Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez".

La dupla Orsi-Gómez fue autocrítica tras la nueva derrota de Newell's, esta vez ante Defensa y Justicia. "Tenemos todo claro lo que pasa", dijeron

Uno de los DT de Newell's, Favio Orsi, se descarga con el cuarto árbitro, pidiendo un penal cuando el partido estaba 1-3.

La dupla técnica leprosa Orsi-Gómez no anduvo con vueltas para explicar la nueva caída de un Newell's que otra vez entró en un peligroso laberinto. Claramente fueron autocríticos tras el 2-3 ante Defensa y Justicia . "El equipo no brinda solidez", dijeron.

"Es una derrota que no estaba en los planes. Somos los responsables de que todas las situaciones que se generan en la cancha terminen en gol rival. Pasó en Talleres, Independiente, Boca y ahora", sostuvo Favio Orsi

"Nos encontramos con dos goles porque el equipo no brinda solidez, es lo que genera confianza y permite quedar mejor parados. Hay seis remates nuestros contra tres de Defensa y Justicia. Hay que modificar y cambiar", analizó uno de los entrenadores.

"Habíamos hablado durante la semana, que cualquier error termina en gol. Hay equivocacionesconceptuales, hay que seguir trabajando. El fútbol es solidez y confianza. Ni siquiera el rival se tuvo que esforzar. Tenemos todo claro, ahora hay que ver el como", explicó a su vez Sergio Gómez.

Orsi continuó y apuntó que "cuando hablamos de tocar fondo es cuando los goles terminan en gol. A veces un resultado te genera confianza y arrancás. Hay que generar más perspicacia. No nos gusta presentar un equipo que no es sólido. Solidez tiene que ver en la construcción, tiene que ser confiable. Nosotros somos los mayores responsables de los errores conceptuales".

Orsi-Gómez sabían adonde venían

Favio Orsi a su vez marcó que "nos tocó pasar por diferentes procesos, en la tabla de abajo. Sabíamos del compromiso, del arrastre del año pasado, jugamos en dos semanas cuatro partidos, a veces no aparece ese partido que cambia la racha. Hay que redoblar esfuerzos, estamos sufriendo cada error y los pagamos muy caro".

"Todo tiene que ver con la confianza y la solidez. Intentamos tener jugadores de juego como Gómez Mattar y de quite como Herrera (Rodrigo). Pero cuando mejor estábamos nosotros llega el error y cambia todo el partido. Si cada vez que te llegan te hacen un gol siempre corrés de atrás. Nunca arrancamos ganando un partido", señaló Gómez.

Y Gómez reforzó respecto a los cambios implementados: "con García (Facundo) queríamos ser más verticales y por momentos se logró. Con respecto a lo de Risso Patrón comenzó tarde y es un proceso que va llevando tiempo", dijo en relación a su nueva ausencia.