela

En la otra imagen falsa compartida por Trump, puede vérselo en el Salón Oval, junto a líderes de la Unión Europea entre los que figuran Keir Starmer (Reino Unido), Giorgia Meloni (Italia), Emmanuel Macron (Francia), Ursula von der Leyen (UE), y Volodimir Zelenski (Ucrania), entre otros.

Allí, el estadounidense es el centro de la escena, mientras que un mapa de fondo muestra a Groenlandia, Canadá y Venezuela pintados con banderas estadounidenses.

El posteo llegó días después de que China y Canadá dieran un giro en su vínculo bilateral. El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, formalizaron el pasado viernes en Pekín un acuerdo de asociación estratégica con impacto directo en el comercio y el turismo entre ambos países.

El jefe de gobierno canadiense calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico”, al encuadrarlo dentro de una “nueva asociación estratégica” que busca cerrar una etapa signada por disputas diplomáticas, detenciones cruzadas de ciudadanos y tensiones arancelarias.

Trump avisó que ya no pensará en la paz porque no le dieron el premio Nobel

Tan solo un día atrás, Trump le transmitió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que ya no se siente obligado “a pensar en la Paz”, luego de no haber sido distinguido con el Premio Nobel de la Paz. La afirmación quedó plasmada en una carta enviada por el mandatario republicano, a la que accedió Reuters.

La misiva fue la respuesta de Trump a un breve mensaje conjunto que habían enviado Støre y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en el que expresaban su rechazo a la decisión de Washington de imponer aranceles a países europeos aliados que se oponen al plan estadounidense de avanzar sobre Groenlandia.

“Considerando que su País decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió Trump en el texto dirigido al jefe de gobierno noruego.

Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

Buscan limitar al máximo el uso en las primarias. "Tenemos un criterio muy claro: debe estar regulado", dijo el ministro de Educación a La Capital
Santa Fe analiza prohibir los celulares en las escuelas por el impacto en la salud mental

